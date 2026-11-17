Her kültür, kendi hikâyesini farklı seslerle anlatıyor. Üstelik bir müziği sevmek için o kültürün parçası olmak da gerekmiyor. Bazen hiç anlamadığımız bir dilde söylenen şarkı bile bizi etkileyebiliyor. Belki de müziğin en güzel yanı tam olarak bu: Farklılıklarımızı korurken bizi ortak bir duyguda buluşturabilmesi.