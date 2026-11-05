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WhatsApp Android'e Sohbet Önizleme Getiriyor: Mavi Tik Göndermeden Mesajları Okumak Mümkün Olabilir

WhatsApp Android'e Sohbet Önizleme Getiriyor: Mavi Tik Göndermeden Mesajları Okumak Mümkün Olabilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 16:11
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WhatsApp'ın Android beta sürümünün kodunda, sohbete uzun basınca son mesajları yüzen bir kartta gösteren yeni bir önizleme özelliği ortaya çıktı. Android Authority'nin 2.26.44.12 sürümü üzerinde yaptığı teste göre bu pencereden mesaj okumak mavi tik göndermiyor; üstelik iPhone'dakinden farklı olarak kart yukarı kaydırılarak eski mesajlara da bakılabiliyor.

[Kaynak: Android Authority]

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WhatsApp'ın Android beta sürümünde sohbete uzun basınca son mesajları gösteren yüzen bir önizleme kartı açılıyor.

WhatsApp'ın Android beta sürümünde sohbete uzun basınca son mesajları gösteren yüzen bir önizleme kartı açılıyor.
unsplash.com

Android Authority'den Aamir Siddiqui'nin 5 Kasım'da yayımladığı teardown, WhatsApp for Android beta v2.26.44.12 içinde iOS'taki 'peek' mantığına benzeyen bir sohbet önizlemesinin kodlandığını ortaya koydu. Yeni tasarımda bir sohbete uzun basıldığında, son mesajların göründüğü yüzen bir kart açılıyor.

Kartın hemen altında ise yenilenmiş bir bağlam menüsü yer alıyor. Bu menüden sohbeti sabitlemek, arşivlemek, bildirimlerini sessize almak, okunmadı olarak işaretlemek ya da silmek mümkün. Yani sohbeti açmadan hem içeriğe göz atılıyor hem de gereken işlem tek hamlede yapılıyor.

Önizleme penceresinden okunan mesajlar, karşı tarafa mavi tik olarak yansımıyor.

Önizleme penceresinden okunan mesajlar, karşı tarafa mavi tik olarak yansımıyor.
unsplash.com

Haberin asıl dikkat çeken kısmı okundu bilgisi. Android Authority'nin testlerine göre önizleme penceresinden mesajları okumak, gönderene mavi tik göndermiyor. Sohbeti hiç açmadan mesaja göz atıp 'görmedi' görünmek isteyenler için bu, uzun zamandır beklenen bir kolaylık.

iPhone'daki mevcut önizleme ise bu noktada eksik kalıyor. iOS'ta sohbete uzun basınca son mesajlar görünüyor ama pencere kaydırılamadığı için uzun ya da çok sayıda mesajın tamamını görmek mümkün olmuyor. Android sürümünde ise kart yukarı kaydırılabiliyor ve bu kaydırma da okundu bilgisi tetiklemiyor.

Bugün Android'de uzun basış yalnızca sohbeti seçiyor, mesaj içeriğini göstermiyor.

Bugün Android'de uzun basış yalnızca sohbeti seçiyor, mesaj içeriğini göstermiyor.
unsplash.com

Mevcut Android sürümünde bir sohbete uzun basmak, sohbeti seçiyor ve ekranın üstünde sabitleme, arşivleme, sessize alma ve silme araçlarından oluşan bir çubuk açıyor. Üç nokta menüsünde ise 'Okunmadı olarak işaretle', 'Favorilere ekle' ve 'Engelle' seçenekleri bulunuyor.

Bunların hiçbiri sohbetin içeriğini göstermiyor. Mesajı görmenin tek yolu sohbeti açmak, okundu bilgisi açıksa bu da karşı tarafa mavi tik olarak gidiyor. Yeni önizleme kartı tam olarak bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Öte yandan özellik henüz herkese açık beta kullanıcılarına bile sunulmuş değil.

Öte yandan özellik henüz herkese açık beta kullanıcılarına bile sunulmuş değil.
unsplash.com

Android Authority'ye göre sohbet önizleme arayüzü hâlâ geliştirme aşamasında ve herkese açık beta testçilerine bile ulaşmış değil. WhatsApp'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama ya da yayın tarihi de gelmedi.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil; ancak kodun beta sürümünde yer alması, Android'in iPhone'daki önizlemeyi kaydırma desteğiyle geride bırakacak bir sürümle geleceğine işaret ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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