Beklenen Özellik Sonunda Geliyor: WhatsApp Mesajları Bir Kez Görüntülenecek, Ekran Görüntüsü Alınamayacak
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WhatsApp, fotoğraf ve videolarda yıllardır bulunan 'bir kez görüntüle' seçeneğini artık metin mesajlarına da getiriyor. WABetaInfo'nun aktardığına göre Android'in 2.26.45.6 beta sürümünde sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen özellikte, alıcı mesajı ayrı bir ekranda yalnızca bir kez okuyabiliyor; ekrandan çıkınca mesaja bir daha ulaşılamıyor, okuma sırasında ekran görüntüsü ve ekran kaydı da alınamıyor.
Mesaj yazıldıktan sonra gönder tuşuna basılı tutulup "Bir kez görüntüle" seçildiğinde metin otomatik olarak gönderiliyor.
Alıcı mesajı sohbetin içinde göremiyor, okumak için ayrı bir ekran açması gerekiyor.
Mesaj açıkken ekran görüntüsü ve ekran kaydı engelleniyor; kopyalama, iletme ve kaydetme de mümkün değil.
Özellik şimdilik yalnızca bazı Android beta kullanıcılarında görünüyor, herkese açılış tarihi ise belli değil.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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