WhatsApp Android'e Sohbet Önizleme Getiriyor: Mavi Tik Göndermeden Mesajları Okumak Mümkün Olabilir

Mevcut Android sürümünde bir sohbete uzun basmak, sohbeti seçiyor ve ekranın üstünde sabitleme, arşivleme, sessize alma ve silme araçlarından oluşan bir çubuk açıyor. Üç nokta menüsünde ise 'Okunmadı olarak işaretle', 'Favorilere ekle' ve 'Engelle' seçenekleri bulunuyor.

Bunların hiçbiri sohbetin içeriğini göstermiyor. Mesajı görmenin tek yolu sohbeti açmak, okundu bilgisi açıksa bu da karşı tarafa mavi tik olarak gidiyor. Yeni önizleme kartı tam olarak bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.