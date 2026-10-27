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"Çalınamaz" Diye Güveniyordu! Satın Aldığı Lüks Araç 60 Saatte Çalındı

"Çalınamaz" Diye Güveniyordu! Satın Aldığı Lüks Araç 60 Saatte Çalındı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 16:50
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İngiltere'nin Warwickshire bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki John, Aralık 2024'te 183 bin sterline aldığı lüks SUV'yi 60 saat bile kullanamadan kaybetti. Bayi çalışanları ona aracın yeni güvenlik sistemi sayesinde çalınamayacağını söylemişti.

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Uyandığında evin önü boştu

Uyandığında evin önü boştu

John, aracı 14 Aralık 2024'te Coventry'deki bir bayiden aldı. İngiltere'de yalnızca 550 adet satılan sınırlı üretim modelin jantlarının fiyatı tek başına 10 bin sterlindi. Lüks araç hırsızlıklarının arttığını bilen John, araca şifreyle çalışan ek bir kilit sistemi takılmasını sordu ama 'Kimse bu arabayı alamaz' cevabını aldı.

60 saat geçmeden bir sabah araç takip şirketinden gelen çok sayıda cevapsız aramayla uyandı. Pencereden baktığında aracın yerinde olmadığını gördü.

Hırsızlar aracı 15 dakikada götürdü

Hırsızlar aracı 15 dakikada götürdü

Güvenlik kamerası görüntülerinde gece saat 1 sıralarında bir aracın 3 kişiyi bıraktığı görülüyor. İkisi araca yönelirken biri gözcülük yaptı. Hırsızlar anahtar sinyalini yakalamak için eve yaklaşmadı, cam da kırmadı. Aracı 15 dakikada çalıştırıp götürdüler.

John, üretici şirkete 'son teknoloji diye satılan güvenlik sisteminin büyük bir başarısızlığı' olduğu gerekçesiyle şikayette bulundu. Şirket sözcüsü ise araç hırsızlığının her sahibin karşı karşıya olduğu bir risk olduğunu belirterek sorumluluk taleplerini değerlendirmeyeceklerini açıkladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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