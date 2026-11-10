Gmail'i Hedefleyen Remus Zararlısı: Şifre Değişse Bile Posta Kutusuna Erişim Vaat Ediyor
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Siber suç forumlarında dolaşan yeni bir reklam, Gmail kullanıcılarını tedirgin etti. Remus adlı veri hırsızı yazılımın geliştiricileri, bulaştıkları bilgisayarlardaki Gmail kutularını aylık 1.000 dolara okutabildiklerini, üstelik bunun şifre değişse bile sürdüğünü öne sürüyor. Google ise Gmail'de ya da sistemlerinde bir güvenlik açığı bulunduğuna dair kanıt olmadığını söylüyor.
Kaynak: CyberInsider, The 420
Remus'un Enterprise paketi, çalınan cihaz kaydının yanına bir "Mail" butonu ekliyor.
Geliştirici, erişimin şifre değişikliğinden ve oturum iptallerinden sonra da sürdüğünü söylüyor.
Google'a göre ortada Gmail'e ait bir açık yok, sorun kullanıcının cihazındaki zararlı yazılım.
Remus, Lumma Stealer'ın 64 bitlik varyantı olarak biliniyor.
Bulaşma şüphesi varsa sıra önemli: Önce cihaz temizleniyor, şifre sonra başka bir cihazdan değiştiriliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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