İlişkileri, haberlere göre Aralık 2024'te ikilinin İstanbul Havalimanı'nda el ele görüntülenmesiyle kamuoyuna yansıdı. Çift, özel hayatları hakkında çok konuşmasa da sık sık tatil görüntüleriyle ve birlikte katıldıkları davetlerle gündeme geldi. Aralık 2024'te yılbaşını Paris'te karşılayacakları da basına yansımıştı.

Bu yıl Itır Esen ile Engin Aykanat'ın İstanbul'daki düğününde de birlikte yer aldılar. Gecede sahne alan Serdar Ortaç, Malbora'yı sahneye davet edip arkasındaki Ulusoy'u göstererek 'Bununla evlenecek misin?' diye sormuş, Malbora bu soru karşısında utanmıştı. Ulusoy ise olanları gülümseyerek izlemişti.

Malbora'nın Şubat 2026'da sosyal medyada paylaştığı bir karenin ilişkilerini açıkça duyurduğu da aktarılmıştı. Çiftin evlilik planlarına dair bir açıklaması ise bulunmuyor.