WhatsApp Hesabınız Başkasının Elinde mi? Anlamanın ve Korunmanın Yolları

Sosyal medyada paylaşılan vakalarda yöntem hep benzer. Dolandırıcılar ele geçirdikleri hesapta en sık yazışılan kişileri buluyor, sohbet geçmişini inceleyip hesap sahibinin konuşma tarzını taklit ediyor. Güven kazanıldıktan sonra acil bir ihtiyaç bahanesiyle borç isteniyor ve bir IBAN paylaşılıyor.

Mesaj tanıdık bir numaradan geldiği için karşı taraf çoğu zaman şüphelenmiyor. Hesap sahibi ise durumu genellikle para istenen biri onu arayıp sorduğunda öğreniyor.