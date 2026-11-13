Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton, Gazze Sınırına Gitti ve İsrail'in Yaptığını "Soykırım" Olarak Tanımladı
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Lewis Hamilton, Gazze’den tahliye edilen Filistinli çocuklarla bir araya gelmesinin kendisini derinden etkilediğini belirterek yaşadıklarının “yüreğimi parçaladığını” söyledi. Yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan İngiliz pilot, çocukların gösterdiği dayanıklılığa hayran kaldığını ifade etti.
Hamilton, bu hafta Gazze’ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafını ziyaret etti.
Gazze sınırını ziyaret etti ve çocuklarla bir araya geldi.
Gazze'de yaşananları soykırım olarak adlandırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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