Galatasaray'ın Süper Kupa'daki Günay Güvenç Tercihi Tartışılmaya Devam Ediyor
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kupayı paylaşmak için sahaya çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki derbide gülen taraf 2-0’lık skorla Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertlilere kupayı getiren goller 28. dakikada Matteo Guendouzi ve ikinci yarının hemen başında Jayden Oosterwolde’den geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe mutlu sona ulaşırken, Galatasaray cephesinde eleştiriler yükseldi. Sarı-kırmızılı takımın sergilediği performans beklentilerin altında kalırken, teknik direktör Okan Buruk’un kalede Günay Güvenç’e görev vermesi de tartışma konusu oldu. Maçın ardından yorumcu Haluk Yürekli’nin ortaya attığı iddia ise gündemde geniş yankı uyandırdı.
"Okan Buruk, tercihini açıklaması gerekiyor"
Haluk Yürekli, Uğurcan Çakır için de önemli iddialarda bulundu.
"Ciddi sıkıntılar yaşanabilir"
