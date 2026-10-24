Eve Giren Hırsız Çamaşırları Astı, Yemek Pişirdi: Arkasında Not Bıraktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İngiltere'nin Galler bölgesindeki Monmouthshire'da bir kadın, Temmuz 2024'te işten döndüğünde evine hırsız girdiğini fark etti. Ancak hırsız evi dağıtmak yerine çamaşırları asmış, alışverişi yerleştirmiş, yemek pişirmiş ve arkasında bir not bırakmıştı. 36 yaşındaki Damian Wojnilowicz, Ekim 2024'te 22 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bahçedeki kuş yemliklerini bile doldurmuş
Kadının dolabındaki malzemelerle yemek pişirdi, yerleri sildi
İkinci evde duş alırken yakalandı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın