Belçika'da Hastane Ağları Çöktü: UZ Brussel'de Ameliyatlar Durdu, Ambulanslar Yönlendiriliyor

Sorunlar salı günü UZ Brussel'in BT ve telefon sistemlerinde başladı. Hastane planlı ameliyatları ve tıbbi işlemleri bir sonraki duyuruya kadar durdurdu, gün boyunca tüm ayakta tedavileri iptal etti. Şu an yalnızca acil müdahaleler yapılıyor.

Belçika Federal Halk Sağlığı Servisi sözcüsü Annelies Wynant, acil tıbbi nakillerin UZ Brussel'e değil, komşu hastanelere yönlendirildiğini belirtti. Hastane sözcüsü Karolien Deprez ise siber saldırıya işaret eden herhangi bir gösterge bulunmadığını söyledi. Deprez, 'Nedeni araştırmaya devam ediyoruz ve bir çözüm üzerinde çalışıyoruz' ifadelerini kullandı. Hastanede yatan hastaların güvende olduğu da açıklandı.