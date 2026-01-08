onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
“Miss Turkey Güzelleri Kendi Arasında Yarışsa Kim Kazanır?” Anketi Sosyal Medyada Ses Getirdi!

“Miss Turkey Güzelleri Kendi Arasında Yarışsa Kim Kazanır?” Anketi Sosyal Medyada Ses Getirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.01.2026 - 12:21

Sosyal medyada bir kullanıcının “Son yılların Miss Turkey güzelleri arasında tekrar bir yarışma olsa kim birinci olur?” sorusu ortalığı karıştırdı. Ankette Sıla Saray Demir, İdil Bilgen, Nursena Say, Dilara Korkmaz, Simay Rasimoğlu ve Şevval Şahin yer aldı. Anket kısa sürede yorum bombardımanına tutuldu.

Gelin birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aralarında "Şabaniye" benzetmesi yapılan İdil Bilgen'in de olduğu Miss Turkey güzelleri açılan bir anketle tekrar gündeme oturdu.

Aralarında "Şabaniye" benzetmesi yapılan İdil Bilgen'in de olduğu Miss Turkey güzelleri açılan bir anketle tekrar gündeme oturdu.

X'te @alicialicious5 isimli bir kullanıcı 'Son yıllarda seçilen Miss Turkey güzelleri arasından tekrar bir yarışma yapılsa hangisi birinci olur? 👸🏼' diye sordu. 

Seçenekler arasında:

2025 Miss Turkey Sıla Saray Demir,

2024 Miss Turkey İdil Bilgen,

2022 Miss Turkey Nursena Say,

2021 Miss Turkey Dilara Korkmaz,

2019 Miss Turkey Simay Rasimoğlu,

2018 Miss Turkey Şevval Şahin yer aldı.

Anketin altı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu:

Anketin altı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Peki sizce hangisi birinci olur?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın