Hull City'nin Stadyumunda Maç İzleyen Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım'a Loca Göndermesi Yaptı
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Fenerbahçe'deki loca krizi bu kez İngiltere'ye taşındı. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün stadyumunda maç izlerken Aziz Yıldırım'a gönderme yaptı. Ilıcalı'nın locası temmuz ayından beri iki isim arasında mahkemelik durumda.
Hasan Arda Kaşıkçı ve Erman Yaşar'a stadı gezdiren Acun Ilıcalı, Kadıköy'ü unutmadı.
"Burası benim locam."
Loca krizi temmuzda başladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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