Yapımcısı İlk Kez Açıkladı: Eşref Tek'in Devam Serileri Yapılacak!
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Çağatay Ulusoy’un başrolündeki Eşref Tek’in yapımcısı Burak Sağyaşar, projeyle ilgili büyük planını ilk kez açıkladı. Episode TV’ye konuk olan Sağyaşar, Prime Video dizisi başarılı olursa Eşref Rüya’daki diğer karakterlerin hikâyelerini de ayrı sezonlar halinde anlatmak istediklerini söyledi. Yapımcı, Eşref Tek’te Eşref’in hapisten çıktıktan sonra kendi dünyasını kurduğu dönemin izleneceğini de anlattı.
KAYNAK: Episode TV
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Burak Sağyaşar, Eşref Rüya'nın on yılda bir yakalanabilecek bir markaya dönüştüğünü söyledi.
Eşref Tek başarılı olursa diğer karakterlerin hikâyeleri de ayrı sezonlar halinde anlatılacak.
Eşref Tek, Eşref'in hapisten çıktıktan sonra kendi dünyasını kurduğu dönemi anlatacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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