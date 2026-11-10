Gmail'i Hedefleyen Remus Zararlısı: Şifre Değişse Bile Posta Kutusuna Erişim Vaat Ediyor

Hudson Rock'ın incelediği Remus 1.3.9 sürümünde, ele geçirilen her cihazın kaydının yanında bir 'Mail' seçeneği yer alıyor. Tıklayınca web posta istemcisine benzeyen bir görüntüleyici açılıyor. Mesajlar, gönderen bilgileri, zaman damgaları ve arama kutusu bu ekranda duruyor. Geliştirici ayrıca posta kutusuna paylaşılabilir bağlantılar üretilebildiğini, yani erişimin başka operatörlere de açılabildiğini duyuruyor.

Özellik yalnızca aylık 1.000 dolarlık Enterprise paketinde. Reklamda yer alan ekran görüntülerinden birinde Pinterest'ten gelen bir doğrulama e-postası görünüyor. Kutuya giren biri doğrulama kodlarını ve hesap kurtarma bağlantılarını görebiliyorsa, başka hizmetlerin hesaplarına uzanması da mümkün hale geliyor.