Yeni Başlayanlar İçin Tenis Oynama Rehberi

Tenisin o centilmen ruhuna uygun davranmak. Maçın sonucu ne olursa olsun fileye yürüyüp rakibinle selamlaşmak ya da raket tokuşturmak bu sporun olmazsa olmaz bir parçası. Bu küçük hareket, senin sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda saygılı bir sporcu olduğunu gösterir. Bu son adımı da tamamladığında, korttan hem bedenen hem de ruhen tam bir tenisçi olarak çıkarsın.