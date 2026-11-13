Avrupa Kupalarının Yayın Hakları El Değiştirdi ve Haberi Acun Ilıcalı Duyurdu

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa 2024 yılından bu yana TRT ve Tabii platformundan izleniyor. TRT'nin UEFA ile yaptığı 3 yıllık anlaşma bu sezon sonunda tamamlanacak ve yayıncılık görevi 2027-2028 sezonunda Exxen'e geçecek.