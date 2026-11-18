Tüm bu konuşmaların ortasında Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora ile birlikte çıktığı mekanın önünde muhabirlerin karşısına çıktı ve Eşref Rüya sonrası Demet Özdemir'le arasında sorun olup olmadığı sorusunu yanıtladı. Aracına binerken kameraların ve mikrofonların arasında kalan oyuncu, aralarında bir problem bulunmadığını söyledi. Özdemir de 16 Kasım'da Gece Muhabiri'nin sorularını yanıtlarken Aybüke Pusat'a başarılar dilemiş, bir kadının bir kadın hakkında kötü bir şey söylemeyeceğini belirtmiş ve kırgınlık olmasının mümkün olmadığını ifade etmişti. Eşref Tek'in çekimlerinin Kıbrıs'ta başladığı belirtilirken, dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.