“Miss Turkey Güzelleri Kendi Arasında Yarışsa Kim Kazanır?” Anketi Sosyal Medyada Ses Getirdi!
Sosyal medyada bir kullanıcının “Son yılların Miss Turkey güzelleri arasında tekrar bir yarışma olsa kim birinci olur?” sorusu ortalığı karıştırdı. Ankette Sıla Saray Demir, İdil Bilgen, Nursena Say, Dilara Korkmaz, Simay Rasimoğlu ve Şevval Şahin yer aldı. Anket kısa sürede yorum bombardımanına tutuldu.
Gelin birlikte bakalım 👇
Aralarında "Şabaniye" benzetmesi yapılan İdil Bilgen'in de olduğu Miss Turkey güzelleri açılan bir anketle tekrar gündeme oturdu.
Anketin altı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu:
Peki sizce hangisi birinci olur?
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
