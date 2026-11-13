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Başkemancı Hande Küden ile Fazıl Say Arasında Kriz: Ünlü Kemancı Orkestradan Ayrıldı

Başkemancı Hande Küden ile Fazıl Say Arasında Kriz: Ünlü Kemancı Orkestradan Ayrıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 16:44
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Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın başkemancısı Hande Küden, prova sürecinde Fazıl Say'ın kendisine yönelik aşağılayıcı tavırlar sergilediğini öne sürerek projeden ayrıldı. Say ise suçlamaları reddederek iletişiminin profesyonel olduğunu savundu.

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Hande Küden'den Say'a suçlamalar yöneltildi.

Hande Küden'den Say'a suçlamalar yöneltildi.

Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın ilk konserinin ardından ayrılık kararını açıklayan Hande Küden, prova sürecinde Fazıl Say'ın kendisine yönelik tavırlarından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Küden, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Daha yepyeni oluşmuş, ilk konserini yeni gerçekleştirdiğimiz taptaze Özyeğin Filarmoni Orkestrası'nın sanat direktörü Fazıl Say'ın prova sürecinde, düzenli çalıştığım dünyanın önde gelen orkestralarında söz konusu bile olamayacak aşağılayan tavırları sonucunda bir daha herhangi bir projesine katılmama kararı aldım.'

Küden, açıklamasının devamında projenin sağlıklı biçimde ilerlemesini ve uzun yıllar devam etmesini diledi.

Fazıl Say iddiaları reddetti.

Fazıl Say iddiaları reddetti.

Hande Küden'in açıklamasının ardından Fazıl Say da kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Say, orkestradaki diğer sanatçıların da yaşananlara tanıklık ettiğini belirtti.

Say, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Hande Küden'in dile getirdiği iddialar gerçek değildir. Buna tüm orkestramız şahittir. Konserimizin ardından yapılan bu açıklamalar bizleri derinden üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmıştır.'

"Beklentilerimi paylaştım."

"Beklentilerimi paylaştım."

Prova sürecindeki iletişiminin mesleki sınırlar içerisinde kaldığını belirten Fazıl Say, taleplerinin kendi eserinin yorumlanmasına ilişkin olduğunu söyledi.

Say, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

'Bu projede sanat yönetmenliğinin yanı sıra besteci olarak da orkestramızla çalışmalar yürüttüm. Provalarda kendi eserimin yorumuna ilişkin dile getirdiğim taleplerimden ibarettir. Bu talepleri ifade ederken de kendisiyle iletişimim mesleki saygı ve profesyonel çalışma sınırları içerisinde olmuştur.'

Ünlü piyanist, Hande Küden'e duyduğu takdiri konser sırasında da dile getirdiğini belirterek müzikal beklentilerini paylaşmasının sanatçıya duyduğu saygıyı değiştirmeyeceğini ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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