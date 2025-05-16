onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Antalya'da Nerede Kalınır? En İyi Antalya Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Antalya'da Nerede Kalınır? En İyi Antalya Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Antalya tatil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.05.2025 - 09:36

Turizmin cenneti Antalya tatilinizi özel kılacak bir rehber hazırladık. En iyi otellerden evcil hayvan dostu tesislere, her şey dahil otellerin konforundan butik otellerin sakinliğine aradığınız her kritere uygun alternatifleri sizin için belirledik. Bütçenize ya da isteklerinize uygun tatili planlamadan önce Antalya'da en iyi tatil için otel rezervasyonu püf noktalarını da incelemeyi unutmayın! Peki, Antalya'da nerede kalınır? Antalya'ya ne zaman gidilir?

İşte, Antalya'da bütçenize göre konaklama alternatifleri ve en iyi oteller...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antalya Hakkında Genel Bilgiler

Antalya Hakkında Genel Bilgiler

Türkiye'de turizmin başkenti olarak bilinen Antalya tatilinize rehberlik etmek istiyoruz. Türkiye'de en çok antik kentin bulunduğu şehir, Likyalılardan Romalılara, Bizans'tan Osmanlı'ya pek çok medeniyete başkentlik etmiştir. 

Antalya'nın Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Helenistik dönemde Bergama Kralı II. Attalos'un askerlerine 'Gidin bana yeryüzündeki cenneti bulun' emrini vermiştir. Askerler ise günümüzün Antalya'sı yani Attalos'un 'Ataleia' olarak adlandırdığı kenti işaret etmiş ve bu sayede bölge liman şehrine dönüşmüştür. 

Anadolu'da bilinen en eski yerleşim alanlarından biri olan Antalya'nın coğrafi konumu da tarihi kadar özeldir. Güneyi, Akdeniz ile çevrili olan Antalya, Toros Dağları'nın eteklerinde kurulmuş bir dağ ve deniz kentidir. Akdeniz ikliminin etkisinde olan şehrin yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçmektedir. 

Antalya'ya Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin hemen her şehrinden karayolu ile Antalya'ya ulaşım mümkündür. Bu yüzden, otobüs ya da özel araçlar ulaşım oldukça kolaydır. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı uçuşlara açık olan Antalya Havalimanı da özellikle yaz aylarında yoğun bir hava trafiğine sahiptir. 

Şehrin içinde ise merkezde yer alan otogara ve havalimanına taksi, tramvay ve otobüs ile ulaşım sağlanabilir. 

Antalya'da En İyi Tatil Zamanı

Dört mevsim turizm cenneti olan Antalya, deniz suyu sıcaklığı nedeniyle en çok Nisan ila Ekim aylarında tercih edilir. Yaz aylarında şehir kalabalık, havalar ise sıcak olabilir. Ancak doğası ve denizi tatilinizi eşsiz kılabilir. 

Öte yandan kış aylarında da ziyaret edebileceğiniz Antalya, bu aylarda sakin bir tatil için uygun olabilir. Yağışın olmadığı göre tatilinizi belirlemek ise iyi olacaktır.

Antalya'da Ne Yenir?

Akdeniz mutfağının kalbindesiniz. Antalya mutfağının Akdeniz mutfağı ile harmanlanan lezzetleriyle yolculuğunuz deniz ürünleri ve zeytinyağlılarla renklenecektir. Ama buraya gelmişken Antalya'ya özgü tahinli piyaz, hibeş ve kabak tatlısını mutlaka deneyin. 

Yöre halkının maharetli annelerinin yaptığı gözlemeleri yemeden ve nar suyunu içmeden dönmeyin.

Antalya'da Gezilecek En Güzel Yerler

Tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta bir cennet olan Antalya'nın tüm koyları ve her bir köşesi görülmeye değer desek yeridir. Ancak özellikle: 

  • Kaleiçi: Dar sokakları ve limanıyla şehrin kalbidir diyebiliriz.

  • Konyaaltı ve Lara Plajları: Temiz sularda serinlemek isteyenler için mavi bayraklı plajlar arasındadır. 

  • Düden ve Kurşunlu Şelaleleri: Sıcak şehrin serinleten yüzünde doğanın içinde huzur bulduğunuz adres olacak. 

  • Aspendos Antik Tiyatrosu: Roma döneminden günümüze eşsiz bir yolculuk. Üstelik burası hâlâ etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 

  • Olympos ve Çıralı: Tarih, deniz ve doğanın buluştuğu yerde mavi ile yeşile aşık olacağınız adres!

  • Saklıkent Kayak Merkezi: Kayak yapmayı sevenlerin kış tatilleri için Akdeniz'deki tercihi olabilir.

Antalya'da Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

Antalya'da Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

En popüler tatil bölgeleri Kaş, Kalkan, Belek, Side ve Kemer olan Antalya'da tatil yapmak isteyenler geniş bir skalada kriterlerine uygun hizmet bulabilirler. Lük ve konfor arayanların da doğayla iç içe kamp yapmayı tercih edenlerin de yolu mutlaka Antalya'dan geçer diyebiliriz. 

Antalya'da Ekonomik Otel Seçenekleri

Bütçe dostu bir konaklama alternatifi arıyorsanız, gecelik 1.800 TL'den başlayan fiyatlarla Antalya'da uygun fiyatlı oteller bulabilirsiniz. 

  • Kaliptus Hotel Kemer

  • Olympos Çamlık Pansiyon

  • Cabbana Hotel Lara 

  • Tekirova Dora Butik Otel

  • Konak Hotel Kaleiçi

Antalya'da Orta Segment Otel Seçenekleri

Aile dostu ve butik otel alternatifleri ile şehirde 3.000 ila 5.000 TL'ye konaklama imkanınız da olacaktır. 

  • Oldies Hotel

  • Graf Victor Hotel

  • Qinn Hotel Antalya

  • 74 Museum Hotel Antalya

  • Canada Hotel & Bungalows

Antalya'da Lüks Otel ve Resort Seçenekleri

Şehir merkezi yerine Kemer, Belek ya da Lara gibi bölgeleri tercih ederseniz, 5 yıldızlı otel konforuna gecelik 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz. 

  • DoubleTree by Hilton Antalya

  • Ramada Plaza Antalya

  • Sirene Belek Hotel

  • Crystal De Luxe Resort & Spa

  • Limak Lara Deluxe Hotel Resort

Otel Tipine Göre Antalya'da Konaklama Rehberi

Otel Tipine Göre Antalya'da Konaklama Rehberi

Tatil planınızı bütçeniz kadar beklentilerinize de uyacak şekilde yapmalısınız. Sadece yetişkinlerin konaklayabildiği oteller, aile otelleri ya da butik oteller arasından birlikte yola çıktığınız herkese uygun adresi bularak işe başlayın. Zira söz konusu tatil olduğunda kimileri konfor arar kimileri huzur! 

Antalya'da Her Şey Dahil Oteller

Konforun ön planda olduğu, tatilcilerin ise sıklıkla tercih ettiği her şey dahil oteller Antalya'da genellikle Lara ve Kemer bölgesinde yer alıyor. 

  • Concorde De Luxe Resort

  • Aquaworld Belek - All Inclusive

  • Swandor Hotels & Resorts Topkapi Palace

  • Megasaray WestBeach Antalya

  • Crystal Centro

Antalya'da Aile Dostu Oteller

Çocuklu ailelerin tercihi ise sıklıkla çocuk kulüpleri, özel menüler ve aktivitelerle dolu aile dostu oteller oluyor. Bu kez rotanızı Belek ve Side'ye çevirebilirsiniz. 

  • Lara Barut Collection

  • Quattro Family Club Dem Hotel

  • Narcia Resort Side

  • Liberty Hotels Lara

  • Sailor's Beach Club Kemer

Antalya'da Butik Oteller

Şehrin merkezinde, özellikle de Kaş, Kalkan ve Kaleiçi'nde şık ve başınızı dinleyeceğiniz butik oteller keşfedebilirsiniz. 

  • Likya Pavilion Hotel Kaş

  • RuinAdalia Hotel

  • Payam Hotel

  • Lemon Villa Hotel 

  • Route Hotel Kaleiçi

Antalya'da Denize Sıfır Oteller

Tatili deniz olmadan düşünemeyenler, plaja yürüyerek gidecekleri deniz otellerini tercih ediyor. Antalya'nın hemen her köşesinde bulabileceğiniz deniz otelleri konuklarına, maviye uyanma imkanı sunuyor.

  • Kremlin Palace

  • Ulusoy Kemer Holiday Club

  • Selectum Luxury Resort

  • Mirage Park Resort

  • Regnum Carya

🐾 Antalya'da Evcil Hayvan Dostu Oteller

Ev arkadaşı olmadan tatile çıkmayanlardansanız, dört ayaklı dostlarımızın da rahat edeceği Antalya otelleri arasından en doğru tercihi yapmak isteyeceksiniz. 

  • Grand Park Lara

  • Barut Hemera

  • Z-Suites

  • L'Oceanica Beach Resort Hotel

  • Akra V

Antalya'da Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Antalya'da Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Peki, aradığınız doğa mı? Yoksa tarih mi? Bu aşamada şehrin keşfetmek istediğiniz yerlerine göre bir otel belirlemek en iyisi olacaktır.  

Antalya'da Popüler Turistik Yerlere Yakın Oteller

Tarihi, kültürü ve doğası ile en güzel tatillerin adresi olan Antalya'da her yerin popüler olduğunu söylesek pek de yanlış olmaz. Tura Kaleiçi'nden başlayarak merkezi bir lokasyonda tatil yapmak ise popüler yerleri ziyaret etmeyi kolaylaştıracaktır. 

  • Mediterra Art Hotel

  • Hotel 1207 Special Class

  • Dogan Hotel by Prana Hotels & Resorts

Antalya'da Doğa Harikalarına Yakın Oteller

Bölgenin yeşil ile maviyi bir araya getiren eşsiz doğasının eşlik ettiği huzurlu bir tatil arayanlar için Çınarlı ve Kaş başta olmak üzere Kemer'den Kaleiçi'ne her köşe uygun olacaktır. 

  • The Hill Glamping Çıralı

  • Kaş Konak Bungalows

  • Orange Garden Tree Houses Hotel

Antalya'da Tarihi Yerlere Yakın Oteller

Şehirde yer alan antik kentleri, Antalya müzesi ve Hadrian Kapısı'nı gezmek istiyorsanız, Kaleiçi konaklama için iyi bir alternatif olacaktır. 

  • Alp Paşa Hotel

  • Argos Hotel

  • Casa Franco Oldtown

Antalya Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Antalya Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Ekonomik ama yıl boyunca çalıştıktan sonra hak ettiğiniz gibi kaliteli bir tatil hayal ediyorsanız, size bazı sırlar vereceğiz! 

Antalya'da En Uygun Fiyata Rezervasyon Yapma Taktikleri

  • Fiyat karşılaştırması yapın: Bunun için yapay zekayı ya da otel rezervasyon uygulamalarını kullanabilirsiniz. 

  • Pek sır olmasa da indirimleri kaçırmayın: Özellikle rezervasyon sitelerinin mobil uygulamalarında yer alan üyelere özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. 

  • Tatil planlamasını erken yapın: Erken rezervasyon avantajları ve dönem dışı tarihlerde tatil planı ile yüzde 30'dan 50'ye varan indirimler yakalayabilirsiniz. 

  • Uygulamalardan otelleri inceledik, rezervasyon öncesi karşılaştırmalar yaptık ama sıra rezervasyon olunca otelle doğrudan iletişime geçin. 

Antalya'da Erken Rezervasyon ve Son Dakika Fırsatları

İlk odayı rezerve eden, son odayı kapan... kazanır! Bunun için tatil planınızı çok önceden yapmanız iyi olacaktır ancak bir yandan da sosyal medyayı kolaçan edin. Anlık ve son dakika fırsatlarını kaçırmayın. 

Antalya'da Kullanıcı Yorumlarını Doğru Değerlendirme

  • Yeni yorumlara bakın. Mümkünse yeni sezon ya da en geç bir önceki sezon yorumlarını okuyun. 

  • 'Her şey harikaydı' yorumları yerine detaylı yorumlara odaklanın. Bu sayede odalar temizdi, yemekler lezzetliydi, otel güvenliydi gibi yorumlarla daha iyi bilgi edinebilirsiniz. 

  • Bir olumlu bir olumsuz... İyi ve kötü yorumları bir arada değerlendirin. Kim neyden memnun kalmış ya da kalmamış öğrenin. 

  • Kriterlerinize sahip kişilere odaklanın. Mesela çocuklu bir aileyseniz, ebeveyn yorumlarına bakabilirsiniz. 

  • Çevre faktörlerini de göz ardı etmeyin. Otelin bulunduğu yer, deniz ya da manzarası ile ilgili yorumlar rotanızın güvenliğini de sağlayabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antalya'da Sezona Göre Otel Seçimi

Antalya'da Sezona Göre Otel Seçimi

Deniz, kum ve güneş olmadan tatil olmaz diyenler için yaz mevsiminin sıcaklığı olmazsa olmazdır. 

Antalya'da Yaz Sezonu Otelleri

Antalya sıcağında ise serin sulardan kızgın kumlara bir tatil istiyorsanız, hemen her otel buna uygun olabilir. Deniz ve havuzu olan bir otel tercih etmek ise eğlencenizi artırabilir. 

  • Adalya Art Side Hotel

  • Club Grand Side Amazon Water World

  • Meis Exclusive Hotel

  • Adenya Hotel Resort

  • Sunthalia Hotels Resort

Antalya'da Ara Sezon Konaklama Avantajları

Bölgenin ara sezonu Ekim ila Mayıs ayları arası olacaktır. Bu dönemde tatil yapmak ise;

  • Daha sakin

  • Daha huzurlu 

  • Daha avantajlı fiyatlarla mümkün olacaktır. 

Ancak bu aylarda yağmurlu havalara göre plan yapmalı, meteorolojiden bilgi almayı unutmamalısınız. Bir de denize girme ihtimalinizin düştüğünü hatırlatmak isteriz.

Antalya Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Antalya Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Tatil planı yaparken mutlaka bu sorulara da yanıt bulmalısınız! Rotanızı çizmek, bütçenizi belirlemek ve yola birlikte çıktığınız herkesi mutlu etmek için adım adım ilerleyelim: 

Antalya Havaalanı'ndan Otellere Ulaşım:

Antalya Havalimanı'ndan uçuş iniş saatlerine göre düzenlenen Havaş servisleri ile ya belediye otobüsleri ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Kalacağınızın otelin konumuna göre uygun toplu taşıma araçlarını keşfetmek için Antalya Ulaşım internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Öte yandan otellerin özel transfer hizmetleri, taksi ve araç kiralama seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. 

Antalya'da En İyi Oteller Hangileridir?

Bu soruya otel bazında bir cevap vermek çok zor. Zira bölgede sayısız otel, pansiyon ve kamp alanı bulunuyor. Beklentinize uygun ve güvenli otel sizin için en iyisi olacaktır. Yani önce bir karar vermelisiniz, aradığınız; lüks mü, konfor mu? Huzur mu, eğlence mi? 

Antalya'da Ortalama Otel Fiyatları Ne Kadardır?

Bir çok yerde olduğu gibi Antalya'da da otel fiyatları sezona göre şekillenir. Yılın en yoğun sezonu olan Haziran ila Ağustos aylarında gecelik ortalama ücretler 3.500 - 4.000 TL civarı olabilir. Sezon dışı tarihlerde ve ara sezonlarda ise fiyatlar 1.500 TL'ye kadar düşebilir.  

Antalya'da Denize Sıfır Oteller Tavsiye Eder misiniz?

Şehrin tarihi yerlerini, merkezini, koylarını ve popüler destinasyonlarını keşfetmek yerine güneşlenmeyi tercih ediyorsanız, denize sıfır oteller tam size göre. Deniz tatili seviyorsanız, plaja doğrudan erişim sağlamak sizin için daha keyifli olabilir.

Antalya'da Çocuklu Aileler İçin En İyi Oteller Hangileridir?

Çocuklara sunulan etkinlikleri, kulüp ve eğlence olanaklarını incelemlisiniz. 

  • The Land of Legends Kingdom Hotel: Tema parkı ve su parkıyla 

  • Selectum Family Resort Belek: Çocuk kulüpleriyle 

  • Cornelia Diamond Golf Resort & Spa: Cornie Kids World konseptiyle 

  • Sidemarin Kirman Premium: Her şey dahil konseptiyle 

  • Arycanda Kirman Premium: doğayla iç içe yaşam alanlarıyla şehirdeki pek çok aile oteli gibi tercihiniz olabilir.  

Yine de söz konusu çocuklu ve eğlenceli bir tatil planı yapacaksanız, önce kriterlerinizi belirleyin. 'Çocuğunuz bu tatilden ne bekliyor?' sormayı unutmayın!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın