Nedir Bu Grand Slam? Büyük Tenis Turnuvalarını Anlatıyoruz!
Tenis denince akla gelen 'Grand Slam' terimi aslında bir tenisçinin kariyerinde ulaşabileceği en yüksek zirveyi temsil ediyor çünkü dört büyük turnuvadan oluşuyor, ki bir tenisçinin dört turnuvaya katılabilmesi de o kadar kolay değil. Bu dört turnuvayı sadece birer turnuva olarak ele almak da yanlış olur. Çünkü her birinin kendi kuralları, kendi modası ve hatta kendi kokusu bile var!
E neyin nesidir bu Grand Slam? Detaylandırdık! 👇
İlk olarak Australia Open (Avustralya Açık) mercek altında.
Australia Open'da tenis müsabakaları "Plexicushion" adı verilen özel bir sert zemine sahip kortlarda oynanıyor.
Bu müsabakalarda aşırı sıcaklıklar için bir politika yürütüldüğünü öğrenirken kaç yaşındaydınız?
Australia Open'ı özel kılan bir nokta daha var.
Ek bilgi molası:
Novak Djokovic, bu kortların tartışmasız kralı olarak anılır. (10 şampiyonluk!)
Sırada Roland Garros (Fransa Açık) turnuvası var. Toz, sabır ve taktik!
Roland Garros kortunda bu gördüğümüz şey aslında kızıl toprak değil!
Karda ve yağmurda bu oyuncular nasıl tenis oynayacak ki? Bir çaresini bulmuşlar!
Ek bilgi molası:
Erkekler şampiyonuna verilen 'Musketeers (Silahşörler) Kupası' tenisin en ikonik ödüllerinden biridir.
Karşınızda dünyanın en eski tenis turnuvası: Wimbledon!
Kortlarda %100 İngiliz Çimi kullanılıyor ve elbette dezavantajları da var.
Diğer turnuvaların aksine Wimbledon'da oyuncuların beyaz giyme zorunluluğu var.
Ek bilgi molası:
Yıllarca süren 'Middle Sunday' (Ortadaki Pazar günü maç oynanmaması) geleneği, program sıkışıklığı nedeniyle yakın zamanda kaldırıldı. Artık 14 gün aralıksız tenis var.
Üç farklı zeminde oynanan tek slam: Amerika Açık (US Open)!
Ek bilgi molası:
Jimmy Connors, üç farklı zeminde de bu turnuvayı kazanan tek efsanedir!
2020'den beri Laykold sert zemin kullanılıyor. Avustralya Açık'a göre biraz daha hızlı bir zemin olarak kabul ediliyor.
Kuralları ise biraz esnek diyebiliriz. 👇
Bonus bilgi:
