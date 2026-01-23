onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
İzmir’in En İyi Restoranları: En Seçkin Restoranlarda Lezzet Dolu Bi' Gastronomi Turu

İzmir’in En İyi Restoranları: En Seçkin Restoranlarda Lezzet Dolu Bi' Gastronomi Turu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 16:55

İzmir'de gastronomi turuna hazır mısınız? Michelin Rehberi’nin seçkisinde yerini alan birbirinden özel restoranlar, şef sunumları ile damaklarda iz bırakan menüler ve Ege mutfağının olmazsa olmazı taptaze zeytinyağının mis gibi kokusunu içinize çekmeye hazır olun. Şehrin dört bir yanındaki lezzet duraklarımız arasında ödüllü restoranlardan tarihi lokantalara, İtalyan mutfağından Fransız esintilerine... Akdeniz mutfağından Girit mezelerine yok yok! 

Peki, İzmir'de en iyi yemek nerede yenir? İzmir'in Michelin restoranları hangileri? İzmir'in en iyi kebapçısı hangisi? İzmir'de nerede balık yenir? İşte tüm bu sorularla gerçek bir ziyafet sizi bekliyor. 

Afiyet olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

OD Urla

OD Urla

OD Urla, 2018 yılında ilhamını Ege Kültürü'nden alarak konuklarına kapılarını açtı. 'Tarladan sofraya' sloganı ve 'sıfır atık' felsefesi ile kısa sürede Michelin listelerinde yerini alan OD Urla, Osman Sezener imzalı lezzetleri ile damaklarda iz bırakıyor. Yerel sebze-meyve, zeytinyağı ve taze otlarla hazırlanan sezonluk menüler sunarak konuklarına OD Deneyimi yaşatıyor.

Adres: Süt Pınarı Mevkii, Rüstem, 2018/9 Sokak No:28, 35430 Urla/İzmir

Instagram: @odurla

Konum

Urla Vino Locale

Urla Vino Locale

Urla Vino Locale, asırlık zeytin ağaçları, enginar tarlaları ve üzüm bağlarıyla çevrili bir atmosferde Şef Ozan Kumbasar imzalı lezzetleri konuklarına sunuyor. 

İzmir/Urla’dan Michelin yıldızlı restoranlardan biri olan Vino Locale, yaratıcı Fransız-Akdeniz füzyon menüsü ve şarap eşleşmeleriyle dikkat çekiyor. Küçük ve özel masa düzeni ile gurme bir deneyim sunuyor. 

Adres: Kuşçular, 8037. Sk. No:3, 35430 Urla/İzmir

Instagram: @urlavinolocale

Konum

Asma Yaprağı

Asma Yaprağı

Asma Yaprağı, Michelin Rehberi’nde Bib Gourmand kategorisinde yer alıyor ve sürdürülebilir gastronomi yaklaşımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bohem tarzdaki 'farm-to-table' restoran, yerel üretim, mevsimlik ürünler ve geleneksel Ege-Türk lezzetlerini ön planda tutuyor.

Balkabaklı sinkonta, kabak çiçeği dolması ve ricotta eşliğinde kızartma gibi iş lezzetler deneyenlerin damağında iz bırakıyor.

Adres: Alaçatı Mahallesi, Kerimoğlu Mevki, 7152. Sokak, NO:143/1, Çeşme/ Izmir, 35937

Instagram: @asmayapragialacati

Konum

Filo D'olio

Filo D'olio

MasterChef Türkiye jüri üyesi Danilo Zanna’nın restoran zincirinin İzmir İstinyePark’taki şubesi Filo D'olio, İtalyan mutfağından seçkilerle konuklarına adeta 'İtalya'da bir gün' vadediyor. 

Minestrone çorba, burrata, salatalar, risotto, çeşitli pastalar ve İtalyan-Akdeniz spesiyallerini kapsayan zengin bir menü sunuyor. 

Adres: Bahçelerarası, Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Sk. No: 3, Balçova – İzmir

Instagram: @filodoliotr

Konum

Peperino Pizza Italiana

Peperino Pizza Italiana

İtalya’nın sıcak ve samimi havasını Narlıdere'ye taşıyan Peperino Pizza, yalnızca bir restoran değil, aynı zamanda sevdiklerinizle güzel vakit geçireceğiniz bir buluşma noktası oluyor. Açık mutfağı, ödün vermediği hijyen ve kalite anlayışı ile konuklarını özenle ağırlıyor. 

Adres: Yenikale, Mustafa Kemal Sahil Cd No: 83/A, 35320 Narlıdere/İzmir

Instagram@peperinopizza

Konum

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tavacı Recep Usta Alsancak

Tavacı Recep Usta Alsancak

1978 yılında konuklarına kapılarını açan Tavacı Recep Usta, İzmir'den İstanbul'a birbirinden farklı ve özel lokasyonlarda ziyafetin adresi oluyor. 

Saç tava, kaburga dolması, kemikli kuşbaşı ve gerdan haşlama başta olmak üzere Diyarbakır yöresine has lezzetleri konuklarına sunuyor. Diyarbakır'daki çiftlerinde yetişen etler günlük taze olarak tüketiliyor. 

Adres: Alsancak, Atatürk Cd. No:364, 35220 Konak/İzmir

Instagram@trecepusta

Konum

Hiç Lokanta

Hiç Lokanta

Sanat Sokağındaki 160 yıllık tarihi taş binada 2018 yılında açılan Hiç Lokanta, 'yenilebilir orman' mottosu ile yerel tatlar ve yalın yöntemlerle 'yeni Urla mutfağını' konuklarına sunuyor. Michelin listelerinde yerini alan restoran, zeytin ormanından sofraya doğanın tazeliğini ve lezzetini taşıyor. 

Gault et Millau Uluslararası Gastronomi Rehberi 2025 seçkisinde yerini alan ödüllü restoran damaklarda iz bırakıyor. 

Adres: Sanat Sokağı, Yeni Mah. Zafer Cad. NO: 52, 35430 Urla/İzmir

Instagram@hicurla

Konum

La Mahzen

La Mahzen

La Mahzen Restoran, nam-ıdiğer Lucien Arkas Bağları, Michelin Bib Gourmand listesinde yerini alıyor. Bağların arasında yürüyüş yapma şansı sunan doğanın içindeki bu eşsiz ve romantik atmosfer, aynı zamanda Akdeniz mutfağından seçkilerle bir ziyafet de vadediyor konuklarına. 

Hardalla zenginleştirilmiş kuzu jus eşliğinde kömürde ızgara kuzu budu ve çilekli magnolia Michelin tavsiyeleri arasında yerini alıyor. Hem bardakta hem tabakta lezzet için burayı ziyaret edebilirsiniz. 

Adres: Yazıbaşı sokak, Kuşçuburun, Mimarbaşı Sinan Cd. No:88, 35860 Torbalı/İzmir

Instagram@lucienarkasbaglari

Konum

Ayvalık Balıkçısı Bostanlı

Ayvalık Balıkçısı Bostanlı

2015 yılında Bostanlı'da konuklarına kapılarını açan Ayvalık Balıkçısı, deniz ürünleri ve balık mezeleriyle damaklarda iz bırakıyor. Bostanlı'da 'Bir balık restoranından daha fazlası' mottosu ile lezzetli bir deneyim vadediyor. 

Adres: Bostanlı Şehit Cengiz Topel Caddesi No:34 D:A, 35590 Karşıyaka/İzmir

Instagram@ayvalikbalikcisibostanli

Konum

La Cigale Alsancak

La Cigale Alsancak

Fransız esintili menüleri ve şık atmosferiyle La Cigale, Alsancak'ta gece hayatıyla birleşen eşsiz bir seçeneğe dönüşüyor. Restoran konuklarına, dostları ile birlikte keyifli bir akşam ve huzurlu bir atmosferde ziyafet sunuyor. 

Adres: Kültür Mahallesi Alsancak Mahallesi Fransız Kültür Merkezi Cumhuriyet Bulvarı, 35220 Konak

Konum

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sota Alaçatı

Sota Alaçatı

Her lezzette Akdeniz ruhunu yaşayabileceğiniz Sota Alaçatı'da, deniz ürünlerinin taze ve al dente tagliatelle makarnaları ile uyumu damağınızda iz bırakacak. Istakoz ve istiridye havuzları ile bu açık hava lokantasında özel bir deneyim sizi bekliyor. 

Adres: Alaçatı Mahallesi, 11039. Sokak No:18, Çeşme, Izmir, 35937, Türkiye

Konum

Ristorante Pizzeria Venedik

Ristorante Pizzeria Venedik

45 yılı aşan bir tecrübe ile geleneksel İtalyan tariflerini en taze malzemelerle harmanlayan Ristorante Pizzeria Venedik, 1979'dan beri konuklarına damaklarda iz bırakan bir deneyim sunuyor.

2024’te Michelin Guide’ın İzmir’deki ilk seçkisine dahil olan Ristorante Pizzeria Venedik, özel tatlar barındıran yemek ve şarap seçkisi ile zengin bir menüye sahip. 

Adres: Gül Sokak, No:10/A-B, 35220 Alsancak, Turkey

Instagram@pizzavenedik

Konum

Beğendik Abi Lokantası

Beğendik Abi Lokantası

Beğendik Abi'de anne elinden sofralara ızanan bir miras sizi bekliyor. Lokantanın kurucusu ve şefi Handan Kaygusuzer'in imzası ile ev sıcaklığındaki lezzetler Michelin tabaklarına dönüşüyor. 

1998 yılında kurulan Beğendik Abi, Michelin Guide 2026 ve Gault & Millau 2026 listelerinde yerini alırken konuklarına hem lezzet hem eşsiz bir hikaye sunuyor.  

Adres: Camiatik, Tatar Cami Sk. No:12, 35430, Urla, Izmir 35430

Instagram@begendikabi.urla

Konum

HiddenBay Teos Restaurant & Bar

HiddenBay Teos Restaurant & Bar

Gault & Millau 2026 seçkisinde yer alan HiddenBay Teos Restaurant & Bar, Sığacık'ta konuklarını ağırlıyor. Şef Şakir Aksu'nun imzası ile hazırlanan menüler, deniz mahsullerinin taze ve en güzel halini sofralarınıza getiriyor. Restoranda düzenlenen fine dine eventleri de takviminize kaydedebilirsiniz. 

Adres: Sığacık Mahallesi 3219/4 Sokak No:1, Seferihisar, İzmir 35460

Instagram@hiddenbayteosrestaurant

Konum

Aslında Meyhane

Aslında Meyhane

Hudur dolu bir Anadolu taş evinde tarihin cazibesi, avludaki Akdeniz esintileri ve Aslında Meyhane'nin eşsiz menüleriyle ziyafete davetlisiniz. Geleneksel Türk mutfağının esintileriyle sıcak ve soğuk mezeler, taptaze deniz mahsulleri, balık çorbası... 'Tabii önce aşk, sonra meşk, sohbet, söz, saz hepsi bir arada' diyor Aslında Meyhane ailesi! 

Adres: Yeni Mahalle, Dere Sok. NO: 26A, 35430 Urla/İzmir

Instagram@aslindameyhane

Konum

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adabeyi Restaurant

Adabeyi Restaurant

İZmir'in en eşsiz lokasyonlarından Konak Pier'de bir RAN Group markası olan Adabeyi Restaurant tam size göre. 2009 yılında konuklarına kapılarını açan restoran, odun fırınında balık sunumu ile Adabeyi klasiğini deneyimlemeye davet ediyor konuklarını. 

Adres: Konak Atatürk Cad. Konak Pier Alışveriş Merkezi No:19, İzmir, Turkey 35250

Instagram@adabeyirestaurant

Konum

Langusta Restaurant

Langusta Restaurant

1974 yılında Tuğrul Erol tarafından kurulan Langusta Restaurant, ıstakoz ve deniz mahsulleri ile harikalar yaratıyor. Türkiye'nin ilk ıstakoz restoranı olarak hizmet vermeye başlayan Langusta, Çiftlikköy'deki adresinde kumsaldaki masalarında denizin huzurunu sofralarınıza taşıyor. 

Adres: Çiftlik Mah. 18 Sk. No: 33, Çeşme 35930

Instagram@langustarestaurant

Konum

Faw Alaçatı

Faw Alaçatı

Ege mutfağının en özel lezzetleri doğal yöntemlerle işlenerek her lezzeti benzersiz kılan taptaze zeytinyağı ile harmanlanıyor ve Faw Alaçatı sofralarında yerini alıyor. Ziyafetin adresi olan Faw'da kokteyller ve müzik ziyafeti de sizi bekliyor. 

Adres: Alaçatı Mah. 12047 Sok No: 31, 35450 Çeşme/İzmir

Instagram@fawalacati

Konum

Boğaziçi Restaurant

Boğaziçi Restaurant

1993 yılında Bostanlı'da konuklarına kapılarını açan Boğaziçi Restaurant , et ve balık ağırlıklı menüleri ile damaklarda iz bırakıyor. Yıllar içerisinde İzmir'in sevgisini kazanan Boğaziçi lezzetleri artık Bostanlı'nın yanı sıra, Narlıdere ve Üçkuyular'da da ziyafetlerin merkezi oluyor. 

Adres: Bostanlı, Şht. Cengiz Topel Cd. No: 38 / B, 35590 Karşıyaka/İzmir

Instagram@restaurantbogazici

Konum

Cumba

Cumba

1997 yılında Bornova'da konuklarına kapılarını açan Cumba Restaurant, İzmir-Manisa yolu üzerindeki doğanın içindeki konumu ile adet saklı bir cennet. Et yemekleri ağırlıklı menüleri ile ise damaklarada yıllardır iz bırakıyor. Şık atmosferi ve lezzetli tatları ile şehrin vazgeçilmez gastronomi lokasyonlarından biri oluyor. 

Adres: Erzene, İstanbul Cd. No:54, 35040 Bornova/İzmir

Instagram@cumbarestaurant

Konum

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teruar Urla

Teruar Urla

Şef Osman Serdaroğlu'nun lezzet dolu reçeteleri Teruar Urla'da, sofralarınıza taşınıyor. Fransızca kökenli 'Teruar' ismi, toprak anlamına geliyor. Ve doğanın döngüsündeki bağımsızlığı ile sofralara taşınan taptaze doğal lezzetleri sembolize ediyor. 

Michelin Rehberi’nin 2026 seçkisinde bir yıldızıyla varlığını koruyan Teruar Urla, başarılarına bir de Servis Ödülü ve Yeşil Yıldızı ekliyor. 

Adres: Kusçular Mahallesi, 8028. Sokak No:16, Urla, Izmir, 35437, Türkiye

Instagram@teruarurla

Konum

Fuente Restaurant

Fuente Restaurant

İspanyolca kaynak anlamına gelen Fuente, denize nazır konumu, eşsiz manzarası, bohem ambiyansı ve birbirinden özel sunumları ile rafine zevklere hitap ediyor. Fuente Restaurant mutfağının kurucusu ve aynı zamanda işletmecisi olan Çağıner Bombatepe'nin dokunuşları ile sanata dönüşen ziyafetleri İsmail Çimen ve Ali Yiğit şeflerin sihirli dokunuşları benzersiz kılıyor. 

Adres: Musalla Mah. 1016 Sok. No:2/5G Çeşme Marina, Çeşme 35930

Instagram@fuentecesme

Konum

1890 Urla

1890 Urla

Urla’nın kalbinde, eski bir postahane binasında lezzet ziyafetine davetlisiniz. 1890 Urla mutfağında, toprağın ritmini dinleyen bir ekip geleneksel Ege tariflerini çağdaş mutfak teknikleri ile buluşturarak konuklarına sunuyor. 

'Kokteylin inceliği, mutfağın ustalığı, taş duvarlarda yankılanan tarih ve her detayda sanat…' mottosu ile 1890 Urla, İncili Gastronomi Rehberi 2025–2026’da iki yıldızın da sahibi oluyor.  

Adres: Yeni Mahalle, Postane Sok. NO: 9, Urla/ İzmir 35430

Instagram@1890urla

Konum

The Guru Urla

The Guru Urla

Girit mutfağının köklü lezzetleri ve Urla bağlarının şaraplarıyla The Guru Urla, Gault & Millau 2026 seçkisinde yer alıyor. Yerli üreticilerden tedarik edilen lezzetler ve tesisteki zeytin ağaçlarından üretilen zeytinyağları ile Ege'nin tüm güzelliği sofrada bir araya geliyor. Urta Sahne'de ise eğlence sizi bekliyor! 

Adres: Rüstem Mahallesi, Çiçek Sokak, NO: 2, Urla/ İzmir

Instagram@theguruurla

Konum

Birinci Kordon Balık Restoran

Birinci Kordon Balık Restoran

Damaklarda ve kalplerde unutulmaz tatlar bırakmak üzere konuklarına kapılanı açan Birinci Kordon Balık Restoran, İzmir'in eşsiz güzelliği ve körfezin uçsuz bucaksız maviliği eşliğinde ziyafetin adresi oluyor. Ege'ye has otlar, mezeler ve taptaze deniz mahsulleri ile zengin bir menüye sahip. 

Adres: Alsancak, Atatürk Cad. NO: 196/A, 35220 Konak/İzmir

Instagram@birincikordon

Konum

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Murano’s Kitchen

Murano’s Kitchen

Modern İtalyan ruhunu sofralarına taşıyan Murano’s Kitchen, 2017 yılında konuklarına kapılarını açtı. Şık ve lezzetli akşam yemekleri için vazgeçilmez bir adres olan Murano’s Alsancak'ın tam kalbinde özel brunchlar için de biçilmiş kaftan. 

Adres: The Alsancak Apt, Kültür, Ümran Baradan Sokak No:7 A, 35220 Konak/İzmir

Instagram@muranoskitchen

Konum

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın