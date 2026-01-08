Barış Arduç "Yüzük Sembolden İbaret" Dedi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Gupse Özay'ın “Kocam alyans takmayabilir” sözlerine yanıt veren Barış Arduç 'Yüzüğü parmağında var ya da yok bunlar ilişkinin bir tık daha dışa vurumu, adet ayrı konu. Bu çok önemli etken olmasa gerek. Yüzük sembolden ibaret.' açıklamasında bulunmuştu. Arduç'un bu yanıtı sosyal medyada bir kesim tarafından tepki gördü.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2020 yılında evlenen Gupse Özay - Barış Arduç çifti magazinin en çok konuşulan ünlülerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte yakışıklı oyuncunun o açıklaması sosyal medyada tekrar gündem oldu ve bazı kullanıcılardan tepki gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın