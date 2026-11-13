Outlook Çöktü mü? 13 Kasım Microsoft 365, Outlook ve Teams Erişim Sorununda Son Durum
Outlook'a giriş yapamıyor, e-postalarınıza ulaşamıyorsanız yalnız değilsiniz. 12 Kasım akşamı başlayan küresel Microsoft kesintisi 13 Kasım Cuma sabahı itibarıyla da tam olarak giderilemedi. Outlook başta olmak üzere Teams ve diğer Microsoft 365 hizmetlerinde erişim sorunları sürüyor.
Peki Outlook neden çöktü, hangi hizmetler etkilendi ve sorun ne zaman düzelecek? İşte 13 Kasım itibarıyla bilinenler...
Kaynak: ABC News
Outlook çöktü mü? Kesinti ne zaman başladı?
Hangi Microsoft hizmetleri etkilendi?
Microsoft'un açıklamasına göre kesintiden etkilenebilecek hizmetler şunlar:
Exchange Online (Outlook e-posta)
Microsoft Teams
SharePoint Online
Microsoft 365 Copilot
Microsoft Planner
Microsoft To Do
Microsoft Intune
Microsoft Defender XDR ve Defender for Office 365
Anadolu Ajansı'nın haberine göre sorun, Microsoft ile entegre çalışan bazı platformları da etkiledi. OpenAI bazı araçlarının çalışmadığını, Anthropic ise Microsoft 365 ile bağlantılı özelliklerinde sorun yaşandığını açıkladı.
Outlook neden çöktü? Microsoft sorunun kaynağını açıkladı
Outlook ne zaman düzelecek? 13 Kasım son durum
Outlook'a erişemiyorsanız ne yapabilirsiniz?
Sorun sizin cihazınızdan ya da internetinizden değil, Microsoft'un sunucularından kaynaklanıyor. Bu yüzden şifrenizi sıfırlamak, uygulamayı silip yeniden yüklemek ya da hesap ayarlarını değiştirmek sorunu çözmez.
Güncel durumu Microsoft'un resmi hizmet durumu sayfası status.cloud.microsoft üzerinden takip edebilirsiniz.
Microsoft sunucuları kademeli olarak yeniden hizmete alıyor. Bu yüzden erişim herkes için aynı anda değil, parça parça geri gelebilir. Bir süre sonra yeniden denemek yeterli olabilir.
Acil yazışmalarınız için geçici olarak farklı bir e-posta hesabı ya da iletişim kanalı kullanabilirsiniz.
Bu tip kesintilerde 'Hesabınızı doğrulayın' gibi sahte e-posta ve mesajlar artabiliyor. Kesintiyle ilgili gelen bağlantılara tıklamadan önce iki kez düşünün.
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