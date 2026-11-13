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Outlook Çöktü mü? 13 Kasım Microsoft 365, Outlook ve Teams Erişim Sorununda Son Durum

Outlook Çöktü mü? 13 Kasım Microsoft 365, Outlook ve Teams Erişim Sorununda Son Durum

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 09:55
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Outlook'a giriş yapamıyor, e-postalarınıza ulaşamıyorsanız yalnız değilsiniz. 12 Kasım akşamı başlayan küresel Microsoft kesintisi 13 Kasım Cuma sabahı itibarıyla da tam olarak giderilemedi. Outlook başta olmak üzere Teams ve diğer Microsoft 365 hizmetlerinde erişim sorunları sürüyor.

Peki Outlook neden çöktü, hangi hizmetler etkilendi ve sorun ne zaman düzelecek? İşte 13 Kasım itibarıyla bilinenler...

Kaynak: ABC News

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Outlook çöktü mü? Kesinti ne zaman başladı?

Outlook çöktü mü? Kesinti ne zaman başladı?

Evet, Outlook'ta dünya genelinde ciddi bir erişim sorunu yaşanıyor. Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector'a göre kullanıcı bildirimleri 12 Kasım Perşembe akşamı, TSİ 20.30 civarında artmaya başladı. Yalnızca ABD'de Outlook için yapılan bildirim sayısı kısa sürede 130 bine yaklaştı.

Microsoft da Amerika kıtasında kullanıcıların Exchange Online posta kutularına farklı bağlantı yöntemleriyle erişmekte sorun yaşadığını doğruladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre sorun, başta Asya ülkeleri olmak üzere 74 ülkede erişim sorunu hissedildi ve 12 saati aşkın süredir devam ediyor.

Hangi Microsoft hizmetleri etkilendi?

Microsoft'un açıklamasına göre kesintiden etkilenebilecek hizmetler şunlar:

  • Exchange Online (Outlook e-posta)

  • Microsoft Teams

  • SharePoint Online

  • Microsoft 365 Copilot

  • Microsoft Planner

  • Microsoft To Do

  • Microsoft Intune

  • Microsoft Defender XDR ve Defender for Office 365

Anadolu Ajansı'nın haberine göre sorun, Microsoft ile entegre çalışan bazı platformları da etkiledi. OpenAI bazı araçlarının çalışmadığını, Anthropic ise Microsoft 365 ile bağlantılı özelliklerinde sorun yaşandığını açıkladı.

Outlook neden çöktü? Microsoft sorunun kaynağını açıkladı

Outlook neden çöktü? Microsoft sorunun kaynağını açıkladı

Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre sorunun kaynağı, etkilenen sunucularda güvenli bağlantıları kurmaktan sorumlu bir işlemin aşırı yüklenmesi. Bu işlem kaldıramaz hale gelince sunucular gelen talepleri işlemeyi durdurdu.

Şirket, artan yükün kullanıcı trafiğindeki bir artıştan kaynaklanmadığını belirtti. Bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalması, geri kalan altyapının yükünü artırdı. Microsoft ayrıca kesintinin başlamasıyla aynı zamana denk gelen yakın tarihli bir ağ yapılandırması değişikliğini geri almaya başladığını açıkladı. Kesintinin bir siber saldırıdan kaynaklandığına dair bir bulgu da paylaşılmadı.

Outlook ne zaman düzelecek? 13 Kasım son durum

Outlook ne zaman düzelecek? 13 Kasım son durum

Microsoft sorunun tamamen ne zaman giderileceğine dair bir saat vermedi. Şirket gece boyunca tüm dağıtım işlemlerini durdurdu, etkilenen sunuculardaki trafiği başka noktalara yönlendirdi ve sunucuları yeniden başlattı.

13 Kasım sabahı yapılan açıklamalarda şunlar söylendi:

  • TSİ 05.00 civarında Microsoft, sunucuları yeniden başlatma çalışmalarından 'olumlu sonuçlar' aldığını duyurdu.

  • TSİ 07.36'da değişikliklerin uygulandığı bölgelerde kısmi bir iyileşme görüldüğünü, ancak bu iyileşmenin kalıcı olmadığını açıkladı.

  • TSİ 08.01'de birden fazla ekibin sorunu gidermek ve altyapıyı sağlıklı hale getirmek için çalıştığını bildirdi.

Microsoft'un resmi hizmet durumu sayfası, en son TSİ 09.17'de güncellendi ve Microsoft 365 için 'hizmet kesintisi' uyarısını göstermeye devam ediyor. Yani sorun 13 Kasım sabahı itibarıyla henüz tamamen çözülmüş değil.

Outlook'a erişemiyorsanız ne yapabilirsiniz?

Sorun sizin cihazınızdan ya da internetinizden değil, Microsoft'un sunucularından kaynaklanıyor. Bu yüzden şifrenizi sıfırlamak, uygulamayı silip yeniden yüklemek ya da hesap ayarlarını değiştirmek sorunu çözmez.

  • Güncel durumu Microsoft'un resmi hizmet durumu sayfası status.cloud.microsoft üzerinden takip edebilirsiniz.

  • Microsoft sunucuları kademeli olarak yeniden hizmete alıyor. Bu yüzden erişim herkes için aynı anda değil, parça parça geri gelebilir. Bir süre sonra yeniden denemek yeterli olabilir.

  • Acil yazışmalarınız için geçici olarak farklı bir e-posta hesabı ya da iletişim kanalı kullanabilirsiniz.

  • Bu tip kesintilerde 'Hesabınızı doğrulayın' gibi sahte e-posta ve mesajlar artabiliyor. Kesintiyle ilgili gelen bağlantılara tıklamadan önce iki kez düşünün.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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