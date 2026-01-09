Barış Alper Yılmaz'ın Dudak Uçuklatan Kombinindeki Detaylar Goygoy Malzemesi Oldu!
Sahadaki performansıyla olduğu kadar tarzıyla da konuşulan Barış Alper Yılmaz, bu kez çantalı trençkotlu kombiniyle sosyal medyada fena dile düştü. Kombinin fiyat etiketleri ortaya çıkınca X ahalisinin goygoyu da kaçınılmaz oldu! 😅
Gelin birlikte bakalım 👇
Galatasaray’ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz’ı artık tanımayan yoktur.
Bu kez ise Barış Alper Yılmaz, çantalı ve trençkotlu kombiniyle yine sosyal medyanın radarına girdi.
Ünlü futbolcu kombini ve fiyat etiketiyle X ahalisine günün goygoy malzemesini verdi. 😄
