Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton, Gazze Sınırına Gitti ve İsrail'in Yaptığını "Soykırım" Olarak Tanımladı

Hamilton, Mısır Kızılayı’nın yardım depolarını ziyaret ederek çeşitli insani yardım kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü. İngiliz pilot, ayrıca INARA adlı yardım kuruluşunun desteklediği, Gazze’den tahliye edilen Filistinli çocuklarla bir araya geldi.

Okul, hastane ve ruh sağlığı kliniğinde çocuklarla buluşan Hamilton, ziyaretlerinden fotoğrafları ve duygularını Instagram hesabından paylaştı.

Filistinli çocukların yaşadıkları travmalara, kayıplara ve ağır yaralanmalara dikkat çeken Hamilton, en çok çocukların tüm yaşananlara rağmen gösterdikleri dayanıklılıktan ve birbirlerine verdikleri destekten etkilendiğini belirtti.

Çocuklara gelecek hayallerini sorduğunda öğretmen ve doktor olmak istediklerini öğrendiğini aktaran Hamilton, onların kendilerine yardım edildiği gibi başkalarına da destek olmayı hayal ettiklerini söyledi.

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 21 bin 500'den fazla çocuğun öldürüldüğünü, 45 bin çocuğun yaralandığını hatırlatan Hamilton, şu ifadeleri kullandı:

“Her birinin bir evi ve geleceği vardı. Onları unutamayız. Bu çocuklar sizin çocuklarınızdan farklı değil. Hayatları da aynı derecede değerli. Güvende olmaları, ailelerinin yanında yaşamaları ve gelecek hayalleri kurabilmeleri gerekiyor.

Bu çocuklar hayatta kalmaktan fazlasını hak ediyor. Büyüme, yaşadıklarının ötesinde hayaller kurma ve sadece çocuk olma özgürlüğünü hak ediyorlar. Elimizden geleni yapalım, INARA gibi kuruluşları destekleyelim ve sesimizi onlar için kullanalım.”