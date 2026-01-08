onedio
Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman? GS - FB Maçı Nereden İzlenir? İşte Derbi Günü Hava Durumu

hava durumu Fenerbahçe galatasaray
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 16:36

Süper Kupa'da final heyecanı geldi çattı! İstanbul'da fırtınalı ve yağışlı havanın maç gününde de devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kuba finali öncesinde Meteoroloji'den uyarı gelirken, maçın günü ve saati de futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı. 

Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? GS - FB Derbisi saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak?

İşte, detaylar...

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ise Samsunspor ile karşı karşıya geldiği mücadeleden 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Turkcell Süper Kupa finaline adını yazdıdan ezeli rakipler arasında oynanacak mücadelenin tarihi ise belli oldu. 2025-2026 sezonu Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek. 

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta? 

Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı ve heyecan dolu derbi, 10 Ocak Cumartesi günü saat 20:30’da oynanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Nereden İzlenir? Hangi Kanalda?

Türk futbolunun ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kupa mücadelesi ise ATV ekranlarında yayınlanacak. Derbi, canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Derbi Biletleri Satışa Çıktı mı?

Türkiye'nin en büyük futbol mücadelesi olan GS - FB derbi maçının biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satın alınabilecek. Final maçının bilet satış tarihleri ve fiyatları hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. 

Peki, GS - FB Derbi Bilet Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Ancak yarı final maçlarında bilet fiyatları, 1.000 TL ile 2.500 TL arasında değişiyordu. Bu yüzden Süper Kupa'da final heyecanının yaşanacağı büyük derbi maçının bilet fiyatlarının daya yüksek seviyelerde olması bekleniyor. TFF ya da klüpler tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe Derbi Günü Hava Durumu: Derbide Hava Nasıl Olacak?

8 Ocak'ta İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına ve yağışın ardından, büyük derbi günü için Meteoroloji'den olumsuz hava koşulları uyarısı geldi. Karşılaşmanın oynanacağı gün ve saatlerde İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Lodosun etkili olacağı hava koşulları nedeniyle top kontrolü ve oyun kalitesinin de olumsuz etkileneceği değerlendirmeleri yapılıyor.

GS - FB Derbisi Ertelenir mi? Derbide Stat Değişikliği mi Yapılacak?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak olan derbinin, lodosun artması durumunda ertelenmesi ya da stat değişikliği yapılması, taraftarların gündemindeki konular arasında yer alıyor.

Taraftarlardan bazıları maçın ertelenmesini talep ederken, stat değişikliği de alternatifler arasında bulunuyor. Galatasaray'ın, stadyumun oyun kalitesi için uygun olmadığını düşünerek değişiklik talep edebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce yaptığı bir açıklamada Süper Kupa'nın Anadolu'da bir şehirde oynanmasını istediğini ifade etmiş ve bu konuda Şanlıurfa'yı tercih ettiğini belirtmişti. Bu durum, maçın nerede oynanacağına dair spekülasyonları da beraberinde getiriyor.

