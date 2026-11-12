Microsoft Outlook, Teams ve 365 Hizmetlerinde Dünya Genelinde Kesinti Yaşandı

Microsoft, sorunla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Etkiyi azaltmak için tüm yolları yoğun bir şekilde araştırıyoruz. Önlem olarak, bu olayla herhangi bir bağlantı olup olmadığını belirlemek üzere son değişiklikleri incelerken tüm dağıtımları ve yapılandırma değişikliklerini askıya aldık. Yük artışının genel trafik artışından değil, beklenmedik bir şekilde kullanılamaz hale gelen çok sayıda sunucudan kaynaklandığını ve bunun da yükü kalan alt yapıya kaydırdığını tespit ettik. Bu sunucuların neden kullanılamaz hale geldiğini araştırırken, onları güvenli bir şekilde yeniden hizmete sokmak için çalışıyoruz.'