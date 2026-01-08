Fena Yüklendi: Çenesini Tutamayan Derin Talu Bu Kez Influencer'lara Savaş Açtı!

Gözümüzün önünde büyüyen Derin ve Deren Talu kardeşler, son dönemde TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Uzun süre magazinden uzak, daha sakin bir hayat süren iki kardeş, artık attıkları her adımla gündem oluyor.

Kardeşlerden Deren Talu, kusursuz fiziği ve zarif tarzıyla dikkat çekerken, Derin Talu ise daha çok eğlenceli, dobra ve zaman zaman tartışma yaratan açıklamalarıyla öne çıkıyor. Derin Talu’nun paylaşımları sık sık sosyal medyada ikiye bölüyor: Kimi destekliyor, kimi eleştiriyor.