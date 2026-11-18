Çağatay Ulusoy, Aniden Biten Eşref Rüya'nın Ardından Demet Özdemir'le Sorun İddialarına İlk Kez Yanıt Verdi
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Kanal D'de 47 bölümle ekrana veda eden Eşref Rüya'nın ardından Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir arasında sorun olduğu iddiaları magazin gündeminden hiç düşmedi. Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile birlikte çıktığı mekanın önünde kameralara yakalandı ve kendisine yöneltilen soruyu yanıtsız bırakmadı. Oyuncunun cevabı, dizinin bitişinden bu yana konuşulanları yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: 2. Sayfa
Çağatay Ulusoy, Adını Feriha Koydum ile adım attığı ekranda Medcezir ve İçerde ile yıldızlaşmıştı.
Eşref Tek duyurulduğunda Çağatay Ulusoy'un karşısındaki kadın başrol Demet Özdemir değil, Aybüke Pusat oldu.
Çağatay Ulusoy, mekan çıkışında Demet Özdemir'le aralarında bir sorun olmadığını söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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