Microsoft'ta Küresel Kesinti'de Outlook, Teams Ve Copilot'a Erişim Sorunu Yaşanıyor

Microsoft, küresel erişim probleminin bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını açıkladı. Şirket, sorunun temelinde altyapıdaki olağan dışı yük artışının bulunduğunu belirtti.

Açıklamaya göre çok sayıda sunucunun beklenmedik biçimde devre dışı kalması, geriye kalan sunuculara yönelen trafiğin yoğunlaşmasına yol açtı. Artan yük, diğer sunucuların da zorlanmasına ve hizmetlerde bağlantı sorunlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Şirket, cuma sabahı itibarıyla sistemlerde ilk istikrar belirtilerinin görüldüğünü ancak hizmet kapasitesinin henüz normal seviyeye ulaşmadığını duyurdu. Daha önce uygulanan müdahalelerin ise beklenen sonucu vermediği belirtildi.