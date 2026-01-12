onedio
Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe Tribünlerinin Giydiği Yağmurlukların Maliyeti Ortaya Çıktı

Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe Tribünlerinin Giydiği Yağmurlukların Maliyeti Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.01.2026 - 11:13

Geçtiğimiz Cumartesi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa finaline en az saha içi kadar yağmurluklar da konuşulmuştu. Galatasaray yönetiminin sonradan da özür dilediği ve taraftara dağıttığı yağmurluklar kalitesiz bulunurken Fenerbahçe taraftarına dağıtılan ve aynı zamanda canlı koreografi etkisi yaratan sarı ve lacivert renkli yağmurluklar tam not almıştı.

Talha Arslan'ın özel haberine göre yağmurluk organizasyonunun kimin fikri olduğu ve maliyetini kimin karşıladığı ortaya çıktı.

Olimpiyat'taki taraftara dağıtılan yağmurluklar en az sahadaki futbol kadar konuşulmuştu.

Olimpiyat'taki taraftara dağıtılan yağmurluklar en az sahadaki futbol kadar konuşulmuştu.

Galatasaray yönetimi rüzgarda uçma, delinme gibi problemlerle karşılaşılan yağmurluk organizasyonu için taraftardan özür diledi. Fenerbahçe'nin ise piyasada bulunan en kaliteli tek kullanımlık yağmurluğu aldığı iddia edildi. 2-0'lık galibiyetle Fenerbahçe'nin kupaya ulaştığı maçta yağmurluk organizasyonunun detayları merak edildi.

Talha Arslan'ın haberine göre organizasyonun maliyetini Sadettin Saran karşıladı.

Talha Arslan'ın haberine göre organizasyonun maliyetini Sadettin Saran karşıladı.

'Fenerbahçe, Süper Kupa Finali için 35.000 yağmurluk, 35.000 küçük bayrak ve 1.000 büyük bayrak hazırlattı. 15.250.000 TL’lik maliyetin tamamını Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran karşıladı. Fikir ve organizasyonun mimarı ise Adem Köz oldu.'

