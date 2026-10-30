WhatsApp Hesabınız Başkasının Elinde mi? Anlamanın ve Korunmanın Yolları
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Son dönemde WhatsApp hesabı ele geçirilen kişilerin rehberindeki tanıdıklarına borç para isteyen mesajlar gönderildiğine dair çok sayıda şikayet paylaşılıyor. Bazı vakalarda hesap sahibinin, kendi adına gönderilen mesajları telefonunda hiç göremediği öne sürülüyor. Dolandırıcılığın nasıl yapıldığını, hesabınızı nasıl koruyacağınızı ve iki adımlı doğrulamanın nasıl açıldığını derledik.
WhatsApp dolandırıcılığı nasıl yapılıyor?
Hesap sahibi mesajları neden göremiyor?
WhatsApp'ta iki adımlı doğrulama nasıl açılır?
Tanıdığınızdan para isteyen bir mesaj gelirse ne yapmalısınız?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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