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Ege'nin Favorisi Bozcaada'da Gidebileceğiniz Birbirinden Güzel Restoranlar

Ege'nin Favorisi Bozcaada'da Gidebileceğiniz Birbirinden Güzel Restoranlar

Gezilecek Yerler
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.07.2024 - 15:07

Bozcaada; tarihi, lezzetleri ve özellikle de deniziyle son yıllarda oldukça popüler bir hale geldi. Yerli ve yabancı pek çok kişinin tercih ettiği Bozcaada'da gidebileceğiniz birbirinden güzel restoranlar bulunuyor. Bozcaada'nın en güzel restoranlarında ailenizle, sevgilinizle, arkadaşlarınızla keyifli bir yemeğin tadını çıkartabilirsiniz!

Bozcaada restoran önerileri ayağınıza geldi!

Bozcaada'da günbatımı izlemek bir başka!

Bozcaada'da günbatımı izlemek bir başka!

Türkiye'nin üçüncü büyük, Ege Denizi'nde ise Gökçeada'dan sonra ikinci en büyük adası olan Bozcaada, turistlerin en çok tercih ettiği yerler arasında. Berrak suları, muhteşem gün batımı ve tertemiz havasıyla Bozcaada, birçok kişi için vazgeçilmez. 

İstanbul’dan Bozcaada'ya arabayla gelmek için Çanakkale Boğazı’nı geçmeniz gerek. Bu yolu tercih edecekseniz, Gelibolu-Lapseki, Eceabat - Çanakkale veya  Kilitbahir - Çanakkale arabalı feribotlarını kullanabilirsiniz.

Peki Bozcaada'ya geldiniz, nerede ne yiyeceksiniz?

1. Vahit'in Yeri

1. Vahit'in Yeri

Ada'da bir meyhaneye gitmeyi düşünüyor ve lezzetli bir akşam yemeği istiyorsanız Vahit'in yeri kesinlikle uygun bir seçenek olacaktır. 1992'den beri hizmet veren Vahit'in Yeri aynı zamanda pek çok ünlü ismi de misafirleriyle buluşturuyor.

Adres: Alaybey, cumhuriyet mahallesi, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Telefon: (0286) 697 01 30

Ziyaretçi Yorumu

Hayatımda hiç bu kadar çok mezeyi bir arada görmedim. Diğer yerler meyhaneyse buraya başka bir isim bulunmalı, aynı kategoride olmaları haksızlık. Ada merkeze göre fiyatları da daha uygun. Yediğim her şeyin tadı enfesti.

2. Dört Hanımeli

2. Dört Hanımeli

Ev yemeği ihtiyacı hissedenlerdenseniz Dört Hanımeli, size ilaç gibi gelecek!

Adres: Cumhuriyet, Alsancak Sk. no 15, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Telefon: 0546 437 55 77

Ziyaretçi Yorumu

Biraz serin bir dönemde gittik. Ama mevsimin ilk kabak çiçeği dolmasını yemek bize kısmet oldu. Çok lezzetliydi. Mantısını da yedik. Teyzeler çok güzel mantı açıyorlar. Valla bayıldık eşimle. Esnaf kardeşim de çok ilgiliydi, kibardı. Fiyatlar piyasaya göre ne az ne de çok. Kesinlikle bu 2 lezzeti deneyin. Teşekkürler.

3. Çınaraltı Cafe

3. Çınaraltı Cafe

Sıcak bir ortamda lezzetli yiyecekler yemek istiyorsanız, uygun fiyatları ile bilinen Çınaraltı Cafe'yi tercih edebilirsiniz.

Adres: Alaybey, Çınarçarşı Caddesi, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Telefon: 0535 893 55 95

Ziyaretçi Yorumu

Bozcaada'nın buluşma mekanı yada meydanı diyebilirim. Fikret Abi ve eşini görmeniz sohbet etmeniz mümkün. Ada gibi sıcak harika insanlar. Patlıcanlı böreği ve damla sakızlı muhallebiyi mutlaka tatmanızı öneririm. Fiyatlar adaya göre çok makuldür.

4. Tayyare Pizza

4. Tayyare Pizza

Bozcaada'nın en lezzetli çıtır ve gurme pizzaları sloganıyla bilinen Tayyare Pizza'yı denemeden dönmeyin! İddia ediyoruz, bu kafenin pizzasını deneyince parmaklarınızı yiyeceksiniz.

Adres: Cumhuriyet, Ayazma Yolu, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Telefon: 0533 060 98 98

Ziyaretçi Yorumu

Bozcaada'ya gelip tayyare pizzaya uğramadan gitmeyin bizde yorumlara bakarak buraya geldik pişman olmadık incecik pizza hamuru bol malzemesi ile harika bir lezzeti var verdiğiniz paranın hakkını veriyor

5. Zübeyde Hanım Çay Bahçesi

5. Zübeyde Hanım Çay Bahçesi

Sevdikleriniz ile birlikte sohbet edebileceğiniz uygun fiyatlı kaliteli bir mekan arıyorsanız, buraya bir şans vermelisiniz! Serin ağaçların altında hem dinlenecek hem de karnınıza doyurabileceksiniz.

Adres: Alaybey Mah. Cumhuriyet Meydanı, Bozcaada Merkez, Bozcaada, Çanakkale

Ziyaretçi Yorumu

Bozcaada’daki en uygun fiyatlı halk tipi çay bahçesi diye nitelendirilebilir Zübeyde Hanım Çay Bahçesi. Ulu ağaçlar ve şemsiyelerle gölgelenmiş geniş bir bahçe içinde hizmet veriyor. Tahta masa ve sandalyeler ile minderli oturma grupları, makul aralıklarla yerleştirilmiş. Genç kızlar ve delikanlılar servis personeli olarak görev yapıyor.

6. Nevreste Bozcaada

6. Nevreste Bozcaada

Lezzetli yemekleri ve güler yüzlü ortamı ile Nevreste, tatilinizi daha keyifli kılmak için tercih edilebilecek mekanlardan biri. 

Nevreste Bozcaada'da yemek yiyen bir ziyaretçi de şöyle demiş: Adada geçirdiğimiz birkaç gün içerisinde eşimle deneyimlediğimiz farklı mekanlardan açık ara en iyisiydi. Fiyatlar ada ortalaması için gayet normal. Servis konusunda garsonlar çok alakalı. Rezervasyon yapmadan da güzel bir masaya oturma şansınız var.

Adres: Cumhuriyet, No:22, Alsancak Sk., 17680 Bozcaada/Çanakkale

Telefon: 0530 504 37 20

7. Kechi Bozcaada

7. Kechi Bozcaada

Özellikle fast food lezzetleri ile bilinen Kechi, Bozcaada'daki favorilerinizden biri olacak!

Adres: Cumhuriyet, Sakarya Sk. No:17, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Ziyaretçi Yorumu

Ada standartlarının üzerinde lezzete sahip burgerci. Fiyat performans açısından tekrar giderim dediğim nadir yerlerden.

8. Petit Café

8. Petit Café

Sıcak havalarda soğuk kahve ve tatlı gibisi yok diyorsanız bu mekan tam size göre!

Adres: Cumhuriyet, Çınar Çarşı Caddesi, Cumhuriyet Mahalleni No 42, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Telefon: 0536 457 36 03

Ziyaretçi Yorumu

Kesinlikle Adaya gelmişseniz merkezde kahve içip tatlı yiyebileceğiniz tek mekan diğer isim yapmış pastaneler ile zaman harcamaya gerek yok, brownie ve brulee cheesecake denenmeli yanına white mocha ile starbuckstan fazla zevk verecek 😉

9. Çiçek Pastanesi Tahir Usta

9. Çiçek Pastanesi Tahir Usta

Özellikle kurabiyeleri ile ünlü olan Çiçek Pastanesi, atıştırmalık saatlerinizin kaçış noktası olacak!

Adres: Cumhuriyet, Cumhuriyet Çınar, Çınarlı Çarşı Cd. No:90, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Telefon: 0532 335 74 24

Ziyaretçi Yorumu

Adadaki birçok yerde kurabiye ve pastaları denedik. Yıllardır alıştığımız tadı burada tekrar tatmak bizi çok mutlu etti. Özellikle sabah kahvaltısı için Balkan böreği, ay çöreği öneriyorum. Damak çatlatan, kavala, damla sakızlı kurabiye ,badem lokumu ve banana pudingi çok sevdik. Personel güler yüzlü , fiyatlar adaya göre makul ve aldıklarını sonuna kadar hak ediyorlar.

10. Yeşil Köşk Köftecisi

10. Yeşil Köşk Köftecisi

Köftesi dillere destan yerlerden biri olan bu mekan, sıcak bir işletme olmanın yanı sıra ada fiyatlarına göre de oldukça makul.

Adres: Alaybey, Çınar Çeşme Sk. No:13, 17680, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Ziyaretçi Yorumu

Bozcaada içerisinde yiyeceğiniz en kaliteli köfte ekmek…Eski salaş bir mekan.

11. Vasilaki Tenedos

11. Vasilaki Tenedos

Yiyip pişman olmayacağınız yerlerden biri de Vasilaki Tenedos!

Adres: Alaybey, Çınar Çeşme Sk. No:13, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Ziyaretçi Yorumu

Makarnaların lezzeti efsane porsiyonlarda oldukça doyurucu. Bunun dışında tadım olarak ikram ettikleri yaban mersini limonataları efsaneydi kesinlikle denenmesi gereken ferah bir tat.

12. İda Restaurant

12. İda Restaurant

Hem sıcak bir ortam, hem lezzetli yiyecekler hem de uygun fiyat arayışındaysanız İda Restaurant'a uğramadan geçmeyin deriz. 

Adres: Cumhuriyet Çınarçarşı Caddesi No:116, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Telefon: (0286) 697 01 99

Ziyaretçi Yorumu

Diğer mekanlara göre biraz daha pahalı ancak bence ortamında rahatça oturmak için değiyor. Çünkü biz diğer yerlerde kalabalıktan yer bulamıyorduk ve diğer mekanlar küçüktü. Hünkar beğendisini sevmedim onun haricinde diğer yemekler güzel ve doyurucuydu ama tabi ki fiyatlar daha iyi olabilir

13. Sarmaşık Hamur Evi

13. Sarmaşık Hamur Evi

Kahvaltıları ve yemekleri ile bilinen Sarmaşık Hamur Evi'nde inanın her şey çok daha lezzetli!

Adres: Cumhuriyet, Sakarya Sk. No:13 17680, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Ziyaretçi Yorumu

5/5 Çiğ börek şahane. Kabakçicegi ve etli sarma da çok güzel. gözleme ıspanaklı yedik çok güzeldi. Bozcaada fiyat seviyesine göre makul. tavsiye ederim mutlaka

14. Trofi Bozcaada

14. Trofi Bozcaada

Birçok yemek çeşidinin bir arada bulunduğu Trofi, zengin menü arayışında olanların ilk aklına gelen yerlerden biri. 

Adres: Cumhuriyet, Çınarçarşı Caddesi no: 22, 17680 Bozcaada/Çanakkale

Telefon: 0552 451 11 17

Ziyaretçi Yorumu

Hamburger ve pizzasını deneyimledim çok ama çok lezzetliydi. Çayı kahvesi her zaman sıcak ve taze. Ve en önemlisi çalışanlar çok ilgili her konuda yardımseverler. Vapura yetişmeden son yemeğimizi yedik ve valizlerimizi vapura taşımamıza bile yardımcı oldular. Lezzetli yemekleriniz ve tüm alakanız için çok teşekkürler.

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