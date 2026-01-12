Arda Güler'in Su Şişesini Tekmelerken Kayıp Düşmesi Dünya Çapında Gündem Oldu
Cidde'de oynanan İspanya Süper Kupası Finali futbol şölenine sahne oldu. Barcelona 3-2'lik galibiyetle ayrıldığı maçta kupaya uzanırken Real Madrid cephesinde ise hüzün vardı. Oyuna sonradan giren milli futbolcu Arda Güler son dakikalarda takımını net pozisyonlara soksa da gösterdiği efor skorun eşitlenmesine yetmedi. Sinirli olduğu her halinden belli olan Güler maçın son düdüğünün çalmasıyla saha kenarındaki su şişesine tekme atarak öfkesini göstermek istedi ama zeminin azizliğine uğraması dünya çapında 'meme' oldu.
Barcelona Suudi Arabistan'dan evine kupayla dönerken Real Madrid cephesinde ise öfke ve üzüntü vardı.
Son düdüğe Arda Güler'in tepkisi ardından düşüşü böyleydi.
Karizmayı çizdirdiği yönünde paylaşımlar geldi.
Tepki gösterenler de oldu.
İmajı açısından talihsiz oldu.
Kelime şakaları da geldi.
Video kesiti günün en çok konuşulanlarından oldu.
