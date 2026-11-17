Google'ın Workspace Durum Panosu, Fox News'un haberinin yazıldığı sırada aktif bir kesinti göstermiyordu. Downdetector gibi platformlar kullanıcıların kendi şikâyetlerini yansıttığı için bu tür kayıtlar her zaman Google tarafında bir arızaya işaret etmiyor.

Gmail'de e-posta göndermekte zorlanan kullanıcılar için ilk kontrol noktası yine bu durum panosu. Google'ın yardım sayfalarına göre günlük gönderme sınırına ulaşan hesaplar 24 saate kadar yeni ileti gönderemiyor, ancak gelen kutusuna e-posta almaya devam edebiliyor. Hız sınırlamasına takılan gönderimlerde ise 421 4.7.28 koduyla başlayan geçici bir hata mesajı görülebiliyor.

Yani her “gönderilemedi” uyarısı, Gmail'in çöktüğü anlamına gelmiyor.