Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Günümüz dünyasında yemek sadece yenmiyor, aynı zamanda sahneleniyor da! Artık şık ve pahalı bir restorana gittiğinizde sadece karnınızı doyurmak olmuyor istediğiniz, bir de göz doyurmak gerekiyor. Fine dining dünyasında porsiyon küçüldükçe fiyat büyüyor, porsiyonun büyüdüğü durumlarda ise tabakların şekli alışılmışın bir hayli dışına çıkıyor.
Sunum estetiğinde akıl sınırlarını zorlayan haftanın lezzetlerini ise sizin için Reddit'ten derledik. Bakalım haftanın akıl almaz 13 sunumu arasından favoriniz hangisi olacak!
İştahınız kalırsa, afiyet olsun
1. Kürekte ziyafet çılgınlığını özleyenler burada mı?
2. Tabii estetik dediğin böyle olur!
3. Kürek sunumları biter mi sandınız?
4. Tatlı tabağı mı bulamadınız efendim?
5. Meksikalılar görmeden bunu durdurun deriz!
6. Bu küreğin daha önce bahçe işlerinde kullanıldığına eminiz!
7. Yok mu şöyle yanar dönerli bir sunum?
8. Tabaklar yetmeyince biblolara sıra geldi!
9. Metal kutunun dibini sıyırmayı unutmayınız!
10. Lüks demek, masayla yemek demek...
11. Pas da yemedik demeyiz artık!
12. Soslu gazete denediniz mi?
13. Son lezzetimiz: Şefin şakası!
