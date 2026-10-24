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Eve Giren Hırsız Çamaşırları Astı, Yemek Pişirdi: Arkasında Not Bıraktı

Eve Giren Hırsız Çamaşırları Astı, Yemek Pişirdi: Arkasında Not Bıraktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 14:02
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İngiltere'nin Galler bölgesindeki Monmouthshire'da bir kadın, Temmuz 2024'te işten döndüğünde evine hırsız girdiğini fark etti. Ancak hırsız evi dağıtmak yerine çamaşırları asmış, alışverişi yerleştirmiş, yemek pişirmiş ve arkasında bir not bırakmıştı. 36 yaşındaki Damian Wojnilowicz, Ekim 2024'te 22 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Bahçedeki kuş yemliklerini bile doldurmuş

Bahçedeki kuş yemliklerini bile doldurmuş

Mahkemede anlatılanlara bakılırsa Wojnilowicz, 16 Temmuz'da girdiği evin bahçesindeki kuş yemliklerini doldurdu ve saksıların yerini değiştirdi. Geri dönüşüm kutusunu boşalttı, yeni ayakkabıları kutularından çıkarıp ambalajları geri dönüşüme attı.

Bir komşu, birinin bahçede çamaşır astığını gördüğünü bildirdi. Ev sahibi kadın eve geldiğinde eşyalarının yerinin değiştiğini gördü ve hırsızın bıraktığı notu buldu. Notta 'Merak etme, mutlu ol, afiyet olsun' gibi ifadeler yazıyordu.

Kadının dolabındaki malzemelerle yemek pişirdi, yerleri sildi

Kadının dolabındaki malzemelerle yemek pişirdi, yerleri sildi

Hırsız evin içinde kadının mutfak dolabındaki malzemelerle ocakta yemek pişirdi, buzdolabındakilerin yerini değiştirdi ve bazı mutfak gereçlerini attı. Bir şişe şarabı içip boş şişeyi rafa geri koydu, yerleri de paspasla silip kovayı ortada bıraktı.

Kadın, oturma odasındaki masada açılmış bir şişe kırmızı şarap, bir bardak ve bir kase şeker buldu. Mahkemeye sunduğu ifadede, hırsız yakalanana kadar iki hafta boyunca büyük bir kaygı içinde yaşadığını, kendi evinde kalmaya korktuğu için bir arkadaşının yanına taşındığını anlattı.

İkinci evde duş alırken yakalandı

İkinci evde duş alırken yakalandı

Wojnilowicz 29 Temmuz'da başka bir eve girdi. Ev sahibi, güvenlik kamerasından gelen uyarıyla onu fark etti. Wojnilowicz bahçedeki yazlık odada duş alırken, yiyip içerken bulundu. Ev sahibinin damadı onu sarhoş halde buldu ve gitmesini istedi, Wojnilowicz daha sonra tutuklandı. DNA kanıtları onu ilk hırsızlıkla da ilişkilendirdi.

Cardiff Crown Court'ta iki hırsızlık suçlamasını kabul eden Wojnilowicz'in avukatı, müvekkilinin o dönemde evsiz olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Hakim Christian Jowett ise olayın mağdurların evlerine ciddi bir müdahale olduğunu vurguladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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