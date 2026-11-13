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Avrupa Kupalarının Yayın Hakları El Değiştirdi ve Haberi Acun Ilıcalı Duyurdu

Avrupa Kupalarının Yayın Hakları El Değiştirdi ve Haberi Acun Ilıcalı Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 20:26
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UEFA turnuvalarının yayın hakları 2027-2028 sezonundan itibaren yeni bir adrese geçiyor. Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Mevcut yayıncının UEFA ile yaptığı anlaşma bu sezon sonunda sona eriyor.

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Acun Ilıcalı müjdeyi sosyal medyadan verdi.

Acun Ilıcalı müjdeyi sosyal medyadan verdi.

Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, EXXEN platformunun önümüzdeki 4 yıl boyunca UEFA turnuvalarının yayın haklarını satın aldığını sosyal medya hesabından açıkladı. Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonları, 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca yeniden Exxen'de. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası'nın heyecanı, önümüzdeki 4 yıl boyunca Exxen ekranlarında olacak.'

Dört turnuva birden Exxen'e geçiyor.

Dört turnuva birden Exxen'e geçiyor.

Anlaşma Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yanı sıra Süper Kupa'yı da kapsıyor. Yayınlar 2027-2028 sezonunda başlayacak ve 4 yıl boyunca sürecek. Yani üç kulüp turnuvası ile Süper Kupa aynı platformda toplanıyor.

TRT dönemi bu sezon sonunda bitiyor.

TRT dönemi bu sezon sonunda bitiyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa 2024 yılından bu yana TRT ve Tabii platformundan izleniyor. TRT'nin UEFA ile yaptığı 3 yıllık anlaşma bu sezon sonunda tamamlanacak ve yayıncılık görevi 2027-2028 sezonunda Exxen'e geçecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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