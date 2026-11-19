Ömer Üründül Futbol Yorumculuğunun Yanında Hiç Bilinmeyen İş Hayatını Anlattı
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Spor yorumcusu Ömer Üründül, gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Programda futbol yorumculuğuna bakışını ve eğitim hayatından esprili anılarını paylaştı. Üründül ayrıca babasının üstlendiği dev bir baraj projesini ve orada yaşadıklarını anlattı.
"Bugüne kadar hiçbir yerden bir kuruş para almadım."
Müzik dersinden ikmale kaldı.
250 dev kamyonu tepeden izledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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