Belçika'da Hastane Ağları Çöktü: UZ Brussel'de Ameliyatlar Durdu, Ambulanslar Yönlendiriliyor
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Belçika'da Brüksel merkezli UZ Brussel Üniversite Hastanesi'nin BT ve telefon sistemlerinde yaşanan ağ sorunu, başka hastanelere de sıçradı. Planlı ameliyatlar ve ayakta muayeneler durduruldu, ambulanslar komşu hastanelere yönlendirildi. Sorunun, UZ Brussel'in geliştirdiği ve diğer hastanelerin de kullandığı elektronik hasta dosyası sistemiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.
UZ Brussel'de planlı ameliyatlar ve tüm ayakta muayeneler durduruldu, ambulanslar komşu hastanelere yönlendirildi.
Antwerp'teki AZ Monica hasta dosyalarını önlem olarak kapattı, Lier'deki Heilig Hart ise kâğıt kaleme döndü.
Tielt'teki Sint-Andries'te de sistemler aksadı, Gent'teki AZ Jan Palfijn ise UZ Brussel sunucularından zamanında ayrılarak etkilenmedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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