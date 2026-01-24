onedio
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
24.01.2026 - 17:40

Lüks ve pahalı restoranlar, misafirlerine artık sadece lezzet ziyafeti sunmakla kalmıyor. Sunumlar adeta birer modern sanat eseri gibi izleniyor, inceleniyor, hatta sorgulanıyor... Ancak bugün konumuz, sahiden sanat eserlerini aratmayan sunumlar değil! İlgi odağımız, masaya geldiği anda hem iştahınızı he akıl sağlığınızı test eden tabaklar. Bakalım sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 akıl almaz sunum arasından favoriniz hangisi olacak!  

İştahınız kalırsa, afiyet olsun! 

1. Geri dönüşümün böylesi!

Şişelerden avize, bardak, saksı, dekor gördük... derken sonunda tabak da gördük.

2. Kim pasta ister?

Küllerinden doğan dostunuzun yeni yaşı için bu pastayı düşünün deriz.

3. Artık kürek sunumlarını sevdiğinizi biliyoruz!

Şöyle güzel bir porsiyon yemek yemek istediğinizde bu mekanda buluşalım.

4. Tabaksızlığa alıştık ama çatal, kaşığa ne oldu?

Kepçeyle, servis kaşığıyla ya da çatalla yeniyorsa, maşa ile de yeni diye düşünmüşler sanıyoruz!

5. İşte bir kürek sunumu daha!

Yalnız bizi kandıramazsınız, bu porsiyon kürekle yemek yemiş gibi hissettirmez!

6. Yanlış anlaşılma olmasın burası bir insan restoranı!

Dört ayaklı dostlarımızı severiz ama mama kabında çiğ yumurta ve kemik kraker yemek zorunda değildik!

7. Yemekten sonra üşüme gelirse, şapkayı takın!

Peki, yeterince hijyenik bir seçim mi bu şapkalı sunum?

8. "Döke saça yiyin..."

Evde böyle bir sunum yaptığınızı düşünsenize... Sonra yere dökülen yağları kim silecek?

9. Kim bardakta mac & cheese ister?

Kız gecesi için gittiğiniz mekandan beklediğiniz maksimum sürpriz de bu olurdu zaten!

10. Endüstriyel laboratuvar beherlerinde ne ikram etmiş olabilirsiniz ki?

İçmeye cesaretiniz olur muydu sahiden? Bizim olmazdı da!

11. Şair burada ne anlatmak istemiş?

Doğum günü pastası için daha eğlenceli modeller olduğuna eminiz oysa ki!

12. Hem tabağa sığmıyor hem yanık...

Bu arada patlıcanlar da pişmemiş görünüyor, bizden söylemesi.

13. Son lezzet: Kavanozda çorba!

Hâlâ iştahınız kaldıysa, ne mutlu. Bizden şimdilik bu kadar.

