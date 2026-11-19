YouTube'da başlayıp Exxen'de devam eden mahalle komedisi Nemlizade için geri sayım başladı! Onur Gökçek'in hem yazdığı hem de başrolünde oynadığı dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Gelinlikli bir düğünden hastane odasına, tekneden denize atlayan kalabalıktan polis eşliğinde geçen bir geceye kadar fragmanda aklınıza gelebilecek her şey var.