Microsoft'ta Küresel Kesinti'de Outlook, Teams Ve Copilot'a Erişim Sorunu Yaşanıyor
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hizmetlerinde yaşanan küresel kesinti, farklı ülkelerde günlük hayatı ve iş süreçlerini aksattı. Microsoft 365 uygulamalarına erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle kullanıcılar e-posta gönderme, dosya açma ve takvim bilgilerine ulaşma gibi temel işlemleri gerçekleştirmekte zorlandı.
Kesintiden Microsoft'un iletişim ve üretkenlik uygulamaları Outlook, Teams ve yapay zekâ aracı Copilot da etkilendi. Bazı kullanıcılar Teams üzerinden mesajlaşma ve toplantı özelliklerini kullanabilirken bazıları hizmetlere tamamen erişemedi.
430 milyondan fazla kullanıcı etkilendi.
Sağlık hizmetleri de etkilendi.
Siber saldırı şüphesi yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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