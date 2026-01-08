onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Barış Arduç "Yüzük Sembolden İbaret" Dedi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Barış Arduç "Yüzük Sembolden İbaret" Dedi, Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.01.2026 - 14:26

Gupse Özay'ın “Kocam alyans takmayabilir” sözlerine yanıt veren Barış Arduç 'Yüzüğü parmağında var ya da yok bunlar ilişkinin bir tık daha dışa vurumu, adet ayrı konu. Bu çok önemli etken olmasa gerek. Yüzük sembolden ibaret.' açıklamasında bulunmuştu. Arduç'un bu yanıtı sosyal medyada bir kesim tarafından tepki gördü.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2020 yılında evlenen Gupse Özay - Barış Arduç çifti magazinin en çok konuşulan ünlülerinden.

2020 yılında evlenen Gupse Özay - Barış Arduç çifti magazinin en çok konuşulan ünlülerinden.

Bu nedenledir ki her açıklamaları olay oluyor, her hareketleri gündeme düşüyor. Son olarak Gupse Özay geçtiğimiz günlerde Aslıhan Doğan Turan'ın sunduğu YouTube programında 'Kocam alyans takmayabilir, en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir. Telefon şifresini bana söylemek zorunda değil, Instagram'da benimle hikaye paylaşmayabilir.' sözleriyle sosyal medyada gündem olmuş ve bir kesim tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Birkaç gün sonra da Barış Arduç'a da muhabirler bir etkinlikte hemen mikrofon uzatmış ve Gupse Özay'ın bu açıklamalarını hatırlatmıştı. Ne diyeceği merak edilen Arduç, 'Şöyle özetleyeyim durumu, bizim eşimle öncesinde çok yakın bir arkadaşlığımız vardı. Bence bu tamamen güvene dayalı bir hikaye. Yüzüğü parmağında var ya da yok bunlar ilişkinin bir tık daha dışa vurumu, adet ayrı konu. Bu çok önemli etken olmasa gerek. Birbirini tanıyan güvenen çiftler arasında bu tarz şeyler önemli değil ne bileyim.. Kaldı ki yaptığımız meslek gereği herkes evli olduğumuzu biliyor. Bu sadece bir sembolden ibaret.' şeklinde bir yanıt vererek biricik eşinin sözlerine destek çıkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

İşte yakışıklı oyuncunun o açıklaması sosyal medyada tekrar gündem oldu ve bazı kullanıcılardan tepki gördü.

İşte yakışıklı oyuncunun o açıklaması sosyal medyada tekrar gündem oldu ve bazı kullanıcılardan tepki gördü.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın