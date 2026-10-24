Eve Giren Hırsız Çamaşırları Astı, Yemek Pişirdi: Arkasında Not Bıraktı

Wojnilowicz 29 Temmuz'da başka bir eve girdi. Ev sahibi, güvenlik kamerasından gelen uyarıyla onu fark etti. Wojnilowicz bahçedeki yazlık odada duş alırken, yiyip içerken bulundu. Ev sahibinin damadı onu sarhoş halde buldu ve gitmesini istedi, Wojnilowicz daha sonra tutuklandı. DNA kanıtları onu ilk hırsızlıkla da ilişkilendirdi.

Cardiff Crown Court'ta iki hırsızlık suçlamasını kabul eden Wojnilowicz'in avukatı, müvekkilinin o dönemde evsiz olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Hakim Christian Jowett ise olayın mağdurların evlerine ciddi bir müdahale olduğunu vurguladı.