En İyi Alsancak Kahvaltı Mekanları: İzmir'de Kordon Esintisiyle Güne Başlamanın En Keyifli Hali
İzmir'in kalbi Alsancak'ta güne sadece Güneş eşliğinde değil, taze kahve, demli bir çay, sıcak bir boyoz, serpme kahvaltı, kuruvasan ya da modern bir kahvaltı tabağı ile başlanır. Kültür Mahallesi, ya da halk arasında Gül Sokak olarak bilinen sokaktan Kordon'a, Pasaport'tan Alsancak'ın ara sokaklarına uzanan bir lezzet turuna başlıyoruz. İştah kabartan Türk, İtalyan ve Fransız kahvaltılarla İzmir'de kahvaltınızı taçlandıracak, damağınıza hitap eden mekanı bulacaksınız. Peki, Alsancak'ta nerede kahvaltı edilir? Alsancak'ta ne yenir?
İşte, Alsancak'ın en iyi kahvaltıcıları
Uwawi
Alsancak Alaköy Pastanesi
Zeynel Ergin Gevrek Fırını
I’m Bread
Heyday Cafe
Tuzu Biberi Kordon
Alsancak Dostlar Fırını
Moresi Breakfast & Schnitzel
Léone Patisserie & Boulangerie
Magro Alsancak
Un Posto
Cook’kies
P'an-ku Pancakes
