Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Saati Değişti: İstanbul'a Fırtına Uyarısı Süper Kupa Finali’ni Vurdu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2026 - 16:30

Süper Kupa Finali’nin saati değişti. Galatasaray-Fenerbahçe’nin 10 Ocak Cumartesi günü karşılaşacağı finalin saati fırtına tehlikesi nedeniyle erkene çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa Finali’nin yeni saatini duyurdu. Yapılan açıklamada  'İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir' denildi.

Süper Kupa Finali Saati: Galatasaray Fenerbahçe Maçı Kaçta?

10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Süper Kupa Finali için karşı karşıya gelecek Galatasaray-Fenerbahçe maçının saati değişti. Kötü hava koşulları ve verilen fırtına alarmı nedeniyle maçın saati öne çekildi. 

Maçın saati 20.30 olarak belirlenirken yeni saatin 18.45 olduğu açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. 

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir.'

