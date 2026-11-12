Microsoft Outlook, Teams ve 365 Hizmetlerinde Dünya Genelinde Kesinti Yaşandı
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Microsoft'un kurumsal ve kişisel kullanımda yaygın üç hizmetinde erişim sorunları yaşandı. Sorun Türkiye dahil birçok ülkede kullanıcıları etkiledi. Şirket, kesintinin nedenine ilişkin bir açıklama yaptı.
Outlook'ta 97 bin bildirim yapıldı.
OpenAI ve Anthropic sorunu duyurdu.
Microsoft tüm dağıtımları askıya aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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