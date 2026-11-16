Beklenen Özellik Sonunda Geliyor: WhatsApp Mesajları Bir Kez Görüntülenecek, Ekran Görüntüsü Alınamayacak

Yeni seçenek, WhatsApp'ın fotoğraf ve videolardan tanıdığımız mantığıyla çalışıyor. Kullanıcı mesajını yazıyor, gönder tuşuna basılı tutuyor ve açılan menüden 'Bir kez görüntüle' seçeneğini işaretliyor. Seçimin hemen ardından mesaj otomatik olarak gönderiliyor. Sohbet ekranı açıldığında da bu seçeneği hatırlatan kısa bir ipucu balonu çıkıyor.

WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntülerinde aynı menüde 'Mesaj zamanla' seçeneği de yer alıyor. Ancak mevcut test sürümünde bir kez görüntülenen metin mesajları zamanlanamıyor. Özellik, WhatsApp'ın Android için yayımladığı 2.26.45.6 numaralı beta sürümünde görüldü. Metin mesajları için bu seçenek ilk kez 2.26.22.7 beta sürümünde denenmişti.