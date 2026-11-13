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Microsoft'ta Küresel Kesinti'de Outlook, Teams Ve Copilot'a Erişim Sorunu Yaşanıyor

Microsoft'ta Küresel Kesinti'de Outlook, Teams Ve Copilot'a Erişim Sorunu Yaşanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 18:44
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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hizmetlerinde yaşanan küresel kesinti, farklı ülkelerde günlük hayatı ve iş süreçlerini aksattı. Microsoft 365 uygulamalarına erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle kullanıcılar e-posta gönderme, dosya açma ve takvim bilgilerine ulaşma gibi temel işlemleri gerçekleştirmekte zorlandı.

Kesintiden Microsoft'un iletişim ve üretkenlik uygulamaları Outlook, Teams ve yapay zekâ aracı Copilot da etkilendi. Bazı kullanıcılar Teams üzerinden mesajlaşma ve toplantı özelliklerini kullanabilirken bazıları hizmetlere tamamen erişemedi.

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430 milyondan fazla kullanıcı etkilendi.

430 milyondan fazla kullanıcı etkilendi.

Microsoft'un internet sitesindeki bilgilere göre Microsoft 365 uygulamalarını dünya genelinde 430 milyondan fazla kişi kullanıyor. Kesintiden etkilenen toplam kullanıcı sayısı ise henüz açıklanmadı.

Kesinti takip platformu Downdetector'a göre perşembe akşamı 74 ülkeden yaklaşık 140 bin kullanıcı Outlook'ta sorun yaşadığını bildirdi. Kullanıcı bildirimlerine dayanan bu verilerin, kesintinin gerçek boyutunu tam olarak yansıtmayabileceği belirtiliyor.

Sorun yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmadı. Microsoft altyapısına bağımlı çalışan OpenAI ve Anthropic gibi teknoloji şirketleri de bağlantı problemleri yaşadıklarını duyurdu.

Sağlık hizmetleri de etkilendi.

Sağlık hizmetleri de etkilendi.

Kesintinin etkileri farklı ülkelerde kamu kurumlarına ve kritik hizmetlere kadar uzandı. Singapur hükümeti ve Avustralya'nın istihbarat kurumu sorun yaşadığını bildiren kuruluşlar arasında yer aldı.

İngiltere'de aile hekimliği merkezleri, eczaneler, polis teşkilatları ve okullar da erişim problemlerinden etkilendi. Bazı sağlık merkezleri, sistemler normale dönene kadar hastalardan internet siteleri üzerinden mesaj göndermemelerini istedi.

Birden fazla polis teşkilatı ise vatandaşlara ihbarlarını çevrim içi kanallar yerine telefonla iletmeleri çağrısında bulundu.

Microsoft'un birçok internet sitesi ve uygulamaya altyapı sağlayan bulut bilişim platformu Azure, kesintiden etkilenmedi. Şirket, Azure hizmetlerinin çalışmayı sürdürdüğünü ve bu alanda ek bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Siber saldırı şüphesi yok.

Siber saldırı şüphesi yok.

Microsoft, küresel erişim probleminin bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını açıkladı. Şirket, sorunun temelinde altyapıdaki olağan dışı yük artışının bulunduğunu belirtti.

Açıklamaya göre çok sayıda sunucunun beklenmedik biçimde devre dışı kalması, geriye kalan sunuculara yönelen trafiğin yoğunlaşmasına yol açtı. Artan yük, diğer sunucuların da zorlanmasına ve hizmetlerde bağlantı sorunlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Şirket, cuma sabahı itibarıyla sistemlerde ilk istikrar belirtilerinin görüldüğünü ancak hizmet kapasitesinin henüz normal seviyeye ulaşmadığını duyurdu. Daha önce uygulanan müdahalelerin ise beklenen sonucu vermediği belirtildi.

"Sebebi yanlış giden bir güncelleme olabilir."

"Sebebi yanlış giden bir güncelleme olabilir."

Microsoft'un yaşadığı kesinti, 2024 yılında dünya genelinde büyük aksaklıklara yol açan CrowdStrike krizini de yeniden gündeme getirdi. Güvenlik yazılımındaki hatalı güncelleme, çok sayıda Windows cihazının çökmesine ve mavi ekran hatası vermesine neden olmuştu. Havayolu şirketlerinden işletmelere kadar birçok sektörde faaliyetler durmuştu.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke de son kesintiyi 2024'teki olayla karşılaştırdı. Burke, Microsoft'un değerlendirmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Microsoft, bir siber saldırıyla karşı karşıya olduğunu düşünmüyor. Yaşanan sorunun, 2024’te CrowdStrike olayında gördüğümüze benzer şekilde, yanlış giden bir güncellemeden kaynaklandığına inanıyor.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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