Başkemancı Hande Küden ile Fazıl Say Arasında Kriz: Ünlü Kemancı Orkestradan Ayrıldı
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Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın başkemancısı Hande Küden, prova sürecinde Fazıl Say'ın kendisine yönelik aşağılayıcı tavırlar sergilediğini öne sürerek projeden ayrıldı. Say ise suçlamaları reddederek iletişiminin profesyonel olduğunu savundu.
Hande Küden'den Say'a suçlamalar yöneltildi.
Fazıl Say iddiaları reddetti.
"Beklentilerimi paylaştım."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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