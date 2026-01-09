Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Saati Değişti: İstanbul'a Fırtına Uyarısı Süper Kupa Finali’ni Vurdu!
Süper Kupa Finali’nin saati değişti. Galatasaray-Fenerbahçe’nin 10 Ocak Cumartesi günü karşılaşacağı finalin saati fırtına tehlikesi nedeniyle erkene çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa Finali’nin yeni saatini duyurdu. Yapılan açıklamada 'İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir' denildi.
Süper Kupa Finali Saati: Galatasaray Fenerbahçe Maçı Kaçta?
