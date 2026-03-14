Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.03.2026 - 14:02

Eşsiz bir gastronomi deneyimi yaşamak için gittiğiniz lüks restoranda, şef imzalı bir tabak beklerken karşınıza ne çıksa şaşırırsınız? Sıkı durun, çünkü ödediğiniz hesap cüzdanınızı yakarken, tabak yerine masaya gelen kürek ya da çöp kutusu estetik algınızı sorgulatacak. Lüksün bazen mantığı nasıl devre dışı bıraktığını kanıtlayan, 'Acaba bunu gerçekten yemeli miyim?' dedirten o meşhur Reddit sunumlarına birlikte göz atalım.

İştahınız kalırsa, afiyet olsun! 

1. Aman dikkat ağaç yenmiyor!

Bu lezzetli atıştırmalıklar ağaç dallarında asılı olmazsa olmaz mıydı acaba?

2. Su borusunda sos sunumu!

Geri dönüşüm harika bir şey elbette ama bunu yapmanız şart değildi.

3. Gördüğünüz en ilginç bardak olabilir.

'Bir araba margarita içtim' diyebilirsiniz artık!

4. Alışveriş sepetinde ziyafet...

Porsiyon küçültmek için bir hile olabilir mi bu?

5. Sevgililer Günü konseptimiz belli oldu!

Romantik sunumlarda gelinen son nokta bu olsa gerek.

6. Arabaların kırık jantlarını da ziyan etmedik!

Peki bu jantları yol kenarından toplamış olabilirler mi?

7. Tadı damağınızda kalacak!

Kağıttaki bu enfes sunumu nasıl yiyeceğinize de siz karar verin artık.

8. Yemek bitince bardağı düz çevirin!

Sushi enfes görünüyor ama neden bardakları ters çevirip sunum yapma gereksinimi duydunuz ki?

9. Antika sevenler burada mı?

Tabii bu antik aynadaki ziyafet bazı sanat ve antika severleri kızdırmış da olabilir.

10. Evde denemeyin; anneniz kızar!

Gayet doyurucu ve lezzetli göründüğünü de itiraf edelim hadi!

11. İşte o meşhur fine dining şıklığı!

Kütükte sunum olmazsa olmaz!

12. Çöp kutusunda ziyafet mi?

Lezzetli bir çıtır tavuk yemeye gittiğinizde bu manzarayla karşılaşmak sizi kızdırır mıydı?

13. Elden ele lezzet...

Şefin elinizin üzerinde sanat yaptığını düşünsenize... Adeta bir dövme sanatçısı gibi çalışmış baksanıza! Yerken biraz zorlanabilirsiniz tabii.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
