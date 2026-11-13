article/comments
article/share
Haberler
Spor
Formula 1
Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton, Gazze Sınırına Gitti ve İsrail'in Yaptığını "Soykırım" Olarak Tanımladı

Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton, Gazze Sınırına Gitti ve İsrail'in Yaptığını "Soykırım" Olarak Tanımladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 16:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Lewis Hamilton, Gazze’den tahliye edilen Filistinli çocuklarla bir araya gelmesinin kendisini derinden etkilediğini belirterek yaşadıklarının “yüreğimi parçaladığını” söyledi. Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan İngiliz pilot, çocukların gösterdiği dayanıklılığa hayran kaldığını ifade etti.

Hamilton, bu hafta Gazze’ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafını ziyaret etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazze sınırını ziyaret etti ve çocuklarla bir araya geldi.

Gazze sınırını ziyaret etti ve çocuklarla bir araya geldi.

Hamilton, Mısır Kızılayı’nın yardım depolarını ziyaret ederek çeşitli insani yardım kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. İngiliz pilot, ayrıca INARA adlı yardım kuruluşunun desteklediği, Gazze’den tahliye edilen Filistinli çocuklarla bir araya geldi.

Okul, hastane ve ruh sağlığı kliniğinde çocuklarla buluşan Hamilton, ziyaretlerinden fotoğrafları ve duygularını Instagram hesabından paylaştı.

Filistinli çocukların yaşadıkları travmalara, kayıplara ve ağır yaralanmalara dikkat çeken Hamilton, en çok çocukların tüm yaşananlara rağmen gösterdikleri dayanıklılıktan ve birbirlerine verdikleri destekten etkilendiğini belirtti.

Çocuklara gelecek hayallerini sorduğunda öğretmen ve doktor olmak istediklerini öğrendiğini aktaran Hamilton, onların kendilerine yardım edildiği gibi başkalarına da destek olmayı hayal ettiklerini söyledi.

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 21 bin 500'den fazla çocuğun öldürüldüğünü, 45 bin çocuğun yaralandığını hatırlatan Hamilton, şu ifadeleri kullandı:

“Her birinin bir evi ve geleceği vardı. Onları unutamayız. Bu çocuklar sizin çocuklarınızdan farklı değil. Hayatları da aynı derecede değerli. Güvende olmaları, ailelerinin yanında yaşamaları ve gelecek hayalleri kurabilmeleri gerekiyor.

Bu çocuklar hayatta kalmaktan fazlasını hak ediyor. Büyüme, yaşadıklarının ötesinde hayaller kurma ve sadece çocuk olma özgürlüğünü hak ediyorlar. Elimizden geleni yapalım, INARA gibi kuruluşları destekleyelim ve sesimizi onlar için kullanalım.”

Gazze'de yaşananları soykırım olarak adlandırdı.

Gazze'de yaşananları soykırım olarak adlandırdı.

Refah Sınır Kapısı ziyaretinin ardından İsrail’e yardım kamyonlarının Gazze’ye girişine izin vermesi çağrısında bulunan Hamilton, “İsrail’in Gazze’deki son üç yıllık soykırımı dehşet verici” ifadelerini kullandı.

Ferrari pilotu, Ekim ayında düzenlenen ABD Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında da “Özgür Filistin” çağrısı yapmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın