onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ne Kıvırcık Saç Var, Ne Bıyık: Hasan Can Kaya'nın Eski Hali Olay Oldu!

Ne Kıvırcık Saç Var, Ne Bıyık: Hasan Can Kaya'nın Eski Hali Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.01.2026 - 15:59

Şimdilerde Konuşanlar programıyla milyonları güldüren Hasan Can Kaya’nın, kariyerinin ilk yıllarında Güldür Güldür Show’a katıldığı ortaya çıktı. O dönemki hali ve tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Gelin o sürpriz görüntülere birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün adını duymayanın kalmadığı, Konuşanlar programıyla komedinin zirvesine oturan Hasan Can Kaya’yı çoğumuz pandemi dönemindeki büyük çıkışıyla tanıdık.

Bugün adını duymayanın kalmadığı, Konuşanlar programıyla komedinin zirvesine oturan Hasan Can Kaya’yı çoğumuz pandemi dönemindeki büyük çıkışıyla tanıdık.

YouTube’da başlayan serüvenini önce Exxen’e, ardından da Disney’e taşıyan ünlü komedyen, kimilerine göre “sıradan”, kimilerine göre ise çağın en başarılı stand-up yıldızlarından biri. Tartışmalar bir yana, milyonları ekrana kilitlediği ve devasa bir izleyici kitlesi yarattığı da inkar edilemez.

Konuşanlar’ın yanı sıra film ve dizi projeleriyle de adından söz ettiren Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir itirafla gündeme gelmişti. Hatırlarsanız verdiği bir röportajda, Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstüne” filminde başrol teklif edildiğini ama Erzurum’daki çekimlere gitmediğini, bunun da kariyerindeki “en büyük pişmanlık” olduğunu söylemişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Şimdi ise bambaşka bir detayla gündeme geldi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın