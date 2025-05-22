onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Ayvalık'ta Nerede Kalınır? En İyi Ayvalık Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Ayvalık'ta Nerede Kalınır? En İyi Ayvalık Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

tatil Otel
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.05.2025 - 09:19

Ege'nin en eşsiz tatil kasabalarından biri olan Ayvalık tatilinizi özel kılacak bir rehberle rotanızı belirliyoruz. Her şey dahil otellerden evcil hayvan dostu tesislere en doğru kararı vermeniz için hem butik otellerin sakinliğini hem de lüks otellerin kaliteli hizmet anlayışını referans alıyoruz. Bu sayede bütçenize ya da isteklerinize uygun tatili planlarken nelere dikkat etemeniz gerektiğini de söylüyoruz. 

İşte, Ayvalık'ta bütçenize göre konaklama alternatifleri ve en iyi oteller...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayvalık Hakkında Genel Bilgiler

Ayvalık Hakkında Genel Bilgiler

Ege'nin doğası ve tarihi ile göz kamaştıran kasabası Ayvalık’ta tarihi Rum mimarisi ile masmavi deniz sizi bekliyor. Arnavut kaldırımlı sokaklar arasında dolaşıp eski kiliseler, manastırlar, zeytinyağı fabrikaları ve Osmanlı döneminden kalma eşsiz yapıları görmelisiniz, bu şehirde! 

Ayvalık'ın Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Balıkesir iline bağlı ve Ege Denizi kıyısında yer alan bu turistik ve tarihi kasaba, aynı zamanda Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri. Şehrin her köşesinde görmeye değer tarihi bir yapı, her sokağa denize açılan huzurlu bir atmosfer ve uçsuz bucaksız kumsallarıyla Sarımsaklı Plajı dikkatleri üzerine çekiyor. Ayvalık denilince akla ilk gelen yer ise Cunda Adası oluyor! 

Türkiye'nin en önemli tarih turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık, Balıkesir’in batısında ve Edremit Körfezi'nin kuzeyinde yer alıyor. Ayvalık’ın tam karşısında ise Midilli Adası bulunuyor. Akdeniz iklimine sahip olan bu sahil kasabası, yazları sıcak ve kurak. Kışları ise ılık ve yağışlı geçiyor. Tarihi antik çağlara kadar uzanan şehir, 2017 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alıyor.

Ayvalık'a Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin dört bir yanından karayolu ile ulaşım sağlanabilen Ayvalık ile İstanbul arası yaklaşık 6 saat. İzmir'den Ayvalık'a ulaşmak ise 2 saatlik bir araba yolculuğu ile mümkün. Tatil için Ayvalık’ı tercih eden pek çok kişi seyahatlerine İzmir Adnan Menderes Havalimanı ya da Edremit Koca Seyit Havalimanı’nı kullanacak şekilde planlıyor. 

Hava yolu ile Ayvalık'a gelmeyi tercih edecek kişiler Edremit Koca Seyit Havalimanı’ndan yaklaşık 45 dakikalık bir araç yolculuğu ile şehre ulaşıyor. Aktif olarak kullanılan Ayvalık Limanı ise yaz aylarında Midilli Adası'na geçmek isteyenlerin güzergahında yer alıyor. 

Ayvalık'ta En İyi Tatil Zamanı

Dört mevsim turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık’ın en çok turist ağırladığı aylar Mayıs ile Eylül ayları arası oluyor. Deniz sıcaklığının en yüksek olduğu, rüzgar sörfü ve kürek gibi su sporlarının yapıldığı şehir, Temmuz ve Ağustos aylarında en kalabalık dönemler yaşanıyor. Bu aylarda tatil planlayanlar otel ve restoran rezervasyonlarını erkenden yapmalı.

Öte yandan Ayvalık’ta daha sakin bir tatil tercih ediyorsanız, Haziran ile Eylül aylarını da değerlendirebilirsiniz. 

Ayvalık'ta Ne Yenir?

Ege mutfağının kalbindesiniz! Türk ve Girit lezzetlerinin birbirine karıştığı Ayvalık'ta taptaze deniz mahsulleri ile bu doğanın bereketini tatmalısınız. 

  • Şehir ile özdeşleşen bol malzemeli Ayvalık tostu yemelisiniz. 

  • Zeytin ve zeytinyağını merkezine gelmişken zeytinyağlıları tatmadan olmaz: Özellikle kabak çiçeği dolması, deniz börülcesi, sıcak ot, enginar ve envaiçeşit Ege mezesini denemelisiniz. 

  • Kalamar, karides, ahtapot, midye dolma ve balık çeşitlerinin en taze hali de Ayvalık’ta yenir. 

  • Sadece Ayvalık'a özgü olan kızartılarak sunulan minik ve lezzetli bir balık türü olan Papalina da denemeye değer.

  • Sofralara tatlı bir dokunuş da olmazsa olmaz, değil mi? Buraya kadar gelmişken lor tatlısı, sakızlı dondurma ve sakızlı kurabiye yemeyi unutmayın. 

  • Yaz aylarında serinleten koruk suyunu deneyerek ekşi ve doğal bir lezzetle de tanışabilirsiniz. 

Ayvalık'ta Gezilecek En Güzel Yerler

Şehrin deniz manzaralı cennet köşelerinden denizaltına burada her yer görmeye değer! Ama özellikle mutlaka görmeniz gereken yerler şöyle: 

  • Cunda Adası (Alibey Adası): Cunda Çarşısı, Taksiyarhis Kilisesi, Aşıklar Tepesi ve balık restoranları ile sizi bekliyor. 

  • Şeytan Sofrası: Gün batımını izlemek ve mavi ile yeşilin birleştiği noktada efsanelere göre şeytanın ayak izini görmek için buraya da gelmelisiniz. 

  • Ayvalık Çarşısı: Arnavut kaldırım sokakların her biri denize açılıyor. Rum mimarisinin eşsiz izleri ile tarihi sokaklar görmeye değer. Ayrıca, tost yemek için tostçular çarşısında ziyaret etmeyi unutmayın. 

  • Sarımsaklı ve Badavut Plajı: İncecik kumlar ile uzun ve geniş kumsallar sizi bekliyor. 

  • Küçükköy (Yeniçarohori): Boşnak böreği yemek için bu küçük ve taş evlerden oluşan köye de uğrayın. 

  • Cennet Tepesi: Ayvalığın en güzel manzarası ve gün batımını izlemek için burayı mutlaka ziyaret edin. 

  • Ayvalık Adaları Tabiat Parkı:  koruma altındaki adaların doğal güzelliği dalış sporları ve doğa fotoğrafçılığı ile ilgilenenlerin gözdesi.  

Ayvalık’ta Kaç Ada Var? 

Ayvalık sandığınızdan biraz daha büyük olabilir! Zira Ayvalık’ın başta Cunda Adası olmak üzere, toplam 22 adet adası bulunuyor. Mesela, Cunda’ya köprü ile bağlı olan Lale Adası pek çok kişi tarafından fark edilmiyor bile.

Tekne turları ile gezebileceğiniz ya da seyahatiniz boyunca kolayca göreceğiniz adalar arasında ise Maden Adası, Çıplak Ada, Tımarhane Adası, Güvercin Adası, Tavuk Adası, Yumurta Adası, Kara Ada, Yellice Adası, Kız Adası ve Hasır Ada bulunuyor.

Ayvalık'ta Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

Ayvalık'ta Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

En popüler tatil bölgeleri Cunda, Sarımsaklı ve Küçükköy olan Ayvalık'ta tatil yapmak isteyenler kriterlerine uygun hizmet bulmak konusunda pek de zorlanmıyor. Lüks arayanların da doğayla iç içe olmayı tercih edenlerin de aradığını bulduğu şehirde, otellerin fiyatları da geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Ayvalık'ta Ekonomik Otel Seçenekleri

Sınırlı bir bütçe ile Ayvalık tatili yapacaksanız, tek kişi gecelik 1.000 ila 2.000 TL arası değişen fiyatlarla Ayvalık'ta uygun fiyatlı oteller bulabilirsiniz. 

  • Orchis Boutique Hotel

  • Bacacan Hotel

  • Cunda Mor Limon

  • Cunda Uygulama Oteli

  • Tunç Hotel

Ayvalık'ta Orta Segment Otel Seçenekleri

Konfor ile uygun fiyatı dengelemek isteyenler ise 3.000 ila 5.000 TL'ye Ayvalık'ta konaklama imkanı bulabilirler. 

  • Mola Cunda Hotel

  • YundAntik Cunda Konakları

  • Cunda Labris Hotel

  • Amphora Hotel 

  • Lilla Maria Guesthouse

Ayvalık'ta Lüks Otel ve Resort Seçenekleri

Özel plajlar, lüks ve şık bir atmosfer, 5 yıldızlı otel konforu ya da gurme lezzetler arıyorsanız, gecelik 5.000 TL'nin üzerindeki fiyatlarla Ayvalık'ın en özel lokasyonlarında konaklayabilirsiniz. 

  • Ortunç Hotel & Spa

  • Cunda Despot Evi Hotel

  • D-Resort Ayvalık Murat Reis

  • Marlo Ayvalık

  • Cunda Pier Otel

Otel Tipine Göre Ayvalık'ta Konaklama Rehberi

Otel Tipine Göre Ayvalık'ta Konaklama Rehberi

Tatil planını bütçenin yanı sıra belirlediğiniz özel kriterlere göre yapacaksanız, ne aradığınızı bilmelisiniz. Deniz manzarasının eşlik ettiği bir tatil mi hayal ediyorsunuz, yoksa her şey dahil bir otelde konforlu bir tatil mi? Tabii hepsi bir arada olsun diyorsanız, en iyi alternatifi bulmak için aile dostu oteller, evcil hayvan kabul eden tesisler, butik ya da resort otelleri incelemelisiniz. 

Ayvalık'ta Her Şey Dahil Oteller

Şehri keşfetmek yerine tüm ihtiyaçlarınızın tek bir adreste toplandığı oteller arıyorsanız, her şey dahil konsept tam size göre: 

  • Grand Hotel Temizel

  • Hotel Billurcu

  • Zeytinci Olivera Resort Hotel

  • Büyük Berk Otel

  • Haliç Park Hotel

Ayvalık'ta Aile Dostu Oteller

Çocuklu aileler ise tatil boyunca çocuklarının eğlenebildiği lokasyonları ve otelleri tercih ediyor. 

  • Palm Court Suites

  • Cunda Ilios

  • Ayvalık Sea Resort

  • Macide Hanım Konağı

  • Hotel Kalif

Ayvalık'ta Butik Oteller

Kendini evinde hissetmek isteyenlerin tercihi ise Ayvalık'ın huzurlu butik otelleri oluyor. Sıcak ve samimi bir atmosferde, en önemlisi de sakin bir ortamda tatil planı yapabilirsiniz. 

  • Cunda Pür Beyaz Hotel

  • Bay Nihat Lale Otel

  • Fragrante Otel Cunda

  • Cunda Fora Hotel

  • Ziyabey Konağı

Ayvalık'ta Denize Sıfır Oteller

Yeşil ile mavinin bir araya geldiği bu şehirde denize sıfır otelde konaklamak ise buradan ayrılmak istemenize neden olacaktır. 

  • Ivy Sailing Resort

  • Ortunç Hotel 

  • Aytaş Otel

  • Cunda Panorama Hotel

  • Cunda Otel

🐾 Ayvalık'ta Evcil Hayvan Dostu Oteller

'Dört ayaklı dostlarımız olmadan asla!' diyorsanız, hem onların hem de sizin rahat edeceği Ayvalık otelleri arasından en doğru tercihi yapmak üzeresiniz. 

  • Çamlık 87 Hotelc

  • Taş Bahçe Otel

  • Cunda House Küçük Otel

  • Moon Ayvalık

  • Casalyma Ayvalık

Ayvalık'ta Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Ayvalık'ta Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Sıradaki sorumuz ise 'Aradığınız doğa mı? Yoksa tarih mi?' olacak. Bu kez de şehrin keşfetmek isteyen turistler için pek çok otel alternatifi bulunuyor. 

Ayvalık'ta Popüler Turistik Yerlere Yakın Oteller

Türk ve Rum kültürünün harmanlandığı bir atmosferde tarih, kültür ve Ege'nin eşsiz doğası eşliğinde unutulmaz bir tatil sizi bekliyor. 

  • Ayvalık Palas Hotel

  • Cunda Giritli Otel

  • Harakop Otel

Ayvalık'ta Doğa Harikalarına Yakın Oteller

Çam ve zeytin ağaçları ile bezenen şehrin doğasına da aşık olacaksınız. Huzuru bulacağınız adres ise doğanın içindeki oteller olacak. 

  • Cunda Hayal Evi

  • D-Resort Ayvalık 

  • İvy Sailing Resort Hotel

Ayvalık'ta Tarihi Yerlere Yakın Oteller

Ayvalık'ın Rumlardan kalma kiliseleri, manastırları ve Arnavut kaldırım sokaklarda tarihin izlerini taşıyan sokakları ziyaret edin. Bu arada tarihle iç içe bir otelde konaklamak da size iyi gelecektir. 

  • Ayvalık 1881 Otel

  • Cunda Despot Evi 

  • Mojje Küçükköy

Ayvalık Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Ayvalık Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Yıl boyunca çalışıp hayalini kurduğunuz tatil için birkaç basit taktikle bütçe dostu tatil rezervasyonları yaptırabilirsiniz.Bunun için erken rezervasyon, konuşuyorum bunları ve kampanyalara dikkat etmelisiniz. İşte erken rezervasyon için bilmeniz gerekenler: 

Ayvalık'ta En Uygun Fiyata Rezervasyon Yapma Taktikleri

  • Yapay zekayı ya da otel rezervasyon uygulamalarını kullanın: Bu sayede şehirdeki yüzlerce otel, pansiyon ya da butik otel arasından bütçenize en uygun olanı olabilirsiniz.

  • Rezervasyon için otelin kendi internet sitesini tercih edin: Uygulamalardan otelleri incelemek tamam ama komisyon ödememek ya da daha avantajlı fiyatlarını öğrenmek için otelleri internet sitelerinde ziyaret etmeyi unutmayın. 

  • Erken rezervasyonu yaptırın! Özellikle bayram ve hafta sonu  tatili planlıyorsanız, erken rezervasyon ile %30 ile 50'ye varan indirimler yakalayabilirsiniz. 

  • Otel rezervasyon sitelerine üye olun: Hemen hemen her sitenin dönemlik de olsa hazırladığım üyelere özel kampanyalardan yararlanmak da avantajlı olabilir. 

Ayvalık'ta Erken Rezervasyon ve Son Dakika Fırsatları

Yaz aylarında turistlerin en çok tercih ettiği lokasyonlardan biri olan Ayvalık’ta erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak istiyorsanız, planınızı kış aylarında yapmaya başlayın. Mayıs ayında açılan sezonu yakalamak için en az Ocak ayında seçmenizi yapıp “ Ayvalık'ta nerede konaklanır?” sorusuna yanıt vererek seyahat rotanızı oluşturmaya başlayın.  

Ayvalık'ta Kullanıcı Yorumlarını Doğru Değerlendirme

  • Daima yeni yorumları inceleyin: Özellikle yazlık mekanlarla otellerin sık el değiştirebileceğini göz önünde bulundurup yeni yorumlara odaklanın.

  • Kriterlerinize göre yorumlara odaklanın: Mesela, “Oteli çok sevdik”, “Her şeyi beğendim” gibi yorumlar yerine; odalar temizdi, otel güvenliydi, çocuklar için uygundu, yemekler taze ve lezzetliydi yorumlarını inceleyin. 

  • Sadece olumlu yorumlara bakmayın: Otelin hangi nedenlerle eleştiri aldığını da göz ardı etmeyin. Bu sayede otelden ne bekleyeceğiniz kadar ne beklemeyeceğinizi de bilirsiniz. 

  • Otel kadar bölge ve çevre yorumlarını da okuyun: Güvenlik, konfor ve temizlik için otel çevresi, ulaşım kolaylıkları ve tesisin önemli turistik yerlere yakınlığını bilerek tatil planınızı daha detaylı hale getirebilirsiniz. 

  • Farklı sitelerden yorumlar okuyun: Tıpkı fiyat karşılaştırması gibi yorum karşılaştırması da doğru sonucu elde etmenizi sağlayacaktır. 

  • Fotoğraflı yorumlar ve sosyal medya paylaşımlarına da göz atmayı ihmal etmeyin. Ayrıntıları fotoğraf karelerinde çok daha iyi bir şekilde yakalayabilir, özellikle hijyen ve çevre faktörlerini bu sayede tespit edebiilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayvalık'ta Sezona Göre Otel Seçimi

Ayvalık'ta Sezona Göre Otel Seçimi

Mavi bayraklı deniz, Sarımsaklı'nın uçsuz bucaksız kumları ve Güneş'le birlikte esen tatlı bir meltem... İşte tatil budur diyorsanız, yaz mevsiminde Ayvalık, tam size göre! 

Ayvalık'ta Yaz Sezonu Otelleri

Ayvalık'ın sıcağında serin sulardan kızgın kumlara bir tatil planlayabilirsin. Özellikle Ortunç ve Sarımsaklı'da suyun daha serin olduğunu söylemeliyiz.  Tabii kimi otellerde deniz yerine havuz da tercih edebilirsin. 

  • Adalya Art Side Hotel

  • Club Grand Side Amazon Water World

  • Meis Exclusive Hotel

  • Adenya Hotel Resort

  • Sunthalia Hotels Resort

Ayvalık'ta Ara Sezon Konaklama Avantajları

Ekim ila Mayıs aylarında da Ayvalık'ta konaklayabilirsiniz. Ancak bu tatilin bazı iyi yanları ve dezavantajları olacaktır. 

Mesela Ayvalık'ın denizden esen rüzgarları ile beklediğinizden soğuk bir havada biraz üşüyerek geçirebilirsiniz, günlerinizi. Ayrıca yaz aylarında hareketlenen Ayvalık'ta kışın daha az açık mekan, alternatif, restoran ve eğlence mekanı olduğunu da söylemeliyiz.  

  • Öte yandan daha sakin, daha ucuz ve huzurlu bir tatil yapabilirsiniz. Trafik ya da rezervasyon sorunlarından kurtulabilirsiniz.

Ayvalık Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Ayvalık Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Rotanızı çizmeden önce Ayvalık tatili planlayan pek çok kişinin sıkça sorduğu soruları sizin için derledik. İşte o sorular: 

Edremit Havalimanı’ndan Ayvalık Otellerine Ulaşım:

Öncelikle bilmelisiniz ki Havalimanından Ayvalık'a erişim sağlamak için Belediye otobüslerini, minibüsleri, otellerin özel transfer araçlarını, taksi ve araç kiralama hizmetlerini tercih edebilirsiniz. Edremit Havalimanı ile Ayvalık arasındaki yaklaşık mesafe ise 40 ila 45 dakika. 

Ayvalık'ta En İyi Oteller Hangileridir?

Bu soruya cevap vermek düşünüldüğü kadar kolay değil! Llüks, konfor, tarihi atmosfer, kalite, hizmet anlayışı, Aqua Park, eğlence alanları ve beklentilerinize göre en iyi değişir! Bunu noktada söylemeliyiz ki aradığınız hemen her kritere uygun oteli Ayvalık’ta bulabilir, lükse ya da butik bir otelde konaklayabilirsiniz.  

Ayvalık'ta Ortalama Otel Fiyatları Ne Kadardır?

Otelin konumuna, hizmet kalitesine ve sezona bağlı olarak değişen fiyatlar, Kişi başı gecelik 1.500 TL'den başlayıp bütçenizi  yettiği yere kadar çıkıyor diyebiliriz. Ancak biriyle ödeme yapmak gerekirse, ortalama bir tesiste 3.000 ila 4.000 TL arasında bir ödeme ile Ayvalık’ta aradığınız oteli bulabilirsiniz. 

Ayvalık'ta Denize Sıfır Oteller Tavsiye Eder misiniz?

Ayvalık'ta Ortunç Hotel, Haliç Park Hotel ve Grand Temizel gibi pek çok otel denize sıfır. Tüm bu oteller arasında size uygun olan egzersiz takvimini aksatmadan uygulamaya devam! 

Ayvalık'ta Çocuklu Aileler İçin En İyi Oteller Hangileridir?

Bir an bile yerinde duramayan çocuklar için oyun parkları, Aqua parklar, Doğanın eşsiz atmosferi ve eğlence belirleyici kriterler olabilir. Tabii yemek seçen çocuklar için otellerin her şey dahil olması da önemli hale gelebilir. 

  • D-Resort Ayvalık: Özel plajı, çocuklara özel aktiviteleri ve evcil hayvan dostu odalarıyla

  • Ayvalık Çınar Hotel: Geniş aile odalarıyla 

  • Palmera Resort Hotel: Su kaydıraklı havuzuyla 

  • Grand Hotel Temizel ve Haliç Park Hotel de söz konusu çocuklu ve eğlenceli bir tatil planı olduğunda tercihleriniz arasında yerini alabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın