Galatasaray, Maç Sonunda Yapılan Kupa Seremonisini Protesto Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2026 - 22:19

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertliler kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, kupa seremonisine katılmayarak doğrudan soyunma odasına yöneldi.

Protestonun nedeninin Okan Buruk basın toplantısında anlattı.

Okan Buruk, protesto etmelerinin gerekçesini açıkladı.

Okan Buruk, Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşuna değindi.

Buruk, 'Seremoniye çıkmama nedenimiz, kulüp olarak aldığımız karar. Gökmen Özdenak'ı rahmetle anıyorum. Ölmüş bir insana edilen küfürler, bugün maç bittiğinde, bunu hak edecek bir taraftar olduğunu düşünmediğimiz için bu kararı verdik.' dedi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
