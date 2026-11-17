Türkçe arayüzle yayımlanan giriş ekranlarında Direct, 'Instagram'ın bir mesajlaşma uygulaması' olarak tanıtılıyor. Başlamak için Instagram mesajlarının ve profil bilgilerinin uygulamada görüneceği belirtiliyor. Arkadaşlara Direct'ten ya da Instagram'dan mesaj gönderilebiliyor; karşı tarafın hangi uygulamayı kullandığı fark etmiyor. Ekranlardaki bir uyarı da dikkat çekiyor: Direct'i kullanmak, kapatılmış bir Instagram profilini geri yüklemeyecek.

Bildirim ekranında ise hem Direct'ten hem Instagram'dan mesaj ve kişi bildirimi alınacağı söyleniyor. Bu tercih Ayarlar'dan istendiği zaman değiştirilebiliyor. Giriş için 'Meta Hesabıyla devam et' seçeneği kullanılıyor.

Uygulamanın içinde yaratıcı araçlar da var. Sohbet penceresinde çizim yapılabiliyor (Draw), gelen kutusunun üstünde kısa durum notları paylaşılabiliyor (Notes). Özelleştirilebilir çıkartmalar, sesli mesajlar için efektler ve sohbet arka planını değiştiren temalar da listede yer alıyor.