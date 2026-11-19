En Sevdiğin Şarkıları Seç, Sana Hangi Yılın İnsanısın Söyleyelim!
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Hepimiz farklı dönemlerin şarkılarıyla büyüdük ama ruhumuzun takılı kaldığı çok özel bir yıl mutlaka vardır. Kaset ve CD çalarların baş tacı olduğu günler mi, MP3 indirdiğimiz yıllar mı yoksa dijital listelerin zirvesi mi?
Hangi yıla ait olduğunu öğrenelim!
1. Arkadaşlarla evde toplandınız, ortamın enerjisini yükseltmek için ilk hangi Türkçe pop şarkısını açarsın?
2. Yabancı pop listelerinde karşına çıktığında asla geçemediğin şarkı hangisi?
3. Yağmurlu bir günde camdan dışarı bakarken kulaklığında bu şarkılardan hangisi çalar?
4. Yabancı indie ve alternatif sularda yüzerken elin ilk hangisine gider?
5. Uzun bir araba yolculuğunda sesini sonuna kadar açıp bağıra çağıra söyleyeceğin Türkçe şarkı hangisi?
6. Gece vakti biraz hüzünlendiğinde sana en iyi eşlik edecek yabancı şarkı hangisi?
7. Türkçe rock ve alternatif sahneden tek bir şarkı seçme hakkın olsa hangisini seçerdin?
8. Hazırlanırken ve yürüyüş yaparken adımlarını hızlandıracak yabancı ritim şarkısı hangisi?
Sen tam bir 2024 insanısın!
2014 yılına aitsin!
Sen tam bir 2005 insanısın!
Sen 1990 yılına aitsin!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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