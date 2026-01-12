Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe Tribünlerinin Giydiği Yağmurlukların Maliyeti Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz Cumartesi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa finaline en az saha içi kadar yağmurluklar da konuşulmuştu. Galatasaray yönetiminin sonradan da özür dilediği ve taraftara dağıttığı yağmurluklar kalitesiz bulunurken Fenerbahçe taraftarına dağıtılan ve aynı zamanda canlı koreografi etkisi yaratan sarı ve lacivert renkli yağmurluklar tam not almıştı.

Talha Arslan'ın özel haberine göre yağmurluk organizasyonunun kimin fikri olduğu ve maliyetini kimin karşıladığı ortaya çıktı.