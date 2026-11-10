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Belçika'da Hastane Ağları Çöktü: UZ Brussel'de Ameliyatlar Durdu, Ambulanslar Yönlendiriliyor

Belçika'da Hastane Ağları Çöktü: UZ Brussel'de Ameliyatlar Durdu, Ambulanslar Yönlendiriliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 19:52
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Belçika'da Brüksel merkezli UZ Brussel Üniversite Hastanesi'nin BT ve telefon sistemlerinde yaşanan ağ sorunu, başka hastanelere de sıçradı. Planlı ameliyatlar ve ayakta muayeneler durduruldu, ambulanslar komşu hastanelere yönlendirildi. Sorunun, UZ Brussel'in geliştirdiği ve diğer hastanelerin de kullandığı elektronik hasta dosyası sistemiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

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UZ Brussel'de planlı ameliyatlar ve tüm ayakta muayeneler durduruldu, ambulanslar komşu hastanelere yönlendirildi.

UZ Brussel'de planlı ameliyatlar ve tüm ayakta muayeneler durduruldu, ambulanslar komşu hastanelere yönlendirildi.

Sorunlar salı günü UZ Brussel'in BT ve telefon sistemlerinde başladı. Hastane planlı ameliyatları ve tıbbi işlemleri bir sonraki duyuruya kadar durdurdu, gün boyunca tüm ayakta tedavileri iptal etti. Şu an yalnızca acil müdahaleler yapılıyor.

Belçika Federal Halk Sağlığı Servisi sözcüsü Annelies Wynant, acil tıbbi nakillerin UZ Brussel'e değil, komşu hastanelere yönlendirildiğini belirtti. Hastane sözcüsü Karolien Deprez ise siber saldırıya işaret eden herhangi bir gösterge bulunmadığını söyledi. Deprez, 'Nedeni araştırmaya devam ediyoruz ve bir çözüm üzerinde çalışıyoruz' ifadelerini kullandı. Hastanede yatan hastaların güvende olduğu da açıklandı.

Antwerp'teki AZ Monica hasta dosyalarını önlem olarak kapattı, Lier'deki Heilig Hart ise kâğıt kaleme döndü.

Antwerp'teki AZ Monica hasta dosyalarını önlem olarak kapattı, Lier'deki Heilig Hart ise kâğıt kaleme döndü.

Antwerp'teki AZ Monica'nın sistemleri Brüksel'deki UZ sunucularına bağlı. Hastane, bu yüzden hasta dosyalarını önlem olarak devre dışı bıraktı ve dosyalara çevrimiçi erişim kesildi. Muayeneler ve ameliyatlar planlandığı gibi sürüyor. Hastane sözcüsü, 'Alternatif çözümlerle aksamaları sınırlamayı başarıyoruz' dedi.

Lier'deki Heilig Hart Hastanesi'nde ise personel verileri doğrudan sisteme giremiyor. Hastane kâğıt kaleme geçti, bazı randevular ertelendi. Hastaneden yapılan açıklamada, durumun hastalar üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı vurgulandı.

Tielt'teki Sint-Andries'te de sistemler aksadı, Gent'teki AZ Jan Palfijn ise UZ Brussel sunucularından zamanında ayrılarak etkilenmedi.

Tielt'teki Sint-Andries'te de sistemler aksadı, Gent'teki AZ Jan Palfijn ise UZ Brussel sunucularından zamanında ayrılarak etkilenmedi.

Batı Flandre'daki Tielt Sint-Andries Hastanesi de kâğıt kalemle çalışıyor. Sabah erken saatte alınan yedek sayesinde tüm hasta verilerine ulaşılabiliyor. Hastaneden yapılan açıklamada, 'Şu an hastalar için herhangi bir sonuç yok' denildi ve sorunların akşama kadar çözülmesinin umulduğu belirtildi.

Aynı platformu kullanan Gent'teki AZ Jan Palfijn Hastanesi ise zarar görmedi. Hastane, 'UZ Brussel sunucularından zamanında bağlantımız kesildi' diye açıkladı. Olayın kaynağı için incelemeler sürüyor, UZ Brussel'in kendi geliştirdiği elektronik hasta dosyası sisteminin devrede olduğu belirtiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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