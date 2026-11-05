WhatsApp Android'e Sohbet Önizleme Getiriyor: Mavi Tik Göndermeden Mesajları Okumak Mümkün Olabilir
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WhatsApp'ın Android beta sürümünün kodunda, sohbete uzun basınca son mesajları yüzen bir kartta gösteren yeni bir önizleme özelliği ortaya çıktı. Android Authority'nin 2.26.44.12 sürümü üzerinde yaptığı teste göre bu pencereden mesaj okumak mavi tik göndermiyor; üstelik iPhone'dakinden farklı olarak kart yukarı kaydırılarak eski mesajlara da bakılabiliyor.
[Kaynak: Android Authority]
WhatsApp'ın Android beta sürümünde sohbete uzun basınca son mesajları gösteren yüzen bir önizleme kartı açılıyor.
Önizleme penceresinden okunan mesajlar, karşı tarafa mavi tik olarak yansımıyor.
Bugün Android'de uzun basış yalnızca sohbeti seçiyor, mesaj içeriğini göstermiyor.
Öte yandan özellik henüz herkese açık beta kullanıcılarına bile sunulmuş değil.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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