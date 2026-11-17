Bir Şarkıyla Bütün Anıları Canlandıran Sanatçılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yıllar geçse, hayatın değişse, o günlerde yanında olan insanlarla artık görüşmesen bile bir şarkı her şeyi yeniden hatırlatabiliyor. Peki, bazı sanatçıların şarkıları neden bu kadar güçlü bir şekilde anılarımızla özdeşleşiyor?
Tarkan
Sezen Aksu
Barış Manço
Yalın
MFÖ
Teoman
Şebnem Ferah
Cem Adrian
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın