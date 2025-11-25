En İyi Alsancak Kahvaltı Mekanları: İzmir'de Kordon Esintisiyle Güne Başlamanın En Keyifli Hali

İzmir'in kalbi Alsancak'ta güne sadece Güneş eşliğinde değil, taze kahve, demli bir çay, sıcak bir boyoz, serpme kahvaltı, kuruvasan ya da modern bir kahvaltı tabağı ile başlanır. Kültür Mahallesi, ya da halk arasında Gül Sokak olarak bilinen sokaktan Kordon'a, Pasaport'tan Alsancak'ın ara sokaklarına uzanan bir lezzet turuna başlıyoruz. İştah kabartan Türk, İtalyan ve Fransız kahvaltılarla İzmir'de kahvaltınızı taçlandıracak, damağınıza hitap eden mekanı bulacaksınız. Peki, Alsancak'ta nerede kahvaltı edilir? Alsancak'ta ne yenir?

İşte, Alsancak'ın en iyi kahvaltıcıları