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Beklenen Özellik Sonunda Geliyor: WhatsApp Mesajları Bir Kez Görüntülenecek, Ekran Görüntüsü Alınamayacak

Beklenen Özellik Sonunda Geliyor: WhatsApp Mesajları Bir Kez Görüntülenecek, Ekran Görüntüsü Alınamayacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 14:08 Son Güncelleme: 16.11.2026 - 14:29
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WhatsApp, fotoğraf ve videolarda yıllardır bulunan 'bir kez görüntüle' seçeneğini artık metin mesajlarına da getiriyor. WABetaInfo'nun aktardığına göre Android'in 2.26.45.6 beta sürümünde sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen özellikte, alıcı mesajı ayrı bir ekranda yalnızca bir kez okuyabiliyor; ekrandan çıkınca mesaja bir daha ulaşılamıyor, okuma sırasında ekran görüntüsü ve ekran kaydı da alınamıyor.

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Mesaj yazıldıktan sonra gönder tuşuna basılı tutulup "Bir kez görüntüle" seçildiğinde metin otomatik olarak gönderiliyor.

Mesaj yazıldıktan sonra gönder tuşuna basılı tutulup "Bir kez görüntüle" seçildiğinde metin otomatik olarak gönderiliyor.

Yeni seçenek, WhatsApp'ın fotoğraf ve videolardan tanıdığımız mantığıyla çalışıyor. Kullanıcı mesajını yazıyor, gönder tuşuna basılı tutuyor ve açılan menüden 'Bir kez görüntüle' seçeneğini işaretliyor. Seçimin hemen ardından mesaj otomatik olarak gönderiliyor. Sohbet ekranı açıldığında da bu seçeneği hatırlatan kısa bir ipucu balonu çıkıyor.

WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntülerinde aynı menüde 'Mesaj zamanla' seçeneği de yer alıyor. Ancak mevcut test sürümünde bir kez görüntülenen metin mesajları zamanlanamıyor. Özellik, WhatsApp'ın Android için yayımladığı 2.26.45.6 numaralı beta sürümünde görüldü. Metin mesajları için bu seçenek ilk kez 2.26.22.7 beta sürümünde denenmişti.

Alıcı mesajı sohbetin içinde göremiyor, okumak için ayrı bir ekran açması gerekiyor.

Alıcı mesajı sohbetin içinde göremiyor, okumak için ayrı bir ekran açması gerekiyor.

Mesaj, sohbet akışında normal bir yazı gibi görünmüyor. Alıcı mesaja dokunduğunda metin ayrı bir ekranda açılıyor. Bu ekrandan çıkıldığı anda mesaja bir daha erişmek mümkün olmuyor; sohbette yalnızca mesajın açıldığını gösteren bir işaret kalıyor.

Gönderen tarafta ise okundu bilgisi açıksa mesajın ne zaman açıldığı görülebiliyor. Bu yapı, şifre ya da tek kullanımlık doğrulama kodu gibi hassas bilgileri sohbet geçmişinde kalıcı bırakmadan paylaşmak isteyenler için tasarlanmış gibi duruyor.

Mesaj açıkken ekran görüntüsü ve ekran kaydı engelleniyor; kopyalama, iletme ve kaydetme de mümkün değil.

Mesaj açıkken ekran görüntüsü ve ekran kaydı engelleniyor; kopyalama, iletme ve kaydetme de mümkün değil.

Özelliğin en dikkat çeken tarafı güvenlik kısıtları. Mesaj ekrandayken ekran görüntüsü almak da ekran kaydı yapmak da engelleniyor. Metni kopyalamak, başka bir sohbete iletmek ya da cihaza kaydetmek de mümkün değil.

WABetaInfo'nun yayımladığı bilgilendirme ekranında da aynı çerçeve çiziliyor: Gönderilen bir kez görüntülenecek mesaj, açıldıktan sonra sohbetten kayboluyor ve alıcı mesajı paylaşamıyor, iletemiyor, kaydedemiyor, ekran görüntüsünü alamıyor. Yine de ekranı başka bir cihazla fotoğraflamak gibi yöntemlere karşı bir koruma söz konusu değil.

Özellik şimdilik yalnızca bazı Android beta kullanıcılarında görünüyor, herkese açılış tarihi ise belli değil.

Özellik şimdilik yalnızca bazı Android beta kullanıcılarında görünüyor, herkese açılış tarihi ise belli değil.

Şimdilik herkes bu seçeneği göremeyecek. Özellik yalnızca sınırlı sayıda beta test kullanıcısına açıldı ve önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba yayılması bekleniyor. Denemek isteyenlerin Google Play'deki WhatsApp beta programına katılıp 2.26.45.6 ya da daha yeni bir sürüme güncellemesi gerekiyor.

Stabil sürüm için henüz bir tarih verilmedi. iPhone kullanıcılarına ne zaman geleceği de belli değil. Beta aşamasındaki özellikler son kullanıcıya ulaşmadan önce değişebiliyor, bu yüzden nihai hâl bugünkünden farklı olabilir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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