Gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan Ömer Üründül, futbol yorumculuğunu hiçbir zaman gelir elde etmek amacıyla yapmadığını söyledi. İş hayatındaki kimliği nedeniyle yorumculuğu bir tutku olarak gördüğünü belirten Üründül, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

'Bugüne kadar hiçbir yerden bir kuruş para almadım.'