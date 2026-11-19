YouTube'dan Exxen'e Uzanan Mahalle Komedisi Geri Dönüyor: Nemlizade'nin Yeni Sezon Fragmanı Yayında!
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YouTube'da başlayıp Exxen'de devam eden mahalle komedisi Nemlizade için geri sayım başladı! Onur Gökçek'in hem yazdığı hem de başrolünde oynadığı dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Gelinlikli bir düğünden hastane odasına, tekneden denize atlayan kalabalıktan polis eşliğinde geçen bir geceye kadar fragmanda aklınıza gelebilecek her şey var.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İşte Nemlizade'nin yeni sezon fragmanı:
İstanbul'un eski bir semtinde geçen Nemlizade, kara mizahı mockumentary tarzıyla buluşturuyor.
Senaryoyu Onur Gökçek yazıyor, yönetmen koltuğunda ise Ercan Eyigün oturuyor.
Mahalleyi şenlendirecek kalabalık kadro da belli.
Fragmana bakılırsa bu sezon olaylar mahalleye sığmıyor.
Nemlizade yeni sezonuyla çok yakında yalnızca Exxen'de izleyiciyle buluşacak.
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