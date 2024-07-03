Ege'nin Favorisi Bozcaada'da Gidebileceğiniz Birbirinden Güzel Restoranlar

Türkiye'nin üçüncü büyük, Ege Denizi'nde ise Gökçeada'dan sonra ikinci en büyük adası olan Bozcaada, turistlerin en çok tercih ettiği yerler arasında. Berrak suları, muhteşem gün batımı ve tertemiz havasıyla Bozcaada, birçok kişi için vazgeçilmez.

İstanbul’dan Bozcaada'ya arabayla gelmek için Çanakkale Boğazı’nı geçmeniz gerek. Bu yolu tercih edecekseniz, Gelibolu-Lapseki, Eceabat - Çanakkale veya Kilitbahir - Çanakkale arabalı feribotlarını kullanabilirsiniz.

Peki Bozcaada'ya geldiniz, nerede ne yiyeceksiniz?