Nedir Bu Grand Slam? Büyük Tenis Turnuvalarını Anlatıyoruz!

Tenis denince akla gelen 'Grand Slam' terimi aslında bir tenisçinin kariyerinde ulaşabileceği en yüksek zirveyi temsil ediyor çünkü dört büyük turnuvadan oluşuyor, ki bir tenisçinin dört turnuvaya katılabilmesi de o kadar kolay değil. Bu dört turnuvayı sadece birer turnuva olarak ele almak da yanlış olur. Çünkü her birinin kendi kuralları, kendi modası ve hatta kendi kokusu bile var!

E neyin nesidir bu Grand Slam? Detaylandırdık! 👇