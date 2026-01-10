Galatasaray, Maç Sonunda Yapılan Kupa Seremonisini Protesto Etti
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertliler kupayı müzesine götürdü.
Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, kupa seremonisine katılmayarak doğrudan soyunma odasına yöneldi.
Protestonun nedeninin Okan Buruk basın toplantısında anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okan Buruk, protesto etmelerinin gerekçesini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okan Buruk, Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşuna değindi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın