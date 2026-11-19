Vuslateri, Hilal Hoca'ya sahnenin bir yerinde masaya çıkıp çıkamayacağını sordu. Yanıt 'olur ama sahnenin tamamında olmaz' oldu. O da masa kısmını kısa tutacağına söz verdi. Vuslateri ayrıca konsantrasyonunun dağılabildiğini, bu yüzden replikleri unutabildiğini kabul etti. 'Rezil olduk baba' repliğinin bir önceki cümleyi unutunca çıktığını, sahne kopmasın diye aklına geleni söylediğini anlattı. Senaryoda böyle bir cümle yazılıp yazılmayacağını da 'Dizide senarist öyle bir şey yazar mı?' sözleriyle yorumladı.