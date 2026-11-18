Sevgilisi Aslıhan Malbora'yla Akşam Yemeğinde Görüntülenen Çağatay Ulusoy'un Yakışıklılığı Gündem Oldu!
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Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın aşkı, Netflix dizisi Kübra'nın setinde başlayan arkadaşlıkla filizlenmişti. İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman tatillerden ve davetlerden gelen görüntülerle gündeme geliyor. Çift bu kez Etiler'de akşam yemeğinin ardından objektiflere yansıdı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: Habertürk
Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın yolu Kübra'nın setinde kesişmişti.
Çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de sık sık objektiflere yansıdı.
Çift, Etiler'de akşam yemeğinin ardından görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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