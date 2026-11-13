Başkemancı Hande Küden ile Fazıl Say Arasında Kriz: Ünlü Kemancı Orkestradan Ayrıldı

Hande Küden'in açıklamasının ardından Fazıl Say da kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Say, orkestradaki diğer sanatçıların da yaşananlara tanıklık ettiğini belirtti.

Say, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Hande Küden'in dile getirdiği iddialar gerçek değildir. Buna tüm orkestramız şahittir. Konserimizin ardından yapılan bu açıklamalar bizleri derinden üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmıştır.'