Instagram Mesajlaşmayı Ayrı Uygulamaya Taşıyor: Direct, Önce Türkiye ve Tayland'da Test Ediliyor
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Meta, Instagram'ın mesajlaşma bölümünü Direct adlı bağımsız bir uygulama olarak test etmeye başladı. Android ve iOS için sunulan uygulama şimdilik yalnızca Türkiye ve Tayland'da deneniyor. Instagram hesabı olanlar kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabiliyor, sohbetler iki uygulama arasında eşitleniyor; hesabı olmayanlar ise telefon numarası veya e-postayla kaydolabiliyor.
Kaynak: Webtekno, Meta
Direct'in giriş ekranı Instagram mesajlarının ve profil bilgilerinin yeni uygulamada görüneceğini söylüyor.
Instagram hesabı olmayan biri de Direct'e telefon numarası veya e-postayla kaydolabiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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