Galatasaray'ın Süper Kupa'daki Günay Güvenç Tercihi Tartışılmaya Devam Ediyor

Olası bir krize dikkat çeken Yürekli, kaleci tercihlerinin perde arkasında sorunlar olabileceğini ima etti. Yürekli, 'Ancak Trabzonspor maçında Uğurcan oynayıp bu maçta Günay oynuyorsa ben Uğurcan'la ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini öngörüyorum. Yani duyduğum bir takım şeyler de var ama teyide muhtaç' ifadelerini kullandı.