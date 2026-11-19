İğne İpliğe Dönen Çağatay Ulusoy Kilolarından Nasıl Kurtulduğunu Açıkladı!
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Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, zayıflama sırrını açıkladı. Sevgilisi Aslıhan Malbora ile Etiler'de görüntülenen oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken kilo verme yöntemini tek cümleyle anlattı.
Çağatay Ulusoy, Eşref Tek için sete dönmüştü.
Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile Etiler'de görüntülendi.
Çağatay Ulusoy, kilo verme sırrını "Diyet yaptım" diyerek açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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