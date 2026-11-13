Avrupa Kupalarının Yayın Hakları El Değiştirdi ve Haberi Acun Ilıcalı Duyurdu
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UEFA turnuvalarının yayın hakları 2027-2028 sezonundan itibaren yeni bir adrese geçiyor. Hull City'nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Mevcut yayıncının UEFA ile yaptığı anlaşma bu sezon sonunda sona eriyor.
Acun Ilıcalı müjdeyi sosyal medyadan verdi.
Dört turnuva birden Exxen'e geçiyor.
TRT dönemi bu sezon sonunda bitiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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