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Microsoft Outlook, Teams ve 365 Hizmetlerinde Dünya Genelinde Kesinti Yaşandı

Microsoft Outlook, Teams ve 365 Hizmetlerinde Dünya Genelinde Kesinti Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 23:08
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Microsoft'un kurumsal ve kişisel kullanımda yaygın üç hizmetinde erişim sorunları yaşandı. Sorun Türkiye dahil birçok ülkede kullanıcıları etkiledi. Şirket, kesintinin nedenine ilişkin bir açıklama yaptı.

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Outlook'ta 97 bin bildirim yapıldı.

Outlook'ta 97 bin bildirim yapıldı.

Microsoft'un Outlook, Teams ve Microsoft 365 hizmetlerinde kesinti yaşandı. Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde binlerce kullanıcı sorunlardan etkilendi. İnternet sitelerindeki ve platformlardaki kesintileri takip eden Downdetector'a göre Outlook'ta yaşanan sorunlara ilişkin 97 binden fazla bildirim yapıldı. Microsoft 365 için 38 binden fazla, Teams'e erişimde yaşanan sorunlar için ise yaklaşık 4 bin 500 bildirim kaydedildi.

OpenAI ve Anthropic sorunu duyurdu.

OpenAI ve Anthropic sorunu duyurdu.

Sorun, Microsoft bağlayıcılarını kullanan yapay zeka araçlarında da görüldü. OpenAI, Microsoft bağlayıcılarıyla ilgili bir sorunu araştırdığını açıkladı. Şirket, yeni bağlantıların düzgün çalışmayabileceğini ve araçların beklendiği gibi çalışmayabileceğini belirtti. Anthropic ise Microsoft 365 bağlayıcısını etkileyen sorunun hizmet sağlayıcılarından birinde tespit edildiğini duyurdu.

Microsoft tüm dağıtımları askıya aldı.

Microsoft tüm dağıtımları askıya aldı.

Microsoft, sorunla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Etkiyi azaltmak için tüm yolları yoğun bir şekilde araştırıyoruz. Önlem olarak, bu olayla herhangi bir bağlantı olup olmadığını belirlemek üzere son değişiklikleri incelerken tüm dağıtımları ve yapılandırma değişikliklerini askıya aldık. Yük artışının genel trafik artışından değil, beklenmedik bir şekilde kullanılamaz hale gelen çok sayıda sunucudan kaynaklandığını ve bunun da yükü kalan alt yapıya kaydırdığını tespit ettik. Bu sunucuların neden kullanılamaz hale geldiğini araştırırken, onları güvenli bir şekilde yeniden hizmete sokmak için çalışıyoruz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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