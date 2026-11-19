Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, kuzeninin ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ve birlikte yemek yediklerini söyledi.

Sabah sete gideceğini belirten Ulusoy, sorulara yanıt verdikten sonra mekândan aceleyle ayrıldı.