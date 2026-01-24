Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve pahalı restoranlar, misafirlerine artık sadece lezzet ziyafeti sunmakla kalmıyor. Sunumlar adeta birer modern sanat eseri gibi izleniyor, inceleniyor, hatta sorgulanıyor... Ancak bugün konumuz, sahiden sanat eserlerini aratmayan sunumlar değil! İlgi odağımız, masaya geldiği anda hem iştahınızı he akıl sağlığınızı test eden tabaklar. Bakalım sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 akıl almaz sunum arasından favoriniz hangisi olacak!
İştahınız kalırsa, afiyet olsun!
1. Geri dönüşümün böylesi!
2. Kim pasta ister?
3. Artık kürek sunumlarını sevdiğinizi biliyoruz!
4. Tabaksızlığa alıştık ama çatal, kaşığa ne oldu?
5. İşte bir kürek sunumu daha!
6. Yanlış anlaşılma olmasın burası bir insan restoranı!
7. Yemekten sonra üşüme gelirse, şapkayı takın!
8. "Döke saça yiyin..."
9. Kim bardakta mac & cheese ister?
10. Endüstriyel laboratuvar beherlerinde ne ikram etmiş olabilirsiniz ki?
11. Şair burada ne anlatmak istemiş?
12. Hem tabağa sığmıyor hem yanık...
13. Son lezzet: Kavanozda çorba!
