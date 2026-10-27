"Çalınamaz" Diye Güveniyordu! Satın Aldığı Lüks Araç 60 Saatte Çalındı

Güvenlik kamerası görüntülerinde gece saat 1 sıralarında bir aracın 3 kişiyi bıraktığı görülüyor. İkisi araca yönelirken biri gözcülük yaptı. Hırsızlar anahtar sinyalini yakalamak için eve yaklaşmadı, cam da kırmadı. Aracı 15 dakikada çalıştırıp götürdüler.

John, üretici şirkete 'son teknoloji diye satılan güvenlik sisteminin büyük bir başarısızlığı' olduğu gerekçesiyle şikayette bulundu. Şirket sözcüsü ise araç hırsızlığının her sahibin karşı karşıya olduğu bir risk olduğunu belirterek sorumluluk taleplerini değerlendirmeyeceklerini açıkladı.