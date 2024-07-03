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Ayvalık'ta Eğlencenin Adresini Veriyoruz! İşte Ayvalık'taki En İyi Gece Kulüpleri ve Barlar

Ayvalık'ta Eğlencenin Adresini Veriyoruz! İşte Ayvalık'taki En İyi Gece Kulüpleri ve Barlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.07.2024 - 21:05

Huzurlu bir Ege kasabasından çok daha fazlası: Ayvalık! Masmavi deniz, kum, güneş ve 22 adasıyla tatilcilerin vazgeçilmez adresi Ayvalık'ta gece de hayat durmuyor. Tatil boyunca eğlenmek isteyenler için bu şirin tatil beldesinde birbirinden fakrlı alternatifler bulunuyor. Peki, Ayvalık'ta nerede dans edilir? Ayvalık'ta nerede eğlenilir? Ayvalık'ta nerede canlı müzik dinlenir? 

İşte, Ayvalık'ta eğlencenin adresleri...

Ayvalık'ın En İyi Barları ve Kulüpleri Hangileri?

Ayvalık'ın En İyi Barları ve Kulüpleri Hangileri?

Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden biri olan Ayvalık'ta Ege Denizi'nin kıyılarında mavi bayraklı plajlarda deniz ve kumun tadını çıkarın. Madra Dağı, Küçükköy, Çamlık, Sarımsaklı, Kozak Yaylası, Altınova ve Cunda Adası'nı gezdikten sonra bir de tost yiyin! 

Tarihi güzellikleriyle gün boyunca zengin bir tur ve eşsiz doğasıyla sakin bir tatil imkanı sunan Ayvalık'ta eğlenmeyi de ihmal etmeyin. Şehrin en güzel barlarının yoğunlukta olduğu 'Muhabbet Sokağı' ve Cunda akşam saatlerinde aradığınız adres olabilir.

1. Quaff Pub

1. Quaff Pub

Deniz ile kumun birleştiği yerde yakamoz seyrederek bir şeyler içmek isterseniz, Quaff Pub tam size göre. Cunda Adası'nın merkezinde yer alan tek kum plajı ve deniz sıfır konumuyla Quaff, misafirlerine; deniz, kum, ateş ve müzik ziyafeti sunuyor. 

Adres: Mithatpaşa, Mevlana Cd. 6. Sk., 10405 Cunda Adası/Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0532 388 17 87 

Ziyaretçi Yorumu: 

'Cunda’nın en güzel mekanı, sahilde ateş başında enfes şarkılar'

2. Antik Depo

2. Antik Depo

Gün batımının eşsiz güzelliğini izleyebileceğiniz ve deniz kenarında eğleneceğiniz bir yer arıyorsanız, Antik Depo tam size göre! Canlı müzik başlamadan önce burada yemek yemeyi de unutmayın. Birbirinden yetenekli müzisyenlerin sahneye çıktığı mekanda sıcak ve samimi bir ortamda eğlenceye de hazır olun. 

AdresSakarya, Atatürk Blv. No:189, 10400 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0554 627 65 32

Instagram: @antik.depo

Ziyaretçi Yorumu: 

'Her şey son derece lezzetliydi. Çalışanlar güler yüzlü, müzik kaliteli.'

3. Vino Şarap Evi

3. Vino Şarap Evi

2006 yılından beri aynı kalite ve titizlikle hizmet veren Vino Şarap Evi, Cunda'da konuklarını ağırlıyor. 'Likör Hikayeleri'nin yazarı Reyhan Hanım'ın tarifleriyle hazırlanan eşsiz likörler tatmak, sangria veya şarap eşliğinde sohbet etmek isteyenler için eşsiz bir tercih. 

Adres: Mithatpaşa, Mah. Cumhuriyet Cd. No:8, Cunda Adası Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0554 627 65 32

Instagram: @vinosarapevicunda

Ziyaretçi Yorumu: 

'yerini çok sevdiğim, Karadeniz Pastanesi'nin hemen yanındaki şirin şarap evi. harika müzikler çalıyorlar ve bu sokak mis gibi çiçek kokuyor, arada çiçekler üzerinize düşüp mutlu falan ediyor. '

4. Cunda Se7en Local Pub

4. Cunda Se7en Local Pub

2006 yılından beri aynı kalite ve titizlikle hizmet veren Vino Şarap Evi, Cunda'da konuklarını ağırlıyor. 'Likör Hikayeleri'nin yazarı Reyhan Hanım'ın tarifleriyle hazırlanan eşsiz likörler tatmak, sangria veya şarap eşliğinde sohbet etmek isteyenler için eşsiz bir tercih. 

Adres: Mithatpaşa mahallesi Meydan Caddesi No: 7 CUNDA, 10405 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0532 499 49 77 

Ziyaretçi Yorumu: 

'Eşsiz müzikleri eşliğinde keyifli sohbet edebileceğiniz, çok lezzetli atıştırmalıkları ve mükemmel kokteylleri olan bir mekan. Ayrıca üst katta profesyonel dart ve kitap okuma alanları var'

5. Kaf Sahne

5. Kaf Sahne

Muhabbet sokağındaki birbirinden eğlenceli biri mekanlardan biri de Kaf Sahne. Sokak arasında sohbet, dans ve eğlence için doğru adrestesiniz! 

Adres: İsmetpaşa, Gümrük Cd. 2. Sk. No: 22, 10400 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0546 689 05 18 

Ziyaretçi Yorumu: 

'Müzik ortam şahane daha ne olsun'

6. The Shelby Pub

6. The Shelby Pub

Merkezi konumu ve pub kültürünü sevenlerin tercihi The Shelby Pub! Haftanın belirli günleri canlı müzik eşliğinde keyifli sohbet edebilirsiniz. Shelby'nin lezzetli menüsünü de incelemeyi unutmayın. 

Adres: Hayrettinpaşa, Atatürk Blv. No: 98/A, 10405 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0538 094 22 71

Ziyaretçi Yorumu: 

'Sokak ortasında eğlence. Tam bir tatil mekanı'

7. La Fuga

7. La Fuga

Kokteyl bar konseptiyle Cunda'nın gözde mekanlarından olan La Fuga, iyi müzik, iyi yemek ve iyi kokteyl üçlüsünü arayanlar için harika bir seçim oluyor. La Fuga şık bir mekanda eğlenmek isteyen konuklarını, Dj performans ya da yetenekli müzisyenlerin sahnede olduğu keyifli bir akşama davet ediyor. 

Adres: Mithatpaşa, meydan aralığı caddesi no 6, 10405 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0530 889 51 22

Ziyaretçi Yorumu: 

'Harika ötesi karışımları var tamamen sizin damak tadınıza göre yapıyor. Bizimle ilgilenen Emrah Bey çok ince ve özenli bir insan.'

8. Cielo Bistro Bar

8. Cielo Bistro Bar

Arnavut kaldırım Cunda sokaklarında salaş tarzı ve kendine has kokteylleriyle Cielo Bistro Bar'ı da tercih edebilirsiniz. Müzik eşliğinde sokağın enerjisinin sizi sarmasına izin verin. 

Adres: Namık Kemal, Hayat Cd. no:9, 10400 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: -

Ziyaretçi Yorumu: 

'Farklı isimleri olan kokteyllerine bayıldık servis çalışanların güler yüzlüydü.'

9. Afişe Sahne

9. Afişe Sahne

Müzik ve dans için Afişe Sahne de etkinlik takvimini takip etmeniz gereken mekanlar arasında. 

Adres: Sakarya Mah. Atatürk Bulvarı 19. Sokak No:4 Ayvalık / BALIKESİR

Telefon: 0530 762 34 10

Ziyaretçi Yorumu: 

'Mükemmel bir pizza ve makarna yedik personellerine ve işletmecisi hasan beye ilgi alakaları için çok teşekkür ederiz'

10. Ma'adra Vineyard

10. Ma'adra Vineyard

Antik Ege halklarının köklerini bulacağınız Madra Dağı'nda yetişen üzümlerle hazırlanan yöresel şarapları tatmak isterseniz, Ma'adra Vineyard tam size göre! Dağın eteğinde huzur ve lezzet sizi bekliyor.  

Adres: Kobaşlar Köyü Mevki Gömeç, Balıkesir

Telefon: 0530 100 5566

Ziyaretçi Yorumu: 

'Doğa, manzara, şarap, huzurTüm bunları bulabildiğiniz müthiş bir lokasyon.'

11. Rio Beach Bar

11. Rio Beach Bar

Ayvalık, denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan Sarımsaklı'da sahil eğlencesi tercih edenler, Rio Beach Bar'da Dj eşliğinde güzel bir gece geçirebilir. 

Adres: Sarımsaklı Plajı (Soley Otel Karşısı) AYVALIK

Telefon: 0541 134 16 48

Ziyaretçi Yorumu: 

'Konsepti sevdik. Müzik ve servis de güzeldi.'

12. Cactus Coffe & Cocktails

12. Cactus Coffe & Cocktails

Cunda sokaklarında şık ama salaş bir yer arıyorsanız, Cactus Coffe & Cocktails tam size göre. Taş binanın tarihi dokusu ve Cactus tarzı kokteylleri seveceksiniz. 

Adres: Namık Kemal, Zafer Sk. No:7/A, 10405 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0542 784 45 74

Ziyaretçi Yorumu: 

'Her damak zevkine göre kokteyller var. Ayrıca kahveler çok başarılı'

13. Leyla Gastro Pub

13. Leyla Gastro Pub

Merkezi konumuyla tercih edebileceğiniz Leyla Gastro Pub, gün batımında bir harika. Gecenin ilerleyen saatlerinde müzik eşliğinde güzel bir gece sizi bekliyor. 

Adres: Fevzipaşa Mahallesi, Gazinolar Cd. No: 9, 10400 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0543 516 25 24

Ziyaretçi Yorumu: 

'Mükemmel kokteylleri, güzel yemekleri ve harika play listi olan bir mekan. Yolumuz tekrar ayvalığa düştüğünde mutlaka yine tercih edeceğimiz bir yer.'

14. The Poseidon's Cunda

14. The Poseidon's Cunda

Cunda'da antik bir mekan daha. Dans etmek isteyenlerin bir diğer tercihi de The Poseidon's Cunda oluyor. 

Adres: Namık Kemal, Belediye Sk. No:8, 10405 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: -

Ziyaretçi Yorumu: 

'Yüksek sesli müzik, eğlence'

15. The North Pub

15. The North Pub

Sokağın sonu! Muhabbet sokağında eğlencenin bir diğer adresi, The North Pub! Kendine has tarzı ve dikkat çeken konseptiyle tercihiniz olabilir. Burada lezzetli kokteyller de deneyebilirsiniz. 

Adres: Fevzipaşa - Vehbibey, Gümrük Cd. 2. Sk. no:9, 10400 Ayvalık/Balıkesir

Telefon: 0541 919 25 54

Ziyaretçi Yorumu: 

'Mekanın güzelliği ve Müzikleri ile kendine has bir havası var. Çok keyifli ve samimi bir ortam, çalışanlar güler yüzlü, özellikle kokteyllerini denemenizi tavsiye ediyorum'

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