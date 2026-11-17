Kanal D'de 47 bölüm ekranda kalan ve Haziran ayında ani bir finalle veda eden Eşref Rüya, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinden biri olmuştu. Yapımcı Burak Sağyaşar, dizinin geldiği noktayı anlatırken markalaşmanın zorluğuna dikkat çekti.

'Eşref Rüya artık bir marka haline geldi. Marka yaratmak gerçekten çok zor bir şey. Herhangi bir yapım şirketinin belki de on yılda bir başarabileceği bir şey bu' diyen Sağyaşar, işin arkasında büyük bir emek olduğunu vurguladı.