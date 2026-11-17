İlk aşkını hatırlatan bir şarkı varsa Yalın'ın parçalarından biri olma ihtimali hiç de düşük değil! Zalim çaldığında aklına yıllar önce konuştuğun biri, sabaha kadar beklediğin bir mesaj ya da arkadaşlarına defalarca anlattığın bir aşk hikâyesi gelebilir. O zamanlar her şeyi çok büyük bir mesele gibi yaşıyordun belki ama şimdi dönüp baktığında tatlı bir tebessümle hatırlıyorsun. Tabii bazı anılar var ki şarkı bittiğinde bile aklından çıkmıyor.