Yıldız Tilbe’den “Ama Evlisin” Açıklaması: Timuçin Esen İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Aşk acılarını şarkıya çevirme konusunda üstüne tanımadığımız Yıldız Tilbe, bu kez yıllardır konuşulan “Ama Evlisin” şarkısının perde arkasını anlattı. Gel Konuşalım programına katılan ünlü sanatçı, şarkının evli birine yazıldığını kabul ederken “Hiçbir şey yaşanmadı” sözleriyle herkesi ters köşe yaptı. Programda ortaya atılan Timuçin Esen iddiası ise stüdyoyu bir anda karıştırdı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk müziğinde duygu denince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Yıldız Tilbe.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldız Tilbe, katıldığı Gel Konuşalım programında şarkının çıkış noktasını anlatırken çok net konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın