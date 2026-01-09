onedio
Barış Alper Yılmaz'ın Dudak Uçuklatan Kombinindeki Detaylar Goygoy Malzemesi Oldu!

Barış Alper Yılmaz'ın Dudak Uçuklatan Kombinindeki Detaylar Goygoy Malzemesi Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.01.2026 - 13:10

Sahadaki performansıyla olduğu kadar tarzıyla da konuşulan Barış Alper Yılmaz, bu kez çantalı trençkotlu kombiniyle sosyal medyada fena dile düştü. Kombinin fiyat etiketleri ortaya çıkınca X ahalisinin goygoyu da kaçınılmaz oldu! 😅

Gelin birlikte bakalım 👇

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'ı artık tanımayan yoktur.

Galatasaray’ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz’ı artık tanımayan yoktur.

Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi, sempatik tavırları ve yükselen kariyeriyle son yılların en sevilen futbolcularından biri haline gelen Barış Alper, bir yandan da sosyal medyanın göz bebeği olmayı sürdürüyor. Öyle ki X’te, her gün en az bir tane Barış Alper editi görmeden günü kapatan yoktur.

Başarısı, karizması ve mütevazı halleriyle gönülleri fetheden genç futbolcu, zaman zaman da kombinleriyle gündeme geliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl “soğuktan korunayım derken kapanmış” dedirten bir kombinle ortaya çıkmış, X ahalisi “Erkekler kapatılmış”, “Edep sen ne güzel şeysin” gibi yorumlarla goygoyun dibine vurmuştu.

Bu kez ise Barış Alper Yılmaz, çantalı ve trençkotlu kombiniyle yine sosyal medyanın radarına girdi.

Bu kez ise Barış Alper Yılmaz, çantalı ve trençkotlu kombiniyle yine sosyal medyanın radarına girdi.

İlk bakışta sade ama cool gibi duran kombin, detaylar ve fiyat etiketleri ortaya çıkınca bambaşka bir boyuta taşındı.

Barış Alper’in üzerindeki trençkot yaklaşık 36 bin TL, çantası 75 bin TL, kolundaki saat 12 milyon TL, ayakkabısı ise 5 bin TL civarında.

Ünlü futbolcu kombini ve fiyat etiketiyle X ahalisine günün goygoy malzemesini verdi. 😄

Ünlü futbolcu kombini ve fiyat etiketiyle X ahalisine günün goygoy malzemesini verdi. 😄
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
