Çeşme'de Nerede Kalınır? En İyi Çeşme Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Ege'nin incisi İzmir'e bağlı popüler bir tatil beldesi olan Çeşme, eşsiz doğası, berrak denizi, tarihi yapıları ve gece hayatı ile ünlü. Tarihi çok eski çağlara dayanan bölgedeki ilk yerleşim izleri İyonlar dönemine uzanmaktadır. Tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan belde, Persler, Helenistik krallıklar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı döneminin izlerini taşır.

Çeşme'nin Coğrafi Konumu ve Özellikleri

İzmir'in batısında, Urla'nın doğusunda yer alan Çeşme, Karaburun Yarımadası'nın ucunda yer alır. Ege Denizi ile çevrili beldenin kuzeyinde Sakız Adası bulunmaktadır. Akdeniz ikliminin hakim olduğu ilçede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılıman geçer.

Rüzgarlı havalarıyla ve eşsiz koylarıyla rüzgar sörfü için harika bir merkez olan Çeşme’nin en ünlü mahallesi ise dünya çapında adından söz ettiren Alaçatı’dır. Bölgenin jeolojik yapısı düşünüldüğünde, termal kaynakları ve marinaları da dikkat çekmektedir.

Çeşme'ye Nasıl Gidilir?

Unutulmaz bir tatil için rotanızı Çeşme'ye çevirdiyseniz, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan araçla 1.5 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz. Yolculuğunuz için otellerin transfer servisleri, taksiler, toplu taşıma araçları veya araç kiralama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Karayolu ile de kolaylıkla ulaşım sağlayabileceğiniz Çeşme'ye, İzmir'den otobüs ya da özel araçla yaklaşık 1 ila 1.5 saatte ulaşım sağlayabilirsiniz. İzmir Çeşme otoyolu üzerinden yolculuğunuza başlayabilirsiniz.

Dilerseniz, İzmir otogarından düzenli olarak kalkan Çeşme otobüs ve minibüs seferlerini de değerlendirebilirsiniz.

Çeşme'de En İyi Tatil Zamanı

Her mevsim bir başka güzel olan Çeşme tatiliniz için en iyi tarih Haziran ile Eylül ayları olacaktır. Yaz aylarında sıcak denizi, gece ve gündüz bitmek bilmeyen etkinlikleriyle turistlerin dikkatini çeken belde; bahar ve kış aylarında da hem kalabalıktan uzak hem doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenler için son derece ideal.

Çeşme'de Ne Yenir?

Ege'nin incisinde zeytinyağlılar ve deniz mahsulleri ile keyifli bir ziyafet yapmadan olmaz! Çeşme mutfağının olmazsa olmazları arasında zeytinyağlı otlar ve deniz ürünleri vardır. İşte, Çeşme'de mutlaka denemeniz gereken lezzetler:

Çeşme kumrusu: Gevrek ekmeği ile meşhur olan bu lezzetli sandviçi bir ara öğününüze sıkıştırabilirsiniz.

Kalamar, karides, ahtapot, levrek ve çipura akşam yemeği sofranızda mutlaka olsun.

Radika, arapsaçı, cibez, şevketi bostan, enginar ve daha saymakla bitmeyecek enfes zeytinyağlı otları da deneyin.

Alaçatı usulü kabak çiçeği dolması.

Tatlı bir son için ise Çeşme sakızıyla yapılan, sakızlı dondurma ve tatlıları tercih edebilirsiniz.

Çeşme'de Gezilecek En Güzel Yerler

Mavi ile yeşilin birleştiği tarih kokan beldenin her köşesini ve her bir koyunu ziyaret edin demeden geçmeyeceğiz elbette. Ancak Çeşme’de mutlaka görmeniz gereken yerler şu şekilde: