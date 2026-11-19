Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün stadyumuna maç izlemeye gitti. Hasan Arda Kaşıkçı ve Erman Yaşar'ın Mantra programının çekiminin gerçekleştiği dakikalarda Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a da gönderme yaptı:

'Burası benim locam. Buradaki loca bana ait olduğu için kullanabiliyorum.'