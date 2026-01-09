Barış Alper Yılmaz'ın Dudak Uçuklatan Kombinindeki Detaylar Goygoy Malzemesi Oldu!

Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi, sempatik tavırları ve yükselen kariyeriyle son yılların en sevilen futbolcularından biri haline gelen Barış Alper, bir yandan da sosyal medyanın göz bebeği olmayı sürdürüyor. Öyle ki X’te, her gün en az bir tane Barış Alper editi görmeden günü kapatan yoktur.

Başarısı, karizması ve mütevazı halleriyle gönülleri fetheden genç futbolcu, zaman zaman da kombinleriyle gündeme geliyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl “soğuktan korunayım derken kapanmış” dedirten bir kombinle ortaya çıkmış, X ahalisi “Erkekler kapatılmış”, “Edep sen ne güzel şeysin” gibi yorumlarla goygoyun dibine vurmuştu.