Galatasaray'ın Süper Kupa'daki Günay Güvenç Tercihi Tartışılmaya Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.01.2026 - 18:43

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kupayı paylaşmak için sahaya çıktı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki derbide gülen taraf 2-0’lık skorla Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertlilere kupayı getiren goller 28. dakikada Matteo Guendouzi ve ikinci yarının hemen başında Jayden Oosterwolde’den geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe mutlu sona ulaşırken, Galatasaray cephesinde eleştiriler yükseldi. Sarı-kırmızılı takımın sergilediği performans beklentilerin altında kalırken, teknik direktör Okan Buruk’un kalede Günay Güvenç’e görev vermesi de tartışma konusu oldu. Maçın ardından yorumcu Haluk Yürekli’nin ortaya attığı iddia ise gündemde geniş yankı uyandırdı.

"Okan Buruk, tercihini açıklaması gerekiyor"

Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan Haluk Yürekli, teknik direktör Okan Buruk’un kaleci tercihine açıklık getirmesi gerektiğini savundu. Yürekli, 'Ben Okan Hoca'nın Günay'ı neden tercih ettiğini Galatasaray taraflarına anlatması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Gaziantep'te oynanan Trabzonspor maçında kalede Günay olsaydı, bunu hiç tartışmazdım. Derdim ki 'Okan Hoca geçen sene de kupa finalinde Günay'ı oynatmıştı' ifadelerini kullandı.

Haluk Yürekli, Uğurcan Çakır için de önemli iddialarda bulundu.

Tv100 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Haluk Yürekli, kaleci tercihlerine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Yürekli, 'Uğurcan Çakır'ın oynamaması Kemerburgaz'da sorun olur ve ben Uğurcan'ın arıza çıkardığına dönük bir şeyler de duydum' sözleriyle kulislerde konuşulanlara işaret etti.

"Ciddi sıkıntılar yaşanabilir"

Olası bir krize dikkat çeken Yürekli, kaleci tercihlerinin perde arkasında sorunlar olabileceğini ima etti. Yürekli, 'Ancak Trabzonspor maçında Uğurcan oynayıp bu maçta Günay oynuyorsa ben Uğurcan'la ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini öngörüyorum. Yani duyduğum bir takım şeyler de var ama teyide muhtaç' ifadelerini kullandı.

