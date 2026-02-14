onedio
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.02.2026 - 16:04

Günümüz dünyasında yemek sadece yenmiyor, aynı zamanda sahneleniyor da! Artık şık ve pahalı bir restorana gittiğinizde sadece karnınızı doyurmak olmuyor istediğiniz, bir de göz doyurmak gerekiyor. Fine dining dünyasında porsiyon küçüldükçe fiyat büyüyor, porsiyonun büyüdüğü durumlarda ise tabakların şekli alışılmışın bir hayli dışına çıkıyor. 

Sunum estetiğinde akıl sınırlarını zorlayan haftanın lezzetlerini ise sizin için Reddit'ten derledik. Bakalım haftanın akıl almaz 13 sunumu arasından favoriniz hangisi olacak!  

İştahınız kalırsa, afiyet olsun 

1. Kürekte ziyafet çılgınlığını özleyenler burada mı?

1. Kürekte ziyafet çılgınlığını özleyenler burada mı?

Elbette bize kürekle yemek yediren patates sevgimizi kimse sorgulayamaz!

2. Tabii estetik dediğin böyle olur!

2. Tabii estetik dediğin böyle olur!

Ziyafet ise aradığınız, askıdan toplamanız gerekecek her bir lezzeti!

3. Kürek sunumları biter mi sandınız?

3. Kürek sunumları biter mi sandınız?

Sabah neşesine dönüşen turuncu kürekte kahvaltıdan sonra kimsenin serpme kahvaltıcı aramayacağınıza eminiz.

4. Tatlı tabağı mı bulamadınız efendim?

4. Tatlı tabağı mı bulamadınız efendim?

Moka pot tatlı yemek için doğru bir seçim olmuş diyemeyiz ama lezzetli görünüyor.

5. Meksikalılar görmeden bunu durdurun deriz!

5. Meksikalılar görmeden bunu durdurun deriz!

Mandalın kullanım yeri biraz yanlış anlaşılmış maalesef...

6. Bu küreğin daha önce bahçe işlerinde kullanıldığına eminiz!

6. Bu küreğin daha önce bahçe işlerinde kullanıldığına eminiz!

Üzerinde yılların izi ve taşların çiziği olan bu küreğin önceki kullanım yerini bir hayli merak ediyoruz.

7. Yok mu şöyle yanar dönerli bir sunum?

7. Yok mu şöyle yanar dönerli bir sunum?

Kova, kürek, askı, mandal derken tırmıkta yanar dönerli şiş et bizi de şoke etti! Ne diyelim, lezzet  bazen bir tırmığın ucundadır.

8. Tabaklar yetmeyince biblolara sıra geldi!

8. Tabaklar yetmeyince biblolara sıra geldi!

Görünen o ki domuz kumbaraları da mutfağa taşıma zamanı gelmiş.

9. Metal kutunun dibini sıyırmayı unutmayınız!

9. Metal kutunun dibini sıyırmayı unutmayınız!

Biraz paslı, biraz tatlı... Ama en kötüsü de yeme zorluğu galiba!

10. Lüks demek, masayla yemek demek...

11. Pas da yemedik demeyiz artık!

11. Pas da yemedik demeyiz artık!

Bu kadarı özensizlik, saygısızlık değil mi sizce de?

12. Soslu gazete denediniz mi?

12. Soslu gazete denediniz mi?

Fazla sosu çeksin diye mi gazete tercih edildi acaba? İnsan bazı şeylere anlam veremiyor işte...

13. Son lezzetimiz: Şefin şakası!

13. Son lezzetimiz: Şefin şakası!

Sunum tahtasında yapılan bu şıklığa kıyamayıp müşteriye olduğu gibi gönderen şef, senin de ellerine sağlık!

