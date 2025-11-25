onedio
En İyi Alsancak Kahvaltı Mekanları: İzmir'de Kordon Esintisiyle Güne Başlamanın En Keyifli Hali

İzmir
25.11.2025 - 20:01

İzmir'in kalbi Alsancak'ta güne sadece Güneş eşliğinde değil, taze kahve, demli bir çay, sıcak bir boyoz, serpme kahvaltı, kuruvasan ya da modern bir kahvaltı tabağı ile başlanır. Kültür Mahallesi, ya da halk arasında Gül Sokak olarak bilinen sokaktan Kordon'a, Pasaport'tan Alsancak'ın ara sokaklarına uzanan bir lezzet turuna başlıyoruz. İştah kabartan Türk, İtalyan ve Fransız kahvaltılarla İzmir'de kahvaltınızı taçlandıracak, damağınıza hitap eden mekanı bulacaksınız. Peki, Alsancak'ta nerede kahvaltı edilir? Alsancak'ta ne yenir? 

İşte, Alsancak'ın en iyi kahvaltıcıları

Uwawi

Uwawi

Uwawi'nin enfes kahvaltıları ve sandviçleri ile güne başlamak gerçek bir lezzet şöleni vadediyor. Yıllardır değişmeyen lezzetleri ve genişleyen menüleriyle akşam yemeği için de enfes bir tercih olan Uwawi'de somon gravlax eşliğinde hazırlanan ekmek üstü lezzet, poşe yumurta çeşitleri, ciabatta sadviçler ve takolar denemeye değer.  

Adres: Alsancak 1454. Sokak No: 28, Konak/ İzmir, Turkey 35000

Instagram@uwawiizmir

Konum

Alsancak Alaköy Pastanesi

Alsancak Alaköy Pastanesi

Yeni nesil kahvaltı tercih edenlerin uzun zamandır Alsancak'taki adresi haline gelen Alaköy Pastanesi, klasik kahvaltının ötesine geçen tostları, soğuk sandviçleri ve kruvasanları ile lezzetli bir başlangıç vadediyor. Günün her öğünü mis gibi kahve ve ziyafet için burayı ziyaret edebilirsiniz.   

Adres: Alaköy Pastanesi Alsancak Kültür Mah. Plevn Blv. Safiye Hnm. Apt. No: 32/F, İzmir, Turkey

Instagram@alakoypastanesi

Konum

Zeynel Ergin Gevrek Fırını

Zeynel Ergin Gevrek Fırını

145 yıllık kara fırında, İzmir'in dillere destan olan gevreğini yemeden olmaz! 1962 yılından başlayan bu lezzet yolculuğu Zeynel Ergin Gevrek Fırını'nda İzmir'e yolu düşen herkesin tercihi oluyor. 

Adres: 1466 sokak no:2 Alsancak, İzmir, Turkey 35220

Instagram@zeynelergingevrekfirini

Konum

I’m Bread

I’m Bread

'Alsancak'ta İtalya esintileri...' mottosunu duyduysanız, adresiniz I’m Bread olmalı. En Hotel mutfağının enfes tatları envaiçeşit ekmek ve kahvaltının en güzel hali I’m Bread'de sizi bekliyor. Üstelik Çiğli ve Bostanlı'da da şubeleri var. 

Adres: Akdeniz Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:128, Pasaport, 35210 Konak/İzmir

Instagram@imbreadbakery

Konum

Heyday Cafe

Heyday Cafe

Pazar günleri Heyday'de açık büfe brunch nasıl olur? Saat 10.00 ila 150.00 arasında enfes bir menü ile konuklarını ağırlayan mekan, sıcak ve lezzetli başlangıçlar vadediyor. Heyday'in kahvaltısı da denemeye değer! 

Adres: Şehit Nevres Bulvarı No:3/B Kültür Mahallesi, İzmir, Turkey

Instagram@cafeheyday

Konum

Tuzu Biberi Kordon

Tuzu Biberi Kordon

Sabaha serpme kahvaltı ve deniz manzarası ile başlamak isterseniz, Tuzu Biberi tam size göre. Alsancak'taki iki şubesi ile hizmet veren Tuzu Biberi'nin Kordon ve Alsancak şubeleri arasında seçim yapmak ise size kalmış. Bu sabaha pişi yemeden başlamayın! 

Adres: Atatürk Caddesi No: 376A 1.Kordon Konak/İzmir

Instagram@tuzu.biberialsancak

Konum

Alsancak Dostlar Fırını

Alsancak Dostlar Fırını

İzmir'in simgesi haline gelen eşsiz lezzet boyozun adresi ise Dostlar Fırını. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi boyoz, aslında günün her saatinde yenir. 1983 yılından beri Dostlar Fırını markasının babadan oğla geçen tarifi ile geçmişten değişmeyen bir lezzet olmaya devam ediyor.  

Adres: Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Cd. No:120, 35220 Konak/İzmir

Instagram@alsancakdostlarfirini

Konum

Moresi Breakfast & Schnitzel

Moresi Breakfast & Schnitzel

Deniz manzarası eşliğinde, Alsacak'ın Kordon'unda yer alan Moresi Kordon'da güne sınırsız kahvaltı ile başlayabilirsiniz. 'Kahvaltının bilinen adresi' mottosu ile güne yakışan bir başlangıç yapmanızı sağlayan ziyafet Moresi'de her gün saat 09.00 ila 16.00 arasında kahvaltı edebilirsiniz. 

Adres: Alsancak, Atatürk Cd. No:344 D:1, 35220 Konak/İzmir

Instagram@moresikordon

Konum

Léone Patisserie & Boulangerie

Léone Patisserie & Boulangerie

Hem Türk hem Fransız kimliği taşıyan Léone Patisserie & Boulangerie, Alsancak'ta sizi bekliyor. 2011 yılında kurulan marka, kruvasan kahvaltı severler için vazgeçilmez bir adres. Güne lezzetli bir dokunuş ise aradığınız fırından taze çıkan kruvasanlar, lezzetli kahvaltılıklar, yumurta ve kahve ile ziyafet sizi bekliyor. 

Adres: Kültür, Vasıf Çınar Blv 29/A, 35220 Konak/İzmir

Instagram@leone.patisserie

Konum

Magro Alsancak

Magro Alsancak

Magro'da kahvaltılar kuymakla taçlanır! Geleneksel lezzetler ve serpme kahvaltı eşliğinde başlayan güne 1. Kordon'un manzarası ve deniz yakışır. Dünya mutfağından ilham alan zengin serpme kahvaltı ve enfes tatların buluşma noktası Magro'da günün her saati farklı lezzetler de sizi bekliyor. 

Adres: Kültür Mah, Alsancak, Atatürk Cd. No: 220/A, 35220 Konak

Instagram@magrotr

Konum

Un Posto

Un Posto

Kahvaltıda İtalyan sandviçe ne dersiniz? Focaccia ekmeği arasında enfes lezzetler için Meksika Sokağındaki Un Posto tam size göre. Üstelik sadece Alsancak'ta değil, Alaçatı, Bornova ve Akaretler'de de bu lezzeti deneyimleyebilirsiniz. 

Adres: Kültür, Meksika Sok., 35220 Konak/İzmir

Instagram@unposto.tr

Konum

Cook’kies

Cook’kies

Güne tatlı mı tatlı bir başlangıç yapmaya hazır olun! Coffee & Cookie House, ya da Cook'kies İzmir'de güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Elbette sadece cokkie çeşitleri ile sınırlı değil menüleri. Bowllar, salatalar, kruvasan kahvaltı tabağı ve sandviçlerle kahvaltı keyfi sizi bekliyor.

Adres: Kültür Mahallesi 1389 Sokak No:10/2 Konak, İzmir, Turkey 35220

Instagram@cookkies.izmir

Konum

P'an-ku Pancakes

P'an-ku Pancakes

Kahvaltıdan söz edip pancake yemeden bitirmek olmaz! Alsancak'ın her sokağında bir başka lezzet, bir başka güzellik sizi bekliyor olsa da sizin için son seçimimiz P'an-ku Pancakes! Burada ister çikolata sosu ve meyve ile ister peynir ve jambonla tatlandırılmış pancakelerle güne başlayabilirsiniz.   

Adres: Kültür Mahallesi 1389 Sokak No:10/2 Konak, İzmir, Turkey 35220

Instagram@pankupancakes

Konum

