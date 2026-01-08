onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fena Yüklendi: Çenesini Tutamayan Derin Talu Bu Kez Influencer'lara Savaş Açtı!

Fena Yüklendi: Çenesini Tutamayan Derin Talu Bu Kez Influencer'lara Savaş Açtı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.01.2026 - 11:18

Defne Samyeli’nin fenomen kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Daha önce açıklamalarıyla sık sık tartışma yaratan Talu, bu kez influencer'ları hedef aldı. “Çoğu influencer’da aynı vücut tipi var. Aşırı zayıf, tıknaz, kısa. Ben o fiziğe uymuyorum, siz de uymak zorunda değilsiniz” sözleriyle eleştiride bulundu.

İşte Derin Talu’nun çok konuşulan çıkışı…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazin dünyasında artık Defne Samyeli’nden çok kızları konuşulur hale geldi desek abartmış olmayız.

Magazin dünyasında artık Defne Samyeli’nden çok kızları konuşulur hale geldi desek abartmış olmayız.

Gözümüzün önünde büyüyen Derin ve Deren Talu kardeşler, son dönemde TikTok ve Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Uzun süre magazinden uzak, daha sakin bir hayat süren iki kardeş, artık attıkları her adımla gündem oluyor.

Kardeşlerden Deren Talu, kusursuz fiziği ve zarif tarzıyla dikkat çekerken, Derin Talu ise daha çok eğlenceli, dobra ve zaman zaman tartışma yaratan açıklamalarıyla öne çıkıyor. Derin Talu’nun paylaşımları sık sık sosyal medyada ikiye bölüyor: Kimi destekliyor, kimi eleştiriyor.

Bu kez hedefinde influencer'lar vardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın