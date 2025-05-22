Ayvalık'ta Nerede Kalınır? En İyi Ayvalık Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Ege'nin doğası ve tarihi ile göz kamaştıran kasabası Ayvalık’ta tarihi Rum mimarisi ile masmavi deniz sizi bekliyor. Arnavut kaldırımlı sokaklar arasında dolaşıp eski kiliseler, manastırlar, zeytinyağı fabrikaları ve Osmanlı döneminden kalma eşsiz yapıları görmelisiniz, bu şehirde!

Ayvalık'ın Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Balıkesir iline bağlı ve Ege Denizi kıyısında yer alan bu turistik ve tarihi kasaba, aynı zamanda Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri. Şehrin her köşesinde görmeye değer tarihi bir yapı, her sokağa denize açılan huzurlu bir atmosfer ve uçsuz bucaksız kumsallarıyla Sarımsaklı Plajı dikkatleri üzerine çekiyor. Ayvalık denilince akla ilk gelen yer ise Cunda Adası oluyor!

Türkiye'nin en önemli tarih turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık, Balıkesir’in batısında ve Edremit Körfezi'nin kuzeyinde yer alıyor. Ayvalık’ın tam karşısında ise Midilli Adası bulunuyor. Akdeniz iklimine sahip olan bu sahil kasabası, yazları sıcak ve kurak. Kışları ise ılık ve yağışlı geçiyor. Tarihi antik çağlara kadar uzanan şehir, 2017 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alıyor.

Ayvalık'a Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin dört bir yanından karayolu ile ulaşım sağlanabilen Ayvalık ile İstanbul arası yaklaşık 6 saat. İzmir'den Ayvalık'a ulaşmak ise 2 saatlik bir araba yolculuğu ile mümkün. Tatil için Ayvalık’ı tercih eden pek çok kişi seyahatlerine İzmir Adnan Menderes Havalimanı ya da Edremit Koca Seyit Havalimanı’nı kullanacak şekilde planlıyor.

Hava yolu ile Ayvalık'a gelmeyi tercih edecek kişiler Edremit Koca Seyit Havalimanı’ndan yaklaşık 45 dakikalık bir araç yolculuğu ile şehre ulaşıyor. Aktif olarak kullanılan Ayvalık Limanı ise yaz aylarında Midilli Adası'na geçmek isteyenlerin güzergahında yer alıyor.

Ayvalık'ta En İyi Tatil Zamanı

Dört mevsim turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık’ın en çok turist ağırladığı aylar Mayıs ile Eylül ayları arası oluyor. Deniz sıcaklığının en yüksek olduğu, rüzgar sörfü ve kürek gibi su sporlarının yapıldığı şehir, Temmuz ve Ağustos aylarında en kalabalık dönemler yaşanıyor. Bu aylarda tatil planlayanlar otel ve restoran rezervasyonlarını erkenden yapmalı.

Öte yandan Ayvalık’ta daha sakin bir tatil tercih ediyorsanız, Haziran ile Eylül aylarını da değerlendirebilirsiniz.

Ayvalık'ta Ne Yenir?

Ege mutfağının kalbindesiniz! Türk ve Girit lezzetlerinin birbirine karıştığı Ayvalık'ta taptaze deniz mahsulleri ile bu doğanın bereketini tatmalısınız.

Şehir ile özdeşleşen bol malzemeli Ayvalık tostu yemelisiniz.

Zeytin ve zeytinyağını merkezine gelmişken zeytinyağlıları tatmadan olmaz: Özellikle kabak çiçeği dolması, deniz börülcesi, sıcak ot, enginar ve envaiçeşit Ege mezesini denemelisiniz.

Kalamar, karides, ahtapot, midye dolma ve balık çeşitlerinin en taze hali de Ayvalık’ta yenir.

Sadece Ayvalık'a özgü olan kızartılarak sunulan minik ve lezzetli bir balık türü olan Papalina da denemeye değer.

Sofralara tatlı bir dokunuş da olmazsa olmaz, değil mi? Buraya kadar gelmişken lor tatlısı, sakızlı dondurma ve sakızlı kurabiye yemeyi unutmayın.

Yaz aylarında serinleten koruk suyunu deneyerek ekşi ve doğal bir lezzetle de tanışabilirsiniz.

Ayvalık'ta Gezilecek En Güzel Yerler

Şehrin deniz manzaralı cennet köşelerinden denizaltına burada her yer görmeye değer! Ama özellikle mutlaka görmeniz gereken yerler şöyle:

Cunda Adası (Alibey Adası): Cunda Çarşısı, Taksiyarhis Kilisesi, Aşıklar Tepesi ve balık restoranları ile sizi bekliyor.

Şeytan Sofrası: Gün batımını izlemek ve mavi ile yeşilin birleştiği noktada efsanelere göre şeytanın ayak izini görmek için buraya da gelmelisiniz.

Ayvalık Çarşısı: Arnavut kaldırım sokakların her biri denize açılıyor. Rum mimarisinin eşsiz izleri ile tarihi sokaklar görmeye değer. Ayrıca, tost yemek için tostçular çarşısında ziyaret etmeyi unutmayın.

Sarımsaklı ve Badavut Plajı: İncecik kumlar ile uzun ve geniş kumsallar sizi bekliyor.

Küçükköy (Yeniçarohori): Boşnak böreği yemek için bu küçük ve taş evlerden oluşan köye de uğrayın.

Cennet Tepesi: Ayvalığın en güzel manzarası ve gün batımını izlemek için burayı mutlaka ziyaret edin.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı: koruma altındaki adaların doğal güzelliği dalış sporları ve doğa fotoğrafçılığı ile ilgilenenlerin gözdesi.

Ayvalık’ta Kaç Ada Var?

Ayvalık sandığınızdan biraz daha büyük olabilir! Zira Ayvalık’ın başta Cunda Adası olmak üzere, toplam 22 adet adası bulunuyor. Mesela, Cunda’ya köprü ile bağlı olan Lale Adası pek çok kişi tarafından fark edilmiyor bile.

Tekne turları ile gezebileceğiniz ya da seyahatiniz boyunca kolayca göreceğiniz adalar arasında ise Maden Adası, Çıplak Ada, Tımarhane Adası, Güvercin Adası, Tavuk Adası, Yumurta Adası, Kara Ada, Yellice Adası, Kız Adası ve Hasır Ada bulunuyor.