Gmail Çöktü mü? Outlook Kesintisinin Ardından Kullanıcılar E-posta Gönderme Sorunu Bildiriyor
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Geçen hafta Microsoft Outlook'ta yaşanan çok günlü kesintinin ardından bu kez Gmail kullanıcıları sorun bildirdi. Downdetector verilerine göre kullanıcılar son 24 saatte e-posta gönderme ve alma konusunda artan aksaklıklardan yakındı; şikâyetler Pazartesi günü Doğu Saati ile 14.40 civarında (Türkiye saatiyle 22.40) zirve yaptı.
Kaynak: Fox News
Gmail'de e-posta gönderme ve alma sorunları pazartesi akşamı zirve yaptı, salı sabahı yeniden arttı.
Google'ın Workspace Durum Panosunda şu an aktif bir Gmail kesintisi görünmüyor.
Gmail'deki şikâyetler, Microsoft Outlook'un 12 Kasım'da başlayan çok günlü kesintisinin hemen ardından geldi.
Microsoft, kesintiyi bir ağ kapasitesi yükseltmesi sırasında yaşanan soruna bağladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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