Gonca Vuslateri, Leyla'daki Efsane Sahnenin Doğaçlama Olduğunu Açıkladı!
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Gonca Vuslateri, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinde canlandırdığı Nur karakteriyle sosyal medyanın diline düşen sahnelerin sahibi olmuştu. Özellikle sofra başındaki çıkışı, aylar geçse de mizah paylaşımlarının ve montajların vazgeçilmezi oldu. Şimdi Ömür Usta dizisinde izlediğimiz oyuncu, o sahnenin perde arkasını anlattı. Vuslateri, Enis Arıkan ile Boş Ders programında, akıllara kazınan o anların büyük kısmının doğaçlama olduğunu söyledi.
Gonca Vuslateri, Leyla'daki Nur karakteriyle ününe ün kattı.
Vuslateri, sahneye gitmeden önce setteki isteği anlattı.
Masaya çıkma fikri ve unutulan replik doğaçlama çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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