Outlook Çöktü mü? 13 Kasım Microsoft 365, Outlook ve Teams Erişim Sorununda Son Durum

Outlook'a giriş yapamıyor, e-postalarınıza ulaşamıyorsanız yalnız değilsiniz. 12 Kasım akşamı başlayan küresel Microsoft kesintisi 13 Kasım Cuma sabahı itibarıyla da tam olarak giderilemedi. Outlook başta olmak üzere Teams ve diğer Microsoft 365 hizmetlerinde erişim sorunları sürüyor.

Peki Outlook neden çöktü, hangi hizmetler etkilendi ve sorun ne zaman düzelecek? İşte 13 Kasım itibarıyla bilinenler...

Kaynak: ABC News