Barış Arduç "Yüzük Sembolden İbaret" Dedi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Bu nedenledir ki her açıklamaları olay oluyor, her hareketleri gündeme düşüyor. Son olarak Gupse Özay geçtiğimiz günlerde Aslıhan Doğan Turan'ın sunduğu YouTube programında 'Kocam alyans takmayabilir, en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir. Telefon şifresini bana söylemek zorunda değil, Instagram'da benimle hikaye paylaşmayabilir.' sözleriyle sosyal medyada gündem olmuş ve bir kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Birkaç gün sonra da Barış Arduç'a da muhabirler bir etkinlikte hemen mikrofon uzatmış ve Gupse Özay'ın bu açıklamalarını hatırlatmıştı. Ne diyeceği merak edilen Arduç, 'Şöyle özetleyeyim durumu, bizim eşimle öncesinde çok yakın bir arkadaşlığımız vardı. Bence bu tamamen güvene dayalı bir hikaye. Yüzüğü parmağında var ya da yok bunlar ilişkinin bir tık daha dışa vurumu, adet ayrı konu. Bu çok önemli etken olmasa gerek. Birbirini tanıyan güvenen çiftler arasında bu tarz şeyler önemli değil ne bileyim.. Kaldı ki yaptığımız meslek gereği herkes evli olduğumuzu biliyor. Bu sadece bir sembolden ibaret.' şeklinde bir yanıt vererek biricik eşinin sözlerine destek çıkmıştı.