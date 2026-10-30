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WhatsApp Hesabınız Başkasının Elinde mi? Anlamanın ve Korunmanın Yolları

WhatsApp Hesabınız Başkasının Elinde mi? Anlamanın ve Korunmanın Yolları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 20:10
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Son dönemde WhatsApp hesabı ele geçirilen kişilerin rehberindeki tanıdıklarına borç para isteyen mesajlar gönderildiğine dair çok sayıda şikayet paylaşılıyor. Bazı vakalarda hesap sahibinin, kendi adına gönderilen mesajları telefonunda hiç göremediği öne sürülüyor. Dolandırıcılığın nasıl yapıldığını, hesabınızı nasıl koruyacağınızı ve iki adımlı doğrulamanın nasıl açıldığını derledik.

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WhatsApp dolandırıcılığı nasıl yapılıyor?

WhatsApp dolandırıcılığı nasıl yapılıyor?

Sosyal medyada paylaşılan vakalarda yöntem hep benzer. Dolandırıcılar ele geçirdikleri hesapta en sık yazışılan kişileri buluyor, sohbet geçmişini inceleyip hesap sahibinin konuşma tarzını taklit ediyor. Güven kazanıldıktan sonra acil bir ihtiyaç bahanesiyle borç isteniyor ve bir IBAN paylaşılıyor.

Mesaj tanıdık bir numaradan geldiği için karşı taraf çoğu zaman şüphelenmiyor. Hesap sahibi ise durumu genellikle para istenen biri onu arayıp sorduğunda öğreniyor.

Hesap sahibi mesajları neden göremiyor?

Hesap sahibi mesajları neden göremiyor?

İtalyan adli bilişim şirketi Forenser, Mayıs 2026'da benzer şikayetlerle gelen kişilerin telefonlarını inceledi. Etkilenen cihazların hepsi iOS 16 sürümünü kullanan iPhone 8 ile iPhone 14 arasındaki modellerdi. Mağdurların hiçbiri yeni bir cihaz eşleştirmemişti ve 'Bağlı Cihazlar' listesinde yabancı bir cihaz görünmüyordu.

Şirket, saldırıların 2025'te kapatılan iki güvenlik açığından yararlanmış olabileceğini düşünüyor. Bunlardan biri iPhone'un görüntü işleme bileşeninde, diğeri WhatsApp'ın bağlı cihaz eşitleme sisteminde bulunuyordu. WhatsApp ise Mayıs vakalarının bu açıklardan kaynaklandığını doğrulamadı.

Sosyal medyada olayın Coruna adlı bir saldırı yazılımıyla bağlantılı olduğu da konuşuluyor. Google'ın Mart 2026'da duyurduğu Coruna, iOS 13 ile iOS 17.2.1 arasındaki sürümleri hedef alıyor ve sahte internet siteleri üzerinden telefona sızıyor. Google, yazılımın iOS'un güncel sürümünde işe yaramadığını açıkladı. Türkiye'deki vakalarla Coruna arasında doğrulanmış bir bağlantı bulunmuyor.

WhatsApp'ta iki adımlı doğrulama nasıl açılır?

WhatsApp'ta iki adımlı doğrulama nasıl açılır?

İki adımlı doğrulama, numaranız başka bir telefona kaydedilmek istendiğinde SMS kodunun yanında sizin belirlediğiniz bir şifreyi de soruyor. WhatsApp, eskiden kullanılan 6 haneli PIN yerine artık şifre kullanıyor.

  • Profil resminize ya da Ayarlar'a dokunun.

  • Hesap ve ardından İki adımlı doğrulama seçeneğine girin.

  • Özelliği etkinleştirip bir şifre belirleyin.

  • Şifrenizi unutursanız sıfırlayabilmek için bir e-posta adresi ekleyin.

Aynı menüden düzenli kullandığınız cihazları güvenilir cihaz olarak işaretleyebilirsiniz. WhatsApp ayrıca hesabı parmak izi ya da yüz tanımaya bağlayan geçiş anahtarı, uygulama kilidi ve hedef alındığını düşünenler için katı hesap ayarları sunuyor.

WhatsApp'ın uyarısı da önemli. Şifre oluşturmak, hesabınızı zaten ele geçirmiş birini hesaptan çıkarmıyor. Telefonun kendisine sızan bir yazılıma karşı da tek başına yeterli değil.

Tanıdığınızdan para isteyen bir mesaj gelirse ne yapmalısınız?

Tanıdığınızdan para isteyen bir mesaj gelirse ne yapmalısınız?

Mesaj tanıdık bir numaradan gelse bile para göndermeden önce kişiyi doğrudan telefonla arayıp yazıp yazmadığını sorun. Acele ettiren ve IBAN paylaşan mesajlara özellikle dikkat edin.

Hesabınızdan sizin bilginiz dışında mesaj gönderildiğini öğrenirseniz önce yakınlarınızı uyarın. Telefonunuzun işletim sistemini ve WhatsApp'ı en güncel sürüme yükseltin, Ayarlar'daki Bağlı cihazlar bölümünü kontrol edin. Forenser, incelediği vakalarda WhatsApp oturumunun yenilenmesini, telefonun fabrika ayarlarına döndürülmesini ve işletim sisteminin güncellenmesini öneriyor.

Suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorsanız telefonu sıfırlamadan önce uzman desteği alın. Sıfırlama, delil olabilecek kayıtları da silebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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