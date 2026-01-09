onedio
Yıldız Tilbe’den “Ama Evlisin” Açıklaması: Timuçin Esen İddiası Ortalığı Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.01.2026 - 12:02

Aşk acılarını şarkıya çevirme konusunda üstüne tanımadığımız Yıldız Tilbe, bu kez yıllardır konuşulan “Ama Evlisin” şarkısının perde arkasını anlattı. Gel Konuşalım programına katılan ünlü sanatçı, şarkının evli birine yazıldığını kabul ederken “Hiçbir şey yaşanmadı” sözleriyle herkesi ters köşe yaptı. Programda ortaya atılan Timuçin Esen iddiası ise stüdyoyu bir anda karıştırdı.

Türk müziğinde duygu denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Yıldız Tilbe.

Sahnedeki enerjisi, dobra tavırları ve filtresiz açıklamalarıyla yıllardır hem müzik dünyasının hem de magazinin en kendine has karakterlerinden biri. Yazdığı ve söylediği şarkıların büyük bölümünün gerçek hikayelerden beslendiğini de artık bilmeyen yok. Bu şarkıların belki de en yaralayıcı olanlarından biri ise: “Ama Evlisin” Yıllardır dinleyen herkesin “Bu kime yazıldı?” diye merak ettiği şarkı, bu kez yeniden gündeme geldi.

Yıldız Tilbe, katıldığı Gel Konuşalım programında şarkının çıkış noktasını anlatırken çok net konuştu.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
